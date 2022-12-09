Чудесная жена и неудачные дети сэра Уинстона Черчилля

Мало кому из людей удается похвастаться столь солидным послужным списком. Ведь он примерил на себя множество ролей и каждую из них играл достойно, с завидным уважением.

Вот только в случае с семьей как раз можно применить ту самую расхожую фразу, приписываемую то Эйнштейну, то Эразму Роттердамскому. «На детях гениев природа отдыхает».