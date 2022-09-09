Жительница Индии отравила одноклассника дочери из-за его школьных успехов

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Жительница Индии была арестована за то, что подлила однокласснику дочери яд в напиток. Таким образом она решила устранить конкурента, который обгонял ее дочь по успеваемости.
Шокирующий случай в Индии потряс индийское общество до глубины души. 42-летнюю женщину обвиняют в отравлении 13-летнего мальчика исключительно из-за зависти к тому, что он учился в школе лучше ее дочери. Отравление произошло после занятий в школе в Караикале, провинция Пудучерри. Вернувшись домой около 12:30, потерпевший сказал своей матери, что чувствует себя плохо после того, как выпил безалкогольный напиток, предложенный ему школьным охранником. По словам мальчика, он предполагал, что напиток передала ему мать, но на самом деле его дала охраннику мать его одноклассницы.
После того, как у восьмиклассника началась рвота, его родители вызвали скорую помощь, и его срочно доставили в Караикалскую государственную больницу, где ему оказали помощь и отправили домой. Однако его состояние ухудшилось, и в пятницу вечером он снова был госпитализирован.
Между тем, его мать, испытывавшая подозрение по поводу таинственного напитка, начала собственное расследование в школе. В конечном итоге, ей разрешили просмотреть записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как женщина наливает что-то в бутылку, а затем передает ее школьной охране.
Преступница была идентифицирована как мать одной из одноклассниц мальчика, девочки, с которой пострадавший был в ссоре из-за академического соперничества. Видимо, мать девушки очень хотела, чтобы ее дочь была лучшей в классе, и решила убрать соперника.
Между тем, его мать, испытывавшая подозрение по поводу таинственного напитка, начала собственное расследование в школе. В конечном итоге, ей разрешили просмотреть записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как женщина наливает что-то в бутылку, а затем передает ее школьной охране.
Преступница была идентифицирована как мать одной из одноклассниц мальчика, девочки, с которой пострадавший был в ссоре из-за академического соперничества. Видимо, мать девушки очень хотела, чтобы ее дочь была лучшей в классе, и решила убрать соперника.
«Ее мать дала безалкогольный напиток моему школьному сторожу, сказав, что это от моей матери, — говорит мальчик на видео, снятом на больничной койке. - Я выпил и почувствовал себя некомфортно, поэтому пошел домой. Потом меня начало тошнить».
К сожалению, вскоре после повторной госпитализации состояние мальчика резко ухудшилось, и вскоре он скончался.
Подозреваемая, 42-летняя женщина, призналась, что подсыпала напиток 13-летнему мальчику, утверждая, что использовала только слабительные таблетки, сделанные сельским фельдшером. По ее словам, она надеялась вызвать у него диарею. Однако, согласно отчету о вскрытии, в напитке обнаружены следы смертельного яда.
"С детского сада и до старшей школы он был первым в классе. Это произошло из-за ревности", — рассказал журналистам член семьи погибшего.
К сожалению, вскоре после повторной госпитализации состояние мальчика резко ухудшилось, и вскоре он скончался.
Подозреваемая, 42-летняя женщина, призналась, что подсыпала напиток 13-летнему мальчику, утверждая, что использовала только слабительные таблетки, сделанные сельским фельдшером. По ее словам, она надеялась вызвать у него диарею. Однако, согласно отчету о вскрытии, в напитке обнаружены следы смертельного яда.
"С детского сада и до старшей школы он был первым в классе. Это произошло из-за ревности", — рассказал журналистам член семьи погибшего.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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