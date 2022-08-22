История трагедии, сблизившей Джона Леннона и Пола Маккартни

А вот проникновенная песня «Let It Be» была написана о Мэри Маккартни. В 2018 году Пол Маккартни рассказал в интервью Джеймсу Кордену о сне, который вдохновил его написать песню: «В шестидесятых мне приснился сон, в котором моя умершая мама пришла ко мне во сне и успокаивала меня, говоря: «Все будет хорошо. Пусть будет так…» В тексте песни буквально упоминается его мать: «Когда мне тяжело, ко мне приходит мама Мэри».

В интервью BBC Пол Маккартни рассказал, как его семья пережила внезапную потерю матери: «Мы понятия не имели, от чего умерла моя мама, потому что никто об этом не говорил. Она просто умерла. Хуже всего было то, что все были очень стойкими, все держались молодцом, а потом как-нибудь вечером можно было услышать, как мой папа плачет в соседней комнате. Это было трагично, потому что мы никогда раньше не слышали, как он плачет. Это была его тихая личная скорбь».

Травма Маккартни, связанная со смертью его матери, усугубилась, когда его жена Линда Маккартни также умерла от рака груди в 1998 году.