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Ученые нашли связь между размером носа и&nbsp;длиной пениса

Ученые нашли связь между размером носа и длиной пениса

Автор:
20 февраля 2023 08:47
Сообщество : Наука
Метки: Размер   иследование   мужчины   нос   пенис   ученые   факты   фото   
2483
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Согласно исследованию, по размеру всего одной части тела можно приблизительно определить длину мужского полового органа.

Неплохой лайфхак для женщин! Но так ли он был нужен?

Команда Медицинского университета префектуры Киото обнаружила, что длина пениса зависит от размера носа. Чтобы прийти к такому выводу, ученые исследовали 126 трупов японцев, скончавшихся в возрасте от 30 до 50 лет. Обследование проводилось в течение трех дней после смерти: исследователи измеряли все части тела, чтобы найти более точное соотношение размера полового органа к размеру других органов и конечностей. Учитывались и другие показатели, включая рост и вес покойного.

В результате своих наблюдений ученые проследили явную связь между размером носа и длиной мужского полового органа. Так, средняя длина растянутого пениса у обладателей больших носов составила 13,42 сантиметра, а у мужчин с менее длинными носами - лишь 10,37 сантиметра.

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«Хотя наши результаты бесполезны для судебно-медицинских целей, понимание процесса роста пениса или черт лица очень важно для экстраполяции уровней андрогенов у плода и отслеживания функций мужских половых органов», - заключили исследователи. Смотреть нужно не только на нос

Еще одно исследование, проведенное в 2011 году, выявило связь между размером пениса и соотношением между указательным и безымянным пальцами.

Ученые проанализировали эту связь у 144 корейских мужчин старше 20 лет, все они на период наблюдения находились в клинике урологии. Перед операцией каждому из них измерили указательные и безымянные пальцы на правой руке, а длину их полового органа в разном состоянии зафиксировали, пока те находились под наркозом.

Результаты показали, что у тех мужчин, у которых указательный палец короче, чем безымянный, были более длинные пенисы. 

Зависит ли размер пениса от размера обуви?

Увы, но теория о том, что бо́льший размер ноги указывает на бо́льший размер мужского полового органа — не более, чем миф. Исследование 2002 года доказало это: урологи измерили длину растянутого полового члена у 104 мужчин и соотнесли ее с размером их обуви. В результате они не нашли никакой логической связи между размерами этих частей тела.



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Метки: Размер   иследование   мужчины   нос   пенис   ученые   факты   фото   
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28  комментариев
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30k
Андрей Иванов Час назад
И где вы видели негров-буратин?
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47k
Андрей 5 минут назад
Очень грустно,
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1k
Andrey 23 минуты назад
какой только хренью эти ученые не занимаются, лишь бы не работать
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313
al-lav Полчаса назад
Выбор очевиден. ))
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8k
Copycat Полчаса назад
мне не так много лет, но я уже слышал как люди типа находили измерение челна относительно:
- размера ноги
- ладони
- большого пальца
- длины рук

теперь ещё и нос)

короче я не знаю кто и зачем, но кто то очень озабочен идеей идти по улице и на глаз прикидывать размеры чужих членов - это странно
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33k
ACU900 38 минут назад
Каждый человек индивидуален и длина хрена мало чего решает.
А для таких "ученых" специальная премия существует:
https:https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Шнобелевская_премияhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/Шнобелевская_премия
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52
AnSal 39 минут назад
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7k
Дети откопали осла 46 минут назад
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27
кот кузя 49 минут назад
Нос картошкой, [мат] гармошкой. Нос горбинкой, [мат] дубинкой!
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2k
Dema 54 минуты назад
Нашли кого исследовать,японцев.У них ипальники как блин та и носа то не видно.
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303
ghor 55 минут назад
Т.е. в в сознании и в живом виде мужики для подобных измерений не даются, а спрашивать бесполезно. )))))))))))
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1k
Одынат 57 минут назад
Пляяя, ну и развлечение пенисы у трупов растягивать.
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10k
Oleg Час назад
Я от чего-то думал, что почётная роль комиков от науки принадлежит британским учёным... а нннет, вот и японцы решили с ними посоревноваться...
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20k
Евгений Час назад
А баб определяют по рту.)))
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20k
Corvus Corax Час назад
Идиоты... растянутый и эрегированный - две большие разницы...
Откуда у японцев 13 см? Для азиатов презервативы выпускаются минимальные...
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372
Javier Corvus Corax Полчаса назад
В Бангкоке купил презики. Как пришло время использовать, был неприятно удивлен когда не получилось его надеть. Не сказать, что у меня выдающийся размер, но у них похоже реально корнишоны. Потом мне сказали, что это был магаз для местных. Надо в 7-11 закупать такие вещи...
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9k
Бритва Час назад
а если длинный нос у женщин? пришлите мне 126 трупов, буду тоже что-нибудь растягивтаь.
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2k
bosayk Час назад
без мнения британских ученых по данному вопросу подборка считается неполной
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1k
Алексей Час назад
Нейросеть ещё не натравили на эти данные?
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59k
pynh Час назад
Ссылка www.youtube.com
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64k
doker 2 часа назад
Исследования армяне спонсировали...

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31k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
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