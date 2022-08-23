Ви ман венигэ гельд аусгибт: пост про экономию с чернушным оттенком

2600
15
Фишкам всё тяжелее конкурировать с официальными лицами и новостными изданиями. Недавно канцлер Германии на полном серьёзе заявил, что нужно отказаться от саун и бань, а также в душе мыть только ягодицы, паховую область плечи и ноги. Ради экономии, естественно. Мы решили не останавливаться и предложить целый ряд идиотских статей экономии, которые придутся херу Олафу по душе.
×
×
3.
Кстати, неплохая идея для экономии. А если не есть, то вообще столько денег останется в сухом остатке, что...
9.
А если варить в одной кастрюльке сразу и на завтра, то представляете, сколько можно будет бабла сберечь?!
10.
Вполне годная хитрость для посудомоечных машин. Разрезаешь таблетку пополам... и их хватает дольше... X2!
16.
Кстати, по тегу "Экономия" на Фишках можно найти много угарных советов. Часть из них является полным бредом, но разве это не то, что сейчас нужно правителю европейского государства?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Повернулись на деньгах: мемный пост о жадности
- Подростки не поймут, а взрослые не расскажут
- В нашем доме поселился замечательный сосед: всё о добрососедстве
- Качели нездорового человека: убойные концепты
- Всегда есть нюанс... а порой и не один
Новости партнёров
Срезают лазером сосули,
В лицо впиваются снежины.
До остановы добегу ли,
В снегу не утопив ботины?
А дома ждёт меня тарела,
Тарела гречи с белой булой;
В ногах – резиновая грела,
И тапы мягкие под стулом.
В железной бане – две селёды,
Торчат оттуда ложа с вилой.
Есть рюма и бутыла с водой,
Она обед мой завершила.
Я в кружу положу завары,
Раскрою «Кобзаря» Шевчены –
Поэта уровня Петрары
И Валентины Матвиены.
А так часто поштучно продают, в чем новость? Или автор дальше пятерочки не заходил не знал этого?