Ви ман венигэ гельд аусгибт: пост про экономию с чернушным оттенком

Фишкам всё тяжелее конкурировать с официальными лицами и новостными изданиями. Недавно канцлер Германии на полном серьёзе заявил, что нужно отказаться от саун и бань, а также в душе мыть только ягодицы, паховую область плечи и ноги. Ради экономии, естественно. Мы решили не останавливаться и предложить целый ряд идиотских статей экономии, которые придутся херу Олафу по душе.

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3. Кстати, неплохая идея для экономии. А если не есть, то вообще столько денег останется в сухом остатке, что... 0

4. Хер Шольц, всегда надо вылизывать 0

5. Не мойте голову просто... 0

6. Но никогда не экономьте на презервативах и на блоках питания 0

7. А если подсолнечное залить, то совсем здорово будет 0

8. Пора немецким супермаркетам перенимать опыт 0 Источник:

9. А если варить в одной кастрюльке сразу и на завтра, то представляете, сколько можно будет бабла сберечь?! 0 Источник:

10. Вполне годная хитрость для посудомоечных машин. Разрезаешь таблетку пополам... и их хватает дольше... X2! 0 Источник:

11. Говорите по-богатому! 0 Источник:

12. Очень годный концепт 0 Источник:

13. Советы по экономии уровня канцлера 0 Источник:

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15. Если не вытаскивать вонючку из упаковки, то она прослужит дольше 0 Источник: