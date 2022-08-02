В Калуге неадекватная пенсионерка разбила собаке голову бутылкой и спокойно пошла домой

Животное было с хозяйкой, но бабулю это не смутило. Она схватила увесистую бутыль с коньяком и набросилась на пёселя.
Старушка пришла в магазин и бродила с тележкой, выбирая продукты. Тут она обратила внимание на девушку, которая стояла у кассы. На руках та держала домашнего питомца - собачку породы чихуахуа.
Пёс зарычал на бабулю - видимо, это ей очень не понравилось: она взяла бутылку с коньяком и с размаху врезала собаке по голове. От удара та сразу отключилась. А пока хозяйка приходила в себя от шока, бабуля быстренько поставила коньяк на полку и вышла из магазина.
Как сообщает владелица чихуахуа, у пса черепно-мозговая травма и две трещины. Выздоровление под вопросом, пока ему становится только хуже. Либо ослепнет на один глаз, либо умрёт.
«Животное сейчас в клинике, в Сколкове, в тяжелом состоянии, лежит без движения. Прогнозов врачи пока не дают. Волонтеры предлагали помощь, но мы пока справляемся, и еще нет оценки лечения. Пенсионерку ищут, знаю, что подключился Владимир Бурматов. Женщина явно неадекватная, собака на нее зарычала, так как защищает меня, а неизвестная начала оскорблять нас и потом накинулась со спины. К сожалению, я не успела заметить и отойти вовремя».
Ну а боевую и странную старушку действительно разыскивают полицейские. Причины своего поведения она будут объяснять уже им.
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АНТИФИШКИ
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Неадекватные - все те типы, что собак в продуктовые магазины приводят. И, мля, ещё их в тележках катают. Ах да! Ещё и те, кто детей своих в ботинках сраных в продуктовых тележках катают - также редкие долбоящеры.
А у бабки губа-то не дура - не чем попало пёселя зашибла, а коньяком.
Уже наводит на мысль, что не все так однозначно.