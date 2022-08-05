История трогательной дружбы Робина Уильямса и Кристофера Рива

Порой именно самые неожиданные сочетания оказываются самыми гармоничными — будь то ананас на пицце, картошка фри с мороженым или отношения двух, казалось бы, совершенно разных людей. Именно это и произошло в случае трогательной дружбы легендарного комика Робина Уильямса и самого Супермена Кристофера Рива.
На самом деле Уильямс и Рив стали лучшими друзьями еще до того, как прославились, и продолжили дружить до самой смерти. Они познакомились в Джульярдской школе в 1973 году —талантливые будущие актеры в том году были единственными студентами, которых приняли на престижную продвинутую программу.
В своей автобиографии «Все еще я» Рив вспоминал, как впервые встретил Уильямса:
«Я никогда не видел, чтобы в одном человеке было заключено столько энергии. Он был похож на развязанный воздушный шарик, который надули и тут же отпустили, — писал Ривз. — Сказать, что он был в режиме «включен», было бы большим преуменьшением. Не было ни минуты, когда бы он не подражал разным голосам, пародировал учителей или заставлял наши лица болеть от смеха над его выходками. Его звали, разумеется, Робин Уильямс».
Кажется, что Уильямс со своими забавными монологами был рожден для того, чтобы смешить людей на сцене, но он также был полон решимости доказать, что он не просто комик. Так на третьем курсе Уильямс блестяще сыграл в спектакле по пьесе Теннесси Уильямса «Ночь игуаны».
«Он очень убедительно сыграл старика, прикованного к инвалидному креслу, — сказал Рив. — Он буквально был стариком». Хотя к тому моменту Уильямс уже казался опытным профессионалом, на самом деле он раскрыл свой актерский талант всего за пару лет до этого.
Когда Робину Уильямсу было 16 лет, его отец уволился с работы в компании Ford Motor и перевез семью в Сан-Франциско. Уильямс изучал политологию в Клермонтском мужском колледже и в свободное время занимался импровизацией. Затем он продолжил изучать актерское мастерство в Колледже Марин, но ушел, как только получил место в продвинутой программе Джульярда.
Рив писал, что его дружба с Уильямсом была гораздо глубже просто легкомысленных шуток: «Многие из наших одноклассников сближались с Робином, разыгрывая с ним сценки, пытаясь не отставать от его выходок. Я даже не пытался. Иногда Робину нужно было переключиться и серьезно поговорить с кем-нибудь, а я всегда был готов выслушать».
«Робин мог поделиться со мной своими настоящими чувствами, и я всегда делал то же самое с ним, — продолжил Рив. — Это продолжается в течение двадцати пяти лет».
В мае 1995 года Кристофер Рив упал с лошади во время соревнований по конному спорту и повредил позвоночник, что навсегда изменило его жизнь. Он был парализован ниже шеи и на всю оставшуюся жизнь остался прикованным к инвалидному креслу.
Вторая жена Рива, Дана, сказала своему мужу одну фразу, которая утешила его и позже вдохновила название его мемуаров «Все еще я»: «Ты все еще ты. И я люблю тебя». Само собой, Уильямс был с ней полностью согласен.
После аварии Уильямс навестил Рива в больнице. Рив ожидал опасной операции по восстановлению соединения черепа с позвоночником и испытывал сильнейшую боль. Позже Рив вспоминал в мемуарах, как Уильямс, одетый во врачебный халат и очки, ворвался в палату, «говоря с русским акцентом» — как доктор Косевич, его персонаж из «Девяти месяцев». «…И впервые после аварии я рассмеялся. Мой старый друг помог мне понять, что, так или иначе, со мной все будет в порядке».
Кристофер Рив скончался 10 октября 2004 года от сердечной недостаточности, к которой привела побочная реакция на антибиотики. Звезде «Супермена» 1978 года было всего 52 года.
Спустя годы Уильямс поделился на Reddit своим любимым воспоминанием о Риве:
«Он был мне прекрасным другом в Джульярде, буквально кормил меня, потому что у меня, кажется, буквально не было денег на еду, или просто мой кредит на образование еще не пришел, и он делился со мной своей едой, — написал Уильямс в комментариях к своему посту «Спросите меня что угодно». — И позже, после аварии, [было чудесно] просто видеть, как он сияет и что он значил для стольких людей».
В 2005 году, когда Голливудская ассоциация иностранной прессы наградила его на церемонии вручения премии «Золотой глобус» премией Сесила Б. Демилля за выдающиеся заслуги, Уильямс трогательно посвятил ее Риву — конечно, в своей собственной уникальной манере.
Произнеся все благодарности на нескольких языках и с забавным акцентом, Уильямс посвятил награду Риву: «Я просто хочу поблагодарить сегодня очень, очень особенного человека. Я посвящаю эту награду памяти моего друга. Крис Рив, я скучаю по тебе. И еще скажу, пусть полеты ангелов воспеют тебя к твоему упокоению, милый принц».
Уильямс и Рив оставались друзьями на протяжении всей жизни Рива, и вместе занимались благотворительной деятельностью через Фонд Кристофера Рива, который занимается лечением и исследованиями травм спинного мозга.
В августе 2014 года, спустя десять лет после смерти своего друга, Робин Уильямс покончил жизнь самоубийством.
«Моя дружба с Робином Уильямсом — одна из самых больших радостей в моей жизни, — писал Рив в своей автобиографии. — Робин — человек, который посвящает людям 24 часа в сутки. Дает им дар радости, дар смеха. Просто быть в комнате с Робином Уильямсом — это привилегия. Он — подарок этому миру».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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