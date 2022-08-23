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Сильвестр Сталлоне перекрыл тату с портретом жены портретом пса из «Рокки»

Сильвестр Сталлоне перекрыл тату с портретом жены портретом пса из «Рокки»

Автор:
23 августа 2022 17:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Сильвестр Сталлоне   дженнифер флавин   звезды   знаменитости   собака друг человека   шоу бизнес   
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76-летний актер перекрыл старую татуировку с портретом своей жены Дженнифер Флавин, с которой они женаты уже 25 лет, набив поверх ее лица морду своего бульмастифа Баткаса, сыгравшего в фильмах «Рокки». Жена актера жест не оценила и отписалась от мужа в соцсетях.

54-летняя Флавин отреагировала на этот поступок, опубликовав в Instagram* фотографию, на которой она обнимает своих троих дочерей, с подписью: «Эти девочки — мой приоритет. Все остальное не имеет значение. Мы четверо — навсегда». Также Дженнифер отписалась от мужа в соцсети.

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Однако публицист Сталлоне настаивает на том, что отношения супругов в полном порядке, и все произошедшее — лишь недоразумение.

«Мистер Сталлоне собирался обновить татуировку с изображением своей жены Дженнифер, однако результаты оказались неудовлетворительными и, к сожалению, это уже нельзя было исправить, — рассказала она. — В результате ему пришлось перекрыть оригинальное изображение татуировкой своей собаки из «Рокки», Баткаса».

«Мистер Сталлоне любит свою семью. Сейчас супруги Сталлоне вместе снимаются в реалити-шоу, которое дебютирует на Paramount+», — добавила публицист. От дальнейших комментариев она отказалась.

Еще 7 августа Сталлоне выложил в Instagram* фото, на котором можно увидеть татуировку с портретом его жены. Но спустя всего девять дней, 16 августа, тату-мастер Зак Перес выложил в соцсети фотографию, на которой работает над рукой Сталлоне. На этих фотографиях видно, что на месте лица Флавин появился портрет пса. Перес также отдельно опубликовал фотографию своей работы, но удалил ее, когда комментаторы начали спрашивать, почему актер перекрыл портрет своей жены.

Третий брак Сталлоне до сих пор считался одним из самых крепких в Голливуде, несмотря на то, что у романа было непростое начало. Будущие супруги встретились в 1988 году, вскоре после того, как распался недолгий брак Сталлоне с Бриджит Нильсен.

С Флавин актер познакомился в ресторане Беверли-Хиллз, когда она была 20-летней моделью, а он только что снялся в «Рэмбо III», который принес ему «Золотую малину» в номинации худший актер. Но вскоре Сталлоне переключился на модель Дженис Дикинсон, которая заявила, что он является отцом ее маленькой дочери. Актер расстался с Флавин, отправив ей письмо через службу FedEx. Только после того, как Сталлоне и Дикинсон расстались, тест на ДНК доказал, что он не был отцом ее ребенка. Затем Сталлоне обручился с актрисой Энджи Эверхарт, но отношения у них не сложились, и он снова вернулся к Флавин.

Они поженились 17 мая 1997 года в шикарном отеле «Дорчестер» в Лондоне, и, учитывая репутацию Сталлоне как плейбоя, мало кто верил, что эти отношения продержатся долго. Однако в мае этого года супруги отпраздновали серебряную свадьбу. В браке родились три дочери: София, которой сейчас 25 лет, Систин, 24 года, и Скарлет, 20 лет.

В этом году в годовщину свадьбы Сталлоне написал в соцсетях: «Поздравляю мою замечательную жену с 25-й годовщиной. Не хватает слов, чтобы описать, что эта невероятно самоотверженная, преданная, терпеливая женщина значит для нашей жизни, и я желаю только того, чтобы у нас было еще 25 лет! Спасибо дорогая!».

Флавин ответила собственным постом. «Спасибо, что всегда заставляешь меня смеяться, любишь и защищаешь нашу прекрасную семью! Наш брак с каждым годом становится все лучше! Мне не терпится провести остаток наших жизней вместе!».

* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Сильвестр Сталлоне   дженнифер флавин   звезды   знаменитости   собака друг человека   шоу бизнес   
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39k
jonnyD 5 часов назад
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7k
Погулять вышел 17 минут назад
Утихомирился бы уже пердун старый, восьмой ведь десяток уже.
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6k
soar 59 минут назад
Молодец Слай, таких девок забабахал.
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41
milonitch 2 часа назад
Красивая семья. Мама шикарная, не хуже дочерей.
Наколки не люблю.
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82k
parallax 2 часа назад
Короче - нет татух, нет проблем.
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60k
doker 3 часа назад
Нормальный дед.
Климаксные бабы хуже собак.
Поэтому мужик сделал то, что сделал.

Не надо сравнивать со своими бабушками и дедушками - здесь разница в возрасте большая. И... в пенсии.
Нормальный дед.
Климаксные бабы хуже собак.
Поэтому мужик сделал то, что сделал.

Не надо сравнивать со своими бабушками и дедушками - здесь разница в возрасте большая. И... в пенсии.
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25
HalloFreeSpace 5 часов назад
Крутой мужик )))
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44k
Максим Т. 5 часов назад
Лядь, вот нах делать всякую хня, чтобы потом так геморроиться???
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1k
MPEG-8 5 часов назад
Выглядит как старый дол...б.
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47k
dima423 5 часов назад
блин какой же он все таки корявый этот сталоне))
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