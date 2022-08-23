Водоворот Мальстрём. Почему даже опытные капитаны судов обходят?

FISHKINET
Laifen Swift: бесшумный фен с отрицательными ионами Laifen Swift: бесшумный фен с отрицательными ионами Жёсткое и упорно, мы смотрим на... РЖД Жёсткое и упорно, мы смотрим на... РЖД «Два в куньку, один в бздуньку»: власти Украины придумали жест к празднику и опозорились «Два в куньку, один в бздуньку»: власти Украины придумали жест к... 19-летний парень в Сочи заступился за женщину и теперь ему грозит 15 лет лишения свободы 19-летний парень в Сочи заступился за женщину и теперь ему грозит... Подборка юмора для автолюбителей Подборка юмора для автолюбителей Фотографии из прошлого Фотографии из прошлого Художник превращает невзрачные уголки города в красочные и яркие картины Художник превращает невзрачные уголки города в красочные и яркие... За кадром: закулисные секреты из работ легенды Голливуда Квентина Тарантино За кадром: закулисные секреты из работ легенды Голливуда Квентина... В Новосибирске мужчина на «Джипе» выехал на встречную полосу и задержал машину скорой помощи В Новосибирске мужчина на «Джипе» выехал на встречную полосу и... «Отмена русской культуры - это полный идиотизм»: основатель Pink Floyd раскритиковал американцев и обвинил их в желании править миром «Отмена русской культуры - это полный идиотизм»: основатель Pink... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Астроном-любитель сделал 174-мегапискельную фотографию Луны Астроном-любитель сделал 174-мегапискельную фотографию Луны 30 Распутиных, морковный военный миф и другие исторические факты, вызывающие удивление 30 Распутиных, морковный военный миф и другие исторические факты,... Самые смешные мемы. Выпуск № 28 Самые смешные мемы. Выпуск № 28 Девушка пожалела, что сыграла с парнем на равных Девушка пожалела, что сыграла с парнем на равных В мире хрупкого равновесия гравитации: кольца Сатурна В мире хрупкого равновесия гравитации: кольца Сатурна Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Отомстило: почему не нужно стоять рядом с падающим деревом Отомстило: почему не нужно стоять рядом с падающим деревом Ви ман венигэ гельд аусгибт: пост про экономию с чернушным оттенком Ви ман венигэ гельд аусгибт: пост про экономию с чернушным оттенком
Водоворот Мальстрём. Почему даже опытные капитаны судов обходят?

Водоворот Мальстрём. Почему даже опытные капитаны судов обходят?

Автор:
23 августа 2022 17:54
Метки: водоворот   корабли   море   
1253
4

У берегов Норвегии есть водоворот Мальстрём вблизи Лофотенских островов.


С глубокой древности он известен как одно из самых страшных мест северных морей.

В прошлом капитаны старались обойти этот район между островами при любой возможности. Да и сегодня экипажи предпочтут не связываться с коварным водоворотом без острой необходимости.

Чем так страшен Мальстрём?

Почему в этом месте вода как будто сходит с ума?

Страшная романтика фьордов

На картах это опасное место у входа в Вест-Фьорд особым образом указывалось уже в XVI веке.

Капитанов и штурманов предупреждали, что в этот район заходить не стоит. Но жертвы все равно были. В тумане и при плохой видимости корабли попадали в зону водоворота и разбивались. Гибли неоднократно здесь и киты. Морские гиганты не могли справиться с водяной воронкой и душераздирающе кричали.


×
×

Самый древний источник описывает явление так. От отлива до середины прилива начинается дикий рев. Его слышно за 10 миль. Попавшие в воронку деревья и бревна измочаливает до состояния веревки.

Вода бешено устремляется к берегу. А затем с непереносимым гулом летит обратно, образуя огромные котлы. Если в него попадает судно, то оно моментально проваливается на дно и разбивается. В этом месте вода на четверть часа успокаивается. Чтобы затем продолжить свое бешеное движение снова.

По описаниям самым страшным днем для окрестных селений было вербное воскресение 1645 года. Шторм усилил и без того мощный водоворот. Грохот и вибрации были такими сильными, что разрушались дома на побережье.

О мощном водовороте писали многие знаменитости — Эдгар По, Николай Гумилев, Жюль Верн.


