Во время шторма в Приморье на пляж выбросило "корабль-призрак"

Тайфун «Майсак», бушевавший в Приморском крае, не только поотрывал провода и перепортил фасады домов и множество автомобилей, но ещё и преподнёс жителям Находки сюрприз.
Во время шторма на пляж мыса Шефнера выбросило шхуну. Загадочное судно казалось совершенно пустым, в сети тут же решили, что это самый настоящий "корабль-призрак", который десятилетиями скитается в открытом море и хранит в себе невероятные тайны, ну и клады всякие.
Правда, недолго он был таинственным. Оказалось, что это всего лишь северокорейская рыболовецкая шхуна.
Местные жители не растерялись и оперативно превратили судно в достопримечательность. Всем городом ходят фотаются. Поначалу экипаж пугливо прятался, но потом привык к такому вниманию и даже начал любопытствующим с палубы руками махать, приветствовать. В сети уже шутят, что жители Находки обзавелись «своим кораблём».
По предварительным данным, на судне во время шторма никто не пострадал.
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А потом стал фоткаться с местными жителями за еду.