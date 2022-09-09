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Жительница Индии отравила одноклассника дочери из-за его школьных успехов

Жительница Индии отравила одноклассника дочери из-за его школьных успехов

Автор:
09 сентября 2022 08:39
Сообщество : Криминал
Метки: Индия   арест   конкуренты   криминал   материнское сердце   новости   отравление   школа   
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Жительница Индии была арестована за то, что подлила однокласснику дочери яд в напиток. Таким образом она решила устранить конкурента, который обгонял ее дочь по успеваемости.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Индия   арест   конкуренты   криминал   материнское сердце   новости   отравление   школа   
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7  комментариев
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2k
pinbalist 2 часа назад
Бросьте её в дом к родственникам - в яму с кобрами. Тварина.
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anthrax 12 минут назад
Какая редкая мразь.Такая тварь должна подыхать медленно.
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325
Лютый вам Бетховен 15 минут назад
Яжмать, индийская версия.
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2k
.357 magnum Полчаса назад
Где там на кадрах видно, что "женщина наливает что-то в бутылку"? Было бы странно, что ядом она запаслась заранее, а в бутылку решила добавить только у стен школы на глазах у свидетелей.
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48k
dima423 Полчаса назад
да уж...тварь редкостная конечно
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8k
Борис Карабанов 44 минуты назад
- Чё, самый умный, што ль?
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884
ChePaev 45 минут назад
ибо н.е.х.у.й учиться лучше моей дочери!
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