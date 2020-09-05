Во время шторма в Приморье на пляж выбросило "корабль-призрак"

Во время шторма на пляж мыса Шефнера выбросило шхуну. Загадочное судно казалось совершенно пустым, в сети тут же решили, что это самый настоящий "корабль-призрак", который десятилетиями скитается в открытом море и хранит в себе невероятные тайны, ну и клады всякие.