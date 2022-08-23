Сильвестр Сталлоне перекрыл тату с портретом жены портретом пса из «Рокки»

Однако публицист Сталлоне настаивает на том, что отношения супругов в полном порядке, и все произошедшее — лишь недоразумение.

«Мистер Сталлоне собирался обновить татуировку с изображением своей жены Дженнифер, однако результаты оказались неудовлетворительными и, к сожалению, это уже нельзя было исправить, — рассказала она. — В результате ему пришлось перекрыть оригинальное изображение татуировкой своей собаки из «Рокки», Баткаса».