Жительница Индии отравила одноклассника дочери из-за его школьных успехов

После того, как у восьмиклассника началась рвота, его родители вызвали скорую помощь, и его срочно доставили в Караикалскую государственную больницу, где ему оказали помощь и отправили домой. Однако его состояние ухудшилось, и в пятницу вечером он снова был госпитализирован.

Между тем, его мать, испытывавшая подозрение по поводу таинственного напитка, начала собственное расследование в школе. В конечном итоге, ей разрешили просмотреть записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как женщина наливает что-то в бутылку, а затем передает ее школьной охране.

Преступница была идентифицирована как мать одной из одноклассниц мальчика, девочки, с которой пострадавший был в ссоре из-за академического соперничества. Видимо, мать девушки очень хотела, чтобы ее дочь была лучшей в классе, и решила убрать соперника.