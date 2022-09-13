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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6713 постов • 753 подписчика подписаться
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Как могли бы выглядеть в старости звёзды, ушедшие от нас слишком рано

Как могли бы выглядеть в старости звёзды, ушедшие от нас слишком рано

Автор:
13 сентября 2022 15:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Искусственный интеллект   а что если   звезды   звезды в старости   знаменитости   знаменитости в старости   красивое   что было бы   шоу бизнес   
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Фотограф из Турции Альпер Ешилташ решил поэкспериментировать с популярными сегодня программами искусственного интеллекта. Цель его проекта под названием «As if nothing happened» («Как будто ничего и не было») — показать, как могли бы выглядеть некоторые знаменитости, проживи они долгую жизнь. Как будто бы с ними не произошло никаких несчастий и они не ушли от нас в расцвете сил.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Искусственный интеллект   а что если   звезды   звезды в старости   знаменитости   знаменитости в старости   красивое   что было бы   шоу бизнес   
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8  комментариев
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7k
Shtoppi 2 часа назад
«История не терпит сослагательного наклонения».
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19k
nobody® 3 минуты назад
Комментарий к фото
Элвис напомнил
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13k
Majul 39 минут назад
В кои-то веки нормально "состарили". Все смотрятся достойно )
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−12
Thomsen 45 минут назад
Мне понравилось)
Фредди чересчур респектабельный, прямо ведущий ток-шоу в духе Ларри Кинга)
Дженис, полагаю, не хватает фриковатости. Отчего-то думаю, соскочив с наркоты, к старости она злоупотребляла бы ботоксом и пластикой.
Хайр Джона почему-то делает его похожим на Пьера Ришара. Тоже увлёкся бы виноделием, наверное)
Элвис хорош) Но рубашка должна быть с воротником-стоечкой)
Хендрикс, как, впрочем, и все старые негры, похож на Моргана Фримана. Но это, скорее, нормально.
О последнем негре сказать ничего не могу - хер знает, кто это.
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6k
rutt 46 минут назад
Кобейн дядька с соседней улицы)
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3k
Parus59 Час назад
История из цикла - "если-бы у бабушки были..."
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