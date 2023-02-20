Ученые нашли связь между размером носа и длиной пениса

Согласно исследованию, по размеру всего одной части тела можно приблизительно определить длину мужского полового органа.
Неплохой лайфхак для женщин! Но так ли он был нужен?
Команда Медицинского университета префектуры Киото обнаружила, что длина пениса зависит от размера носа. Чтобы прийти к такому выводