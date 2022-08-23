Водоворот Мальстрём. Почему даже опытные капитаны судов обходят?

С глубокой древности он известен как одно из самых страшных мест северных морей.

В прошлом капитаны старались обойти этот район между островами при любой возможности. Да и сегодня экипажи предпочтут не связываться с коварным водоворотом без острой необходимости.



Чем так страшен Мальстрём?

Почему в этом месте вода как будто сходит с ума?

Страшная романтика фьордов

На картах это опасное место у входа в Вест-Фьорд особым образом указывалось уже в XVI веке.

Капитанов и штурманов предупреждали, что в этот район заходить не стоит. Но жертвы все равно были. В тумане и при плохой видимости корабли попадали в зону водоворота и разбивались. Гибли неоднократно здесь и киты. Морские гиганты не могли справиться с водяной воронкой и душераздирающе кричали.