25 примеров того, как работает закон подлости

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Давно известно: если уронить бутерброд с маслом, он упадет маслом вниз. Или, перефразируя, если что-то может пойти неправильно, то с большой долей вероятности так и случится. Вот 25 жертв стихийных бытовых бедствий, которым просто не повезло!
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4. "О, как я рад, что мои силовой и интернет кабели смогли уберечь это дерево от падения на землю и повреждения"
15. "Ясно, теперь это твой ящик. Ты хоть и безвредный паук-волк, но я лучше не буду подходить близко"
17. "Амазон вместо моего рождественского подарка однослойную туалетную бумагу в промышленных масштабах"
18. "Моя сестра попросила присмотреть за ее собаками, но забыла упомянуть, что у них блохи!"
20. "Купил 4 упаковки конфет Spree. Должны быть с разными вкусами, но во всех оказались только апельсиновые конфеты. Это единственный вкус, который мне не нравится"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Так позавчера, здесь же, его "укусила оса" и ему надо было "на важное собеседование".