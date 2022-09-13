Как могли бы выглядеть в старости звёзды, ушедшие от нас слишком рано

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Фотограф из Турции Альпер Ешилташ решил поэкспериментировать с популярными сегодня программами искусственного интеллекта. Цель его проекта под названием «As if nothing happened» («Как будто ничего и не было») — показать, как могли бы выглядеть некоторые знаменитости, проживи они долгую жизнь. Как будто бы с ними не произошло никаких несчастий и они не ушли от нас в расцвете сил.
Альпер Ешилташ — юрист из Стамбула. Уже более 19 лет он увлекается фотографией и за это время добился признания на этом поприще: его работы публиковались в книгах и журналах, участвовали в выставках и были отмечены наградами фотоконкурсов.
Вот что он говорит о своем новом проекте: «Когда начали появляться технологии искусственного интеллекта, я понял, что это великолепная возможность перенести воображаемое в реальность. И задал себе вопрос о том, что я хотел бы увидеть в первую очередь и что сделает меня по-настоящему счастливым. Я понял, что хотел бы снова увидеть перед собой некоторых людей, по которым скучал. Так появился этот проект».
Вот что он говорит о своем новом проекте: «Когда начали появляться технологии искусственного интеллекта, я понял, что это великолепная возможность перенести воображаемое в реальность. И задал себе вопрос о том, что я хотел бы увидеть в первую очередь и что сделает меня по-настоящему счастливым. Я понял, что хотел бы снова увидеть перед собой некоторых людей, по которым скучал. Так появился этот проект».
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2. Хит Леджер. Если бы он не довёл себя до ручки на съёмках и не глотал лекарства горстями
8. Элвис Пресли. Если бы он принимал меньше стимуляторов и больше заботился о здоровье своего сердца
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Фредди чересчур респектабельный, прямо ведущий ток-шоу в духе Ларри Кинга)
Дженис, полагаю, не хватает фриковатости. Отчего-то думаю, соскочив с наркоты, к старости она злоупотребляла бы ботоксом и пластикой.
Хайр Джона почему-то делает его похожим на Пьера Ришара. Тоже увлёкся бы виноделием, наверное)
Элвис хорош) Но рубашка должна быть с воротником-стоечкой)
Хендрикс, как, впрочем, и все старые негры, похож на Моргана Фримана. Но это, скорее, нормально.
О последнем негре сказать ничего не могу - хер знает, кто это.