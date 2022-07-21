Подростки не поймут, а взрослые не расскажут

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Очередной пост смешного "нытья" взрослых людей. Кто бы мог подумать, что взрослая жизнь — это жизнь от зарплаты до зарплаты. Лучшим же развлечением является глубокий и продолжительный сон.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор взросление взрослые интересное подборка прикол
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