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Подростки не поймут, а взрослые не расскажут

Подростки не поймут, а взрослые не расскажут

Автор:
21 июля 2022 20:29
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   взросление   взрослые   интересное   подборка   прикол   
3070
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Очередной пост смешного "нытья" взрослых людей. Кто бы мог подумать, что взрослая жизнь — это жизнь от зарплаты до зарплаты. Лучшим же развлечением является глубокий и продолжительный сон.
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Источник:

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Метки: Юмор   взросление   взрослые   интересное   подборка   прикол   
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6k
КремлеКот Час назад
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Артем Кощеев Полчаса назад
Как человек, много работавший в ростовой кукле, могу сказать, что девочка в красном максимально профессионально подходит к работе, надела лифчик в цвет, чтоб не просвечивал. Далеко пойдёт
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1k
SoulSeeker 37 минут назад
Спаржи?? Фееее...бяка. Лучше мяса взять.
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19k
homerchik 59 минут назад
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