В Калуге неадекватная пенсионерка разбила собаке голову бутылкой и спокойно пошла домой

Старушка пришла в магазин и бродила с тележкой, выбирая продукты. Тут она обратила внимание на девушку, которая стояла у кассы. На руках та держала домашнего питомца - собачку породы чихуахуа.

Пёс зарычал на бабулю - видимо, это ей очень не понравилось: она взяла бутылку с коньяком и с размаху врезала собаке по голове. От удара та сразу отключилась. А пока хозяйка приходила в себя от шока, бабуля быстренько поставила коньяк на полку и вышла из магазина.

Как сообщает владелица чихуахуа, у пса черепно-мозговая травма и две трещины. Выздоровление под вопросом, пока ему становится только хуже. Либо ослепнет на один глаз, либо умрёт.