Коварный и непредсказуемый

Знание, что между Лофонтенскими островами есть смертельно опасное явление, не всегда помогало штурманам и капитанам. Водовороты и ямы открываются непредсказуемо. Район риска известен. Но привязать точное местоположение ям, завихрений и бурунов к ориентирам на берегу или координатам не удавалось. Они образуют участок в 5 миль. Да и время его бездействия с относительным спокойствием в проливе тоже не всем и всегда удавалось рассчитать точно.


Мальстрём опасен именно своей внезапностью. На фоне спокойствия воды вдруг начинает закручиваться воронка и открывается котел.

Конечно, сегодня Мальстрём виден невооруженным взглядом на фото и данных со спутников. Но большинство экипажей предпочитают обойти его.

В зимние приливы скорость воды здесь может достигать 11 км в час, затягивая судно в котел или швыряя на подводные скалы. Большой корабль справится. А вот рисковать яхтой или рыболовецким судном рискованно.

Испытывать мощность двигателя и прочность корпуса в борьбе с потоком воды тоже не стоит. Да и немыслимый грохот делает место малопривлекательным.

Но почему возник Мальстрём?


Скалистая воронка

С юга вдоль берега идет мощное атлантическое течение. Но в этом районе оно натыкается на расположенные на западной окраине Вест-Фьорда Лафонтенские острова.

Они становятся для течения огромным волнорезом. Половина потока спокойно отклоняется в Норвежское море. А вот второй некуда деваться. И воде остается только Вест-Фьорд и узкие проливы между островами.

Фьорд представляет собой воронку в 250 км. К концу она сужается и поворачивает. Течению здесь и без того тесно. Но когда начинаются прилив или отлив, вода просто не успевает пройти через узкие проливы. Ее уровень стремительно нарастает.

Объем, уже оттолкнувшийся от берега, налетает на вновь поступающий с течением и приливом одновременно. Обилие подземных скал и провалов при неуспевающей протиснуться в узкие проливы воде порождает мощные воронки.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: водоворот   корабли   море   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
lem02 2 часа назад
Жаль видео еще не изобрели...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Константин Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39
milonitch 56 минут назад
Какая фигня опасная. Безумно красиво и смертельно опасно.
Вот так и по жизни - плывёшь себе и вдруг попадаешь в какой-то круговорот, с которым справиться не можешь. И вот так - хренакс и затащило, разбив всю жизнь и планы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Серёга@ 59 минут назад
А где видео ?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ego sum qui sum 2 часа назад
ответ кроется в названии, потому что стрёмно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Настя Кузнецова
www.legendapress.ru
https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
47294



Другие посты автора
Популярное
Миронов, Янковский и Евстигнеев : Интересные снимки советских артистов
Миронов, Янковский и Евстигнеев : Интересные снимки советских артистов
Так выглядит неудача: фотографии неприятных ситуаций, которые могут поджидать каждого
Так выглядит неудача: фотографии неприятных ситуаций, которые могут поджидать каждого
Набирающие популярность
3 офицера из США отстранены от должности после появления видео с насильственным арестом
3 офицера из США отстранены от должности после появления видео с насильственным арестом
Британка раскрашивает дома в разные цвета, преображая унылые здания
Британка раскрашивает дома в разные цвета, преображая унылые здания
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#автомир#аварии#кино#фотографии#природа#позитив#драка
#Юмор#прикол#автомобили#в мире#дтп#Приколы#авто аварии#знаменитости#смешно#Украина
#интересно#факты#картинки#подборка#история#забавно#Ynews#люди#шоу бизнес#актеры
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос Двенадцать с половиной причин завести робопылесос В Англии на пляже появились останки древних кораблей В Англии на пляже появились останки древних кораблей Не показывайте этот пост охотникам за металлоломом! Не показывайте этот пост охотникам за металлоломом! В Норвегии раскопают ладью викингов, погребенную тысячу лет назад В Норвегии раскопают ладью викингов, погребенную тысячу лет назад Во время шторма в Приморье на пляж выбросило "корабль-призрак" Во время шторма в Приморье на пляж выбросило "корабль-призрак" А король-то голый: где проводят свой отпуск нудисты А король-то голый: где проводят свой отпуск нудисты

На что жалуетесь?

Вернуться