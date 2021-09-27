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20 фото на морскую тематику, от гигантизма которых у вас закружится голова

20 фото на морскую тематику, от гигантизма которых у вас закружится голова (20 фото)

Автор:
27 сентября 2021 15:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: гиганты   двигатель   корабли   красота   море   самое большое   судна   человек   якорь   
2989
20

Человек, по сути, даже не муравей на просторах Земли. Но творит поистине гигантские вещи, от изменения среды под себя, до монументальных вещей, от которых захватывает дух. И сегодня у нас подборка на морскую тематику - гиганты в сравнении с человеком.

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Имеет мощность более 100 тысяч л. с. Его объем — 25480 литров, длина — 26,59 метров, высота — 13,5 метров, вес — 2300 тонн. Это самый большой двигатель в мире, когда-либо построенный человеком

Длина 477 метров, ширина 124 метра


Длина 488 метров, ширина 74 метра. Корабль стоил 12 миллиардов долларов, а на его производство ушло столько стали, что из неё можно было сделать сразу 36 Эйфелевых башен.


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Метки: гиганты   двигатель   корабли   красота   море   самое большое   судна   человек   якорь   
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6  комментариев
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317
Александр Богомолов 23 минуты назад
берем заготовку, берем напильник. обрабатываем до нужного размера.))
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132
capbutt 3 минуты назад
А что производят на этом плавучем заводе?
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1k
Чучело Мяучело 4 минуты назад
Одно обидно - тонет оно в случае шухера тоже гигантскими шагами. Коста конкордия или Титаник к примеру...
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11k
VM Varga 10 минут назад
Я всю жизнь хотел стать моряком и даже сейчас хочу. А стал деревенским кузнецом. 51 год уже, если документы в мореходку отдам думаете засмеют? Вот и я о том же думаю...
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592
Placid 17 минут назад
Если не использовать короткофокусные объективы "гигантских" фоток сильно поубавится.
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