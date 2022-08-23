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Ви ман венигэ гельд аусгибт: пост про экономию с чернушным оттенком

Ви ман венигэ гельд аусгибт: пост про экономию с чернушным оттенком

Автор:
23 августа 2022 16:34
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   актуальные проблемы   интересное   подборка   черный юмор   экономия   
2600
15
Фишкам всё тяжелее конкурировать с официальными лицами и новостными изданиями. Недавно канцлер Германии на полном серьёзе заявил, что нужно отказаться от саун и бань, а также в душе мыть только ягодицы, паховую область плечи и ноги. Ради экономии, естественно. Мы решили не останавливаться и предложить целый ряд идиотских статей экономии, которые придутся херу Олафу по душе.
×
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16.

Кстати, по тегу "Экономия" на Фишках можно найти много угарных советов. Часть из них является полным бредом, но разве это не то, что сейчас нужно правителю европейского государства?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   актуальные проблемы   интересное   подборка   черный юмор   экономия   
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10  комментариев
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11k
Karelian Час назад
На упаковке автомобильных "Ёлочек" нарисовано, на сколько её нужно вытаскивать каждую неделю. Это даже на фотке видно, шкала справа.
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milenBG 4 минуты назад
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13k
Kristian 6 минут назад
Кстати трусы можно стирать реже, неделю походил, потом наизнанку вывернул и ещё неделю ходи.
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8k
JeanLuk 15 минут назад
Комментарий к фото
Старо:

Срезают лазером сосули,
В лицо впиваются снежины.
До остановы добегу ли,
В снегу не утопив ботины?

А дома ждёт меня тарела,
Тарела гречи с белой булой;
В ногах – резиновая грела,
И тапы мягкие под стулом.

В железной бане – две селёды,
Торчат оттуда ложа с вилой.
Есть рюма и бутыла с водой,
Она обед мой завершила.

Я в кружу положу завары,
Раскрою «Кобзаря» Шевчены –
Поэта уровня Петрары
И Валентины Матвиены.
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22k
Егор 15 минут назад
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8k
JeanLuk 16 минут назад
Комментарий к фото
Разве что дорого, 2 категория - в Виктории 35 руб - десяток стоит.
А так часто поштучно продают, в чем новость? Или автор дальше пятерочки не заходил не знал этого?
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47k
dima423 20 минут назад
Комментарий к фото
я тоже так делаю, но потому что если всю вынуть сразу, то слишком сильно воняет))
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14k
Голос Вселенной 37 минут назад
Комментарий к фото
Мы обычно режем для своей, когда посуды не так много и нет кастрюль-сковородок...
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