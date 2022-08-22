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История трагедии, сблизившей Джона Леннона и Пола Маккартни

История трагедии, сблизившей Джона Леннона и Пола Маккартни

Автор:
22 августа 2022 22:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: the beatles   Музыка   звезды   знаменитости   истории   шоу бизнес   
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В 1957 году Джон Леннон только начал выступать в Ливерпуле со своей группой The Quarrymen, когда к ним присоединился 15-летний Пол Маккартни, впечатливший Леннона своими музыкальными способностями. Так родилась The Beatles, одна из самых популярных групп в истории. Леннон и Маккартни вместе написали более 200 песен, но их связывала не только музыка — в детстве они пережили похожую трагедию, что повлияло на их творчество и отношения.

Когда Маккартни было всего 14 лет, за год до его присоединения к The Quarrymen, его мать Мэри скончалась от рака груди. Леннон же в 17 лет потерял свою мать Джулию, которая погибла в автокатастрофе. Потеря матерей в раннем возрасте не только сблизила Леннона и Маккартни, но и сильно повлияла на их музыку.

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Оба музыканта писали о своей потере. Леннон написал несколько песен о смерти матери, в том числе композицию «Julia». Джулия Леннон любила музыку — она сама играла на нескольких инструментах и также поощряла к этому своего сына.

Неожиданная смерть матери глубоко потрясла Леннона, и в течение двух лет после потери он был поглощен «слепой яростью», много пил и ввязывался в драки. Похожая картина наблюдалась на протяжении всей жизни Леннона, например, в период разлуки с Йоко Оно, который он назвал периодом «потерянных выходных», когда он пил и принимал наркотики.

А вот проникновенная песня «Let It Be» была написана о Мэри Маккартни. В 2018 году Пол Маккартни рассказал в интервью Джеймсу Кордену о сне, который вдохновил его написать песню: «В шестидесятых мне приснился сон, в котором моя умершая мама пришла ко мне во сне и успокаивала меня, говоря: «Все будет хорошо. Пусть будет так…» В тексте песни буквально упоминается его мать: «Когда мне тяжело, ко мне приходит мама Мэри».

В интервью BBC Пол Маккартни рассказал, как его семья пережила внезапную потерю матери: «Мы понятия не имели, от чего умерла моя мама, потому что никто об этом не говорил. Она просто умерла. Хуже всего было то, что все были очень стойкими, все держались молодцом, а потом как-нибудь вечером можно было услышать, как мой папа плачет в соседней комнате. Это было трагично, потому что мы никогда раньше не слышали, как он плачет. Это была его тихая личная скорбь».

Травма Маккартни, связанная со смертью его матери, усугубилась, когда его жена Линда Маккартни также умерла от рака груди в 1998 году.

Позже Леннон и Маккартни также почтили память матерей через своих детей. Сын Леннона Джулиан назван в честь его матери, а одна из дочерей Маккартни носит имя его матери, Мэри.

И хотя Леннон и Маккартни называли свою дружбу «братской», с годами фронтмены The Beatles все же отдалились друг от друга. Вражда и разногласия по поводу направления, в котором должна двигаться группа, привели к разрыву между друзьями, однако поговаривают, что за год до убийства Джона Леннона в 1980 году, он и Маккартни возобновили общение.

Маккартни рассказал об их с Ленноном совместной травме на своем альбоме прежде неизданных записей Anthology: «Нам обоим пришлось пережить эмоциональные потрясения и, поскольку мы были подростками, нам пришлось очень быстро с этим справиться. Мы оба понимали, что произошло что-то, о чем нельзя говорить, но мы могли посмеяться над этим, потому что каждый из нас прошел через это».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: the beatles   Музыка   звезды   знаменитости   истории   шоу бизнес   
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