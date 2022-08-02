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В Калуге неадекватная пенсионерка разбила собаке голову бутылкой и спокойно пошла домой

В Калуге неадекватная пенсионерка разбила собаке голову бутылкой и спокойно пошла домой

Автор:
02 августа 2022 14:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Бутылка   Чихуахуа   коньяк   магазин   пенсионерка   полицейские   собака   старушка   
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Животное было с хозяйкой, но бабулю это не смутило. Она схватила увесистую бутыль с коньяком и набросилась на пёселя.

Старушка пришла в магазин и бродила с тележкой, выбирая продукты. Тут она обратила внимание на девушку, которая стояла у кассы. На руках та держала домашнего питомца - собачку породы чихуахуа.

Пёс зарычал на бабулю - видимо, это ей очень не понравилось: она взяла бутылку с коньяком и с размаху врезала собаке по голове. От удара та сразу отключилась. А пока хозяйка приходила в себя от шока, бабуля быстренько поставила коньяк на полку и вышла из магазина.

Как сообщает владелица чихуахуа, у пса черепно-мозговая травма и две трещины. Выздоровление под вопросом, пока ему становится только хуже. Либо ослепнет на один глаз, либо умрёт.

«Животное сейчас в клинике, в Сколкове, в тяжелом состоянии, лежит без движения. Прогнозов врачи пока не дают. Волонтеры предлагали помощь, но мы пока справляемся, и еще нет оценки лечения. Пенсионерку ищут, знаю, что подключился Владимир Бурматов. Женщина явно неадекватная, собака на нее зарычала, так как защищает меня, а неизвестная начала оскорблять нас и потом накинулась со спины. К сожалению, я не успела заметить и отойти вовремя».

Ну а боевую и странную старушку действительно разыскивают полицейские. Причины своего поведения она будут объяснять уже им.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Бутылка   Чихуахуа   коньяк   магазин   пенсионерка   полицейские   собака   старушка   
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36  комментариев
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2k
Лёха 3 часа назад
Бабку не оправдываю, но зоофилы иногда раздражают...
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1k
Антон Иванов 15 минут назад
Бабушка сделала это со словами за ВДВ )!? уж простите не удержался...
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1k
Жорик 19 минут назад
А вы знаете как эти тети с длиннющими ногтями жопу вытирают ?!.... А теперь переходим к вопросу зачем им такие маленькие собачки.... ))))
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−1
Темный Попутчик Полчаса назад
Собакену здоровья, хохяйке терпения, старую мразоту на мыло.
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793
Tevet Полчаса назад
когда вижу чихуюхую, сразу кис кис кис говорю. Ой как хозяева бесятся , мол я дебил , а ЭТО СОБАКА!!!!
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40k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Хозяйка собаки
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1k
Сложные Щи Полчаса назад
Неадекватная здесь не только бабуся.
Неадекватные - все те типы, что собак в продуктовые магазины приводят. И, мля, ещё их в тележках катают. Ах да! Ещё и те, кто детей своих в ботинках сраных в продуктовых тележках катают - также редкие долбоящеры.
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35k
Mamin Sibiriak 45 минут назад
Откровенно говоря, чих.уёвины - весьма говнистые собаки. Вырезка из записи не даёт информации, с чего начался конфликт, а он явно был.

А у бабки губа-то не дура - не чем попало пёселя зашибла, а коньяком.
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10k
a_komolow 55 минут назад
Обе дуры виноваты
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31k
Fat Lynx 2 часа назад
А где завязка?
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3k
GROMOZEKA 2 часа назад
Собака, которой самой нужна собака, для защиты
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16k
Дядюшка Ау 2 часа назад
Бабке ничего не будет. В России априори любят юродивых и дураков.
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11k
Александр 2 часа назад
Как говорится: коль завёл собаку, то купи намордник, поводок и электрошокер.
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13k
Виталий Касандров 2 часа назад
Чихуахуа явно собака не для службы в ВДВ .Не прошла проверку.
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9k
Ф Ив 2 часа назад
Собачники очень часто ведут себя реально нагло: гуляют со своими питомцами там, где не положено, отпускают своих собачек без намордника. Неприятности кстати могут доставить и такие малыши, например, тяпнуть за ногу и порвать штанины брюк. А по случившемуся хорошо бы узнать мотивы пенсионерки, обстоятельства предшествующие инциденту.
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3k
Денис 3 часа назад
На видео только то. что удобно одной стороне.
Уже наводит на мысль, что не все так однозначно.
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6k
Shtoppi 3 часа назад
У бабки по ходу крыша потекла от старости.
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1k
Kariya 3 часа назад
Зубы у этих мелких сумочек острые вообще-то, и мозг набекрень. Бабулька маразматичка и опасна для общества, но возможно ее одна такая когда-то укусила, ну или ей это причудилось в одном из маразмов. Нападение не оправдываю, так как сумка была в руках хозяйки, а не прыгала в ногах бабульки.
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7k
Борис Карабанов 3 часа назад
Ну, хорошо, бабка такая-сякая, сумасшедшая, а собачница, типа, нормальная, посещать магазин с собакой без намордника? По мне, так лучше рослый добряк-сеттер, чем эта мелкая мстительная дрянь, которая "только понюхает".
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7k
Колорад 3 часа назад
Кошатница?
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11k
Kostick 3 часа назад
старая падаль. бедная личинка собаки(
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