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"На обратном пути купим": пользователи поделились самым большим обманом детства

"На обратном пути купим": пользователи поделились самым большим обманом детства

Автор:
03 апреля 2024 12:57
Сообщество : Юмор
Метки: Пользователи   Прикол   из детства   обман детства   смешно   соцсети   
2174
12

В детстве мы ко многому относились искренне, доверяли взрослым, когда они что-то обещали. Но не всё в итоге сбывалось или происходило так, как мы того желали. Пользователи поделились своими самыми большими обманами из детства, за которые до сих пор обидно.

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А какую истину из детства вы поняли только спустя годы?

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Метки: Пользователи   Прикол   из детства   обман детства   смешно   соцсети   
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14  комментариев
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577
FlakoBoy Час назад
Давайте по классике пробежимся )))
"Вот закончишь институт, будешь много денег зарабатывать" ))))))
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91
ГТА Форевер 4 минуты назад
2 - бывает использую, и да ничего не делаю, хвалю за честность и признание своих ошибок и деяний.
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1k
Татьяна Баженова 9 минут назад
Комментарий к фото
Это не обман, ведь никто же не обещал? Это - самообман и переоценка своих возможностей.
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61k
dima423 36 минут назад
Комментарий к фото
мы не велись, мы втюхивали...а велись продавцы (ну или не велись)
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11k
Дмитрий 47 минут назад
Вообще не вижу ни одного обмана. Просто родители готовят детей к суровой правде жизни. Разве не так? Ты ждёшь, что в жизни что то случиться о чём думаешь ты, но обстоятельства меняют все дальнейшие события в корне! Ты думаешь, что в магазине продают только экологически чистые продукты, но % на 50(а то и больше) в составе какая то химия. Ты думаешь, что ты самая самая, но таких самых самых ещё миллионов несколько и требования к принцу постепенно снижаются и снижаются и вот ты просто рада, что тебе хоть кто то достался! И т.д., и т.п.....
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28k
Sheir 50 минут назад
Если не помоешь голову у тебя рога вырастут. Меня трехлетнего это реально пугало.
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22k
kσρβγς 58 минут назад
Пункт 4. Что не так? В чем обман-то?
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295
DuckTales Час назад
Вот будешь работать, начнешь ценить деньги ... Ага
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39k
АнтонПолднев Час назад
"Вырастешь - поймёшь"
Неа...
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1578 постов (1535 в горячем)

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