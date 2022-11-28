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25 примеров того, как работает закон подлости

25 примеров того, как работает закон подлости

Автор:
28 ноября 2022 15:01
Сообщество : Юмор
Метки: день не задался   закон подлости   не повезло   невезение   невезуха   неприятности   неудачи   плохой день   
2827
26
Давно известно: если уронить бутерброд с маслом, он упадет маслом вниз. Или, перефразируя, если что-то может пойти неправильно, то с большой долей вероятности так и случится. Вот 25 жертв стихийных бытовых бедствий, которым просто не повезло!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: день не задался   закон подлости   не повезло   невезение   невезуха   неприятности   неудачи   плохой день   
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3  комментария
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59k
Опиум для народа 2 часа назад
А где невезение у чувака, у которого тачку заливает? Разъ"байство и пох"изм вижу.
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4k
Vlad 5 минут назад
"Мне в глаз случайно попал ядовитый плющ. У меня сегодня свидание"
Так позавчера, здесь же, его "укусила оса" и ему надо было "на важное собеседование".
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35
Андрей Медведев 10 минут назад
Комментарий к фото
"Я ждал полчаса, но ни один сотрудник так и не подошёл, чтобы помыть мне руки"
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