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Во время шторма в Приморье на пляж выбросило "корабль-призрак"

Во время шторма в Приморье на пляж выбросило "корабль-призрак" (5 фото + 1 видео)

Автор:
05 сентября 2020 12:40
Сообщество : Жить в России
Метки: КНР   Приморье   корабль   море   призрак   рыбаки   тайфун   шторм   
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Тайфун «Майсак», бушевавший в Приморском крае, не только поотрывал провода и перепортил фасады домов и множество автомобилей, но ещё и преподнёс жителям Находки сюрприз.

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Метки: КНР   Приморье   корабль   море   призрак   рыбаки   тайфун   шторм   
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19  комментариев
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20
vital 2 часа назад
Как это может ещё плавать?!
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1k
Свирепый Бамбр vital 2 часа назад
Так оно не тонет! ))
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7k
Prostovopros 15 минут назад
Ни слова о помощи морякам. Надеюсь - она всё же есть.
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474
GoInDown 23 минуты назад
странно, как его на лом за пару часов не распилили....
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590
pitsilver GoInDown 20 минут назад
Там экипаж северокорейский они сами кого угодно на лом распилят
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8k
Енот Полиграфович 42 минуты назад
браконьеры обыкновенные корейские...
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4k
Estetik 43 минуты назад
как ЭТО может плавать?)
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7k
Prostovopros Estetik 18 минут назад
Потому моряки и говорят, что ходит. ))
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5k
Дельфин Красивый 59 минут назад
капец корейцам, их семьи уже по трудовым лагерям, одиноким не дают работать на таких работах где можно свалить за границу, да и им самим, когда депортируют, от тюрьмы не отвертется, пришьют "попытку побега", там и так то сурово было с побегами было, а сейчас, когда мутнота с руководством, все намного жёстще
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1k
roman-delisov Дельфин Красивый 52 минуты назад
Вы так хорошо знаете законодательство Северной Кореи. Вы, наверное, там живете? И, видимо, пишите комментарии с северокорейского смартфона или планшета через северокорейский Wi-Fi.
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6k
Pillin Alex roman-delisov Полчаса назад
Думаете капитана не расстреляют?
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52
rusya12121 Час назад
Интересно, как экипаж реагирует на то, что с кораблем фоткаются? Вернутся ли они в северную Корею и будут ли рассказывать, что в России корабли - это редкость.
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2k
Sanar Час назад
Нужно раздать им Wi-Fi, пусть парни хоть в интернете мир посмотрят, раз так попали))
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60
slavaboi Sanar Час назад
Прикольная идея, кстати. Но думаю, у них телефоны севорокорейского производства и у них либо не будет наша сеть подключаться, либо все равно будут сайты заблочены.
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2k
Sanar slavaboi 57 минут назад
Ну закинуть им пару дешманских китайских смартфонов в качестве помощи пострадавшим)) Надо подкинуть идею, есть знакомые из Находки в разных группах. Главное чтобы моряков при прибытии на Родину потом не расстреляли.
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10k
Yasen_Perec 2 часа назад
---Поначалу экипаж пугливо прятался---
А потом стал фоткаться с местными жителями за еду.
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119
freepoint 2 часа назад
Сенсационная находка в Находке!
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1k
Гапченко Денис 2 часа назад
А шо це за трек в ролике? Кто нибудь знает?
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4
Виталий Гапченко Денис Полчаса назад
Hard Bargain - Lee Groves & Peter Marett
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