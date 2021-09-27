20 фото на морскую тематику, от гигантизма которых у вас закружится голова

Человек, по сути, даже не муравей на просторах Земли. Но творит поистине гигантские вещи, от изменения среды под себя, до монументальных вещей, от которых захватывает дух. И сегодня у нас подборка на морскую тематику - гиганты в сравнении с человеком.
Имеет мощность более 100 тысяч л. с. Его объем — 25480 литров, длина — 26,59 метров, высота — 13,5 метров, вес — 2300 тонн. Это самый большой двигатель в мире, когда-либо построенный человеком
Крупнейшее в мире судно, предназначенное для монтажа, демонтажа и перевозки морских буровых платформ, а также для прокладки подводных трубопроводов
Длина 477 метров, ширина 124 метра
Длина 488 метров, ширина 74 метра. Корабль стоил 12 миллиардов долларов, а на его производство ушло столько стали, что из неё можно было сделать сразу 36 Эйфелевых башен.
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