Водоворот Мальстрём. Почему даже опытные капитаны судов обходят?

У берегов Норвегии есть водоворот Мальстрём вблизи Лофотенских островов.
С глубокой древности он известен как одно из самых страшных мест северных морей.
В прошлом капитаны старались обойти этот район между островами при любой возможности. Да и сегодня экипажи предпочтут не связываться с коварным водоворотом без острой необходимости.
Чем так страшен Мальстрём?
Почему в этом месте вода как будто сходит с ума?
Страшная романтика фьордов
На картах это опасное место у входа в Вест-Фьорд особым образом указывалось уже в XVI веке.
Капитанов и штурманов предупреждали, что в этот район заходить не стоит. Но жертвы все равно были. В тумане и при плохой видимости корабли попадали в зону водоворота и разбивались. Гибли неоднократно здесь и киты. Морские гиганты не могли справиться с водяной воронкой и душераздирающе кричали.
Самый древний источник описывает явление так. От отлива до середины прилива начинается дикий рев. Его слышно за 10 миль. Попавшие в воронку деревья и бревна измочаливает до состояния веревки.
Вода бешено устремляется к берегу. А затем с непереносимым гулом летит обратно, образуя огромные котлы. Если в него попадает судно, то оно моментально проваливается на дно и разбивается. В этом месте вода на четверть часа успокаивается. Чтобы затем продолжить свое бешеное движение снова.
По описаниям самым страшным днем для окрестных селений было вербное воскресение 1645 года. Шторм усилил и без того мощный водоворот. Грохот и вибрации были такими сильными, что разрушались дома на побережье.
О мощном водовороте писали многие знаменитости — Эдгар По, Николай Гумилев, Жюль Верн.
Коварный и непредсказуемый
Знание, что между Лофонтенскими островами есть смертельно опасное явление, не всегда помогало штурманам и капитанам. Водовороты и ямы открываются непредсказуемо. Район риска известен. Но привязать точное местоположение ям, завихрений и бурунов к ориентирам на берегу или координатам не удавалось. Они образуют участок в 5 миль. Да и время его бездействия с относительным спокойствием в проливе тоже не всем и всегда удавалось рассчитать точно.
Мальстрём опасен именно своей внезапностью. На фоне спокойствия воды вдруг начинает закручиваться воронка и открывается котел.
Конечно, сегодня Мальстрём виден невооруженным взглядом на фото и данных со спутников. Но большинство экипажей предпочитают обойти его.
В зимние приливы скорость воды здесь может достигать 11 км в час, затягивая судно в котел или швыряя на подводные скалы. Большой корабль справится. А вот рисковать яхтой или рыболовецким судном рискованно.
Испытывать мощность двигателя и прочность корпуса в борьбе с потоком воды тоже не стоит. Да и немыслимый грохот делает место малопривлекательным.
Но почему возник Мальстрём?
Скалистая воронка
С юга вдоль берега идет мощное атлантическое течение. Но в этом районе оно натыкается на расположенные на западной окраине Вест-Фьорда Лафонтенские острова.
Они становятся для течения огромным волнорезом. Половина потока спокойно отклоняется в Норвежское море. А вот второй некуда деваться. И воде остается только Вест-Фьорд и узкие проливы между островами.
Фьорд представляет собой воронку в 250 км. К концу она сужается и поворачивает. Течению здесь и без того тесно. Но когда начинаются прилив или отлив, вода просто не успевает пройти через узкие проливы. Ее уровень стремительно нарастает.
Объем, уже оттолкнувшийся от берега, налетает на вновь поступающий с течением и приливом одновременно. Обилие подземных скал и провалов при неуспевающей протиснуться в узкие проливы воде порождает мощные воронки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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