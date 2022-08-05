История трогательной дружбы Робина Уильямса и Кристофера Рива

На самом деле Уильямс и Рив стали лучшими друзьями еще до того, как прославились, и продолжили дружить до самой смерти. Они познакомились в Джульярдской школе в 1973 году —талантливые будущие актеры в том году были единственными студентами, которых приняли на престижную продвинутую программу.

В своей автобиографии «Все еще я» Рив вспоминал, как впервые встретил Уильямса:

«Я никогда не видел, чтобы в одном человеке было заключено столько энергии. Он был похож на развязанный воздушный шарик, который надули и тут же отпустили, — писал Ривз. — Сказать, что он был в режиме «включен», было бы большим преуменьшением. Не было ни минуты, когда бы он не подражал разным голосам, пародировал учителей или заставлял наши лица болеть от смеха над его выходками. Его звали, разумеется, Робин Уильямс».