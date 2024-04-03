"На обратном пути купим": пользователи поделились самым большим обманом детства

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В детстве мы ко многому относились искренне, доверяли взрослым, когда они что-то обещали. Но не всё в итоге сбывалось или происходило так, как мы того желали. Пользователи поделились своими самыми большими обманами из детства, за которые до сих пор обидно.
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А какую истину из детства вы поняли только спустя годы?
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