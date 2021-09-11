FISHKINET
Сообщество Юмор 12842 поста • 2709 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Комменты отжигают: веселые пользовательские перлы

Комменты отжигают: веселые пользовательские перлы (16 фото)

Автор:
11 сентября 2021 06:51
Сообщество : Юмор
Метки: Смешные комменты   комментарии   комменты   пользователи   прикол   смешно   смешные комментарии   соцсети   
1130
16

Смешные комментарии из соцсетей, когда пользователи дополнили пост и сделали его еще лучше. Подборка для поднятия настроения в эти первые осенние выходные!

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Смешные комменты   комментарии   комменты   пользователи   прикол   смешно   смешные комментарии   соцсети   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото) «Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото) Комментаторы жгут: 18 постов с отменными замечаниями от пользователей соцсетей Комментаторы жгут: 18 постов с отменными замечаниями от пользователей соцсетей Жгут не по-детски: убойные комментарии от пользователей соцсетей Жгут не по-детски: убойные комментарии от пользователей соцсетей Комменты отжигают: 18 примеров, когда самый сок - в обсуждениях Комменты отжигают: 18 примеров, когда самый сок - в обсуждениях Комментарии - огонь: 20 примеров, когда пользователи реально жгут Комментарии - огонь: 20 примеров, когда пользователи реально жгут Самый сок - в комментах: 17 примеров отборного юмора из соцсетей Самый сок - в комментах: 17 примеров отборного юмора из соцсетей
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

519354



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
25 случайных фактов для вашей копилки знаний
3
162
25 случайных фактов для вашей копилки знаний
Как сейчас выглядит заправка, на которой герои "Бумера" обменяли магнитолу на бак бензина
1
87
Как сейчас выглядит заправка, на которой герои "Бумера" обменяли магнитолу на бак бензина
Набирающие популярность в сообществах
Как выглядели бы современные концепты Mercedes в российских реалиях
0
19
Как выглядели бы современные концепты Mercedes в российских реалиях
Maserati MC12 Corsa: самый экстремальный Maserati в истории
1
0
Maserati MC12 Corsa: самый экстремальный Maserati в истории
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото)
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
2
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#кино#новости#люди#аварии#авто аварии#приколы#роль
#фото#прикол#подборка#ynews#автомир#СССР#комментарии#интересное#шоу бизнес#авария дня
#факты#история#автомобили#картинки#Россия#дтп#фотографии#фильм#полиция#дети

На что жалуетесь?

Вернуться