25 примеров того, как работает закон подлости

Давно известно: если уронить бутерброд с маслом, он упадет маслом вниз. Или, перефразируя, если что-то может пойти неправильно, то с большой долей вероятности так и случится. Вот 25 жертв стихийных бытовых бедствий, которым просто не повезло!

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1. "Мне в глаз случайно попал ядовитый плющ. У меня сегодня свидание" 0 Источник:

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2. "Я опаздывал в аэропорт" 0 Источник:

3. "Так выглядит моя машина всегда, когда идет сильный дождь" 0 Источник:

4. "О, как я рад, что мои силовой и интернет кабели смогли уберечь это дерево от падения на землю и повреждения" 0 Источник:

5. "Вот так мне пришлось провести все 4 часа полёта. Я женщина, рост 172 см" 0 Источник:

6. "Была на свадьбе, нашла место, откуда все хорошо видно. А потом случилось это" 0 Источник:

7. "Прилетел на презентацию в другой город. Запасных очков с собой нет" 0 Источник:

8. "Жена уронила бутылочку с сиропом от кашля на плиту" 0 Источник:

9. "Парадный ботинок порвался надвое во время нашего концертного выступления" 0 Источник:

10. "Прекрасный вид из окошка самолета. Специально доплачивала за место у окна" 0 Источник:

11. "Слишком сильно подул. Не будьте как я" 0 Источник:

12. "У нас вчера был первый снег. Дерево решило сбросить все свои листья на мою машину" 0 Источник:

13. "Делала тесто для блинов, венчик сломался и в миску попала ржавчина" 0 Источник:

14. "Сотрудник службы дезинсекции нашел слабое место на нашем чердаке" 0 Источник:

15. "Ясно, теперь это твой ящик. Ты хоть и безвредный паук-волк, но я лучше не буду подходить близко" 0 Источник:

16. "У нас вчера была большая вечеринка. Не знаю, кто ты, Том, но спасибо за автограф" 0 Источник:

17. "Амазон вместо моего рождественского подарка однослойную туалетную бумагу в промышленных масштабах" 0 Источник:

18. "Моя сестра попросила присмотреть за ее собаками, но забыла упомянуть, что у них блохи!" 0 Источник:

19. "Вот так грумер подстриг мою собаку" 0 Источник:

20. "Купил 4 упаковки конфет Spree. Должны быть с разными вкусами, но во всех оказались только апельсиновые конфеты. Это единственный вкус, который мне не нравится" 0 Источник:

21. "Мама съела огурцы из роллов и оставила нам это" 0 Источник:

22. "Собиралась лечь спать, но нашла на подушке вот этого парня" 0 Источник:

23. "Это очень мило, но можно спать где-нибудь в другом месте?" 0 Источник:

24. "Пап, а нормально нельзя было закрыть?" 0 Источник: