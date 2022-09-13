Как могли бы выглядеть в старости звёзды, ушедшие от нас слишком рано

Альпер Ешилташ — юрист из Стамбула. Уже более 19 лет он увлекается фотографией и за это время добился признания на этом поприще: его работы публиковались в книгах и журналах, участвовали в выставках и были отмечены наградами фотоконкурсов.



Вот что он говорит о своем новом проекте: «Когда начали появляться технологии искусственного интеллекта, я понял, что это великолепная возможность перенести воображаемое в реальность. И задал себе вопрос о том, что я хотел бы увидеть в первую очередь и что сделает меня по-настоящему счастливым. Я понял, что хотел бы снова увидеть перед собой некоторых людей, по которым скучал. Так появился этот проект».