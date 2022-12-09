Чудесная жена и неудачные дети сэра Уинстона Черчилля

Черчилль хорошо всем известен как политик, общественный деятель, писатель и художник. А какой была семейная жизнь сэра Уинстона, и повезло ли ему в любви так же, как и в карьере?
Мало кому из людей удается похвастаться столь солидным послужным списком. Ведь он примерил на себя множество ролей и каждую из них играл достойно, с завидным уважением.
Вот только в случае с семьей как раз можно применить ту самую расхожую фразу, приписываемую то Эйнштейну, то Эразму Роттердамскому. «На детях гениев природа отдыхает».
Наблюдая за собственным трагичным примеров в лице отца, Уинстон дал себе совершенно четкую установку: стать образцовым семьянином. Чувства к избраннице – Клементине Хозье были совершенно искренними. И взаимными.
В семье утонченной аристократки тоже было не все гладко. И девушка выбрала противоположный путь, чтобы не стать похожей на капризную ветреную мать. Они встретились совершенно случайно, на каком-то светском мероприятии. Завязалось непринужденное общение, переписка. И через 5 месяцев после знакомства Черчилль сделал возлюбленной предложение. И вытянул счастливый билет – обрел друга, верную жену, надежную опору и поддержку, ангела хранителя на долгие 56 лет.
Но высшие силы, видимо, решили, что на этом достаточно. Нужно знать меру. И послали сэру Уинстону и Клементине испытание. Испытания. Собственными детьми.
Первенец – дочь Диана, хотя так и не должно быть, ушла из жизни раньше родителей. Она дважды была замужем. Оба раза неудачно. Родила троих детей. После рождения последнего ребенка впала в жесточайшую депрессию, с нервными срывами. Попыталась выкарабкаться с помощью благотворительности, но идея провалилась. В итоге Диана приняла ударную дозу снотворного и не проснулась. Собственные разрушающие мысли оказались для нее важнее окружающего мира, детей, родных, самой жизни.
Рэндольф Фредерик Эдвард – единственный сын из пятерых детей, надежда родителей. Черчилль его всячески баловал, тем более что сын унаследовал отцовские амбиции. А вот с умением их реализовывать были проблемы. Юноша очень рано стал демонстрировать тягу к противоположному полу и увлекаться спиртным. Уже в 19 лет Рэн пил крепкий алкоголь и не мог без него обходиться. Парень мечтал о карьере политика, но на деле у него сложилась лишь карьера донжуана: два неудачных брака, связь с замужней женщиной, двое детей. Плюс постоянные долги и прочие выходки, которые спровоцировали у отца несколько сердечных приступов. В память о Рэндольфе остались дети, несколько вполне хороших книг и несбывшиеся надежды матери, пережившей и второго своего ребенка.
Сара Миллисент Гермиона Туше-Джессон – третья дочь тоже лишь ненамного пережила отца и мать. Мечтала об актерской карьере, которая, в общем-то, сложилась. Впрочем, особых высот Сара не добилась: второстепенные роли в малозаметных проектах. Зато отметилась тремя браками и бесчисленным количеством романов. Детей у нее не было. Что, видимо, не в лучшую сторону изменило характер женщины. Она начала все чаще заглядывать в бутылку. Дело дошло до безобразных сцен в общественных местах, за которые Спенсер-Черчилль даже попадала за решетку. Впрочем, сам Черчилль, как известно, тоже очень уважал алкоголь. Но у дочери это превратилось в болезнь. Ушла из жизни она практически полностью опустившейся алкоголичкой.
Дочь Маригольд умерла в трехлетнем возрасте. И только последний пятый ребенок Мэри Сомс оправдал ожидания пары и во всех отношениях порадовал родителей. Мэри действительно оказалась умницей. Без преувеличения. Она приняла участие во Второй мировой войне и даже дослужилась до капитанского звания. Дочь сопровождала отца на важных переговорах в качестве адъютанта (в том числе на Потсдамской конференции).
Брак у Мэри был один, крепкий, с мужем она прожила 33 года вплоть до его смерти. Проявился у нее и писательский талант. Много книг она посвятила истории своей семьи. Как и в своей собственной, в семье Мэри было 5 детей. Все они выросли не только благополучными, но и достойными людьми, создали крепкие семьи, занимались благотворительностью. Скончалась Мэри относительно недавно, в 2014 году, в солидном возрасте 92 лет после недолгой болезни.
Почему в одной семье, от одних родителей, при одинаковых исходных данных и идентичном воспитании появляются такие разные дети? Одни приносят радость и гордость, а другие боль и разочарование. Но родители любят их вне зависимости от достижений. А просто потому что они – их дети.
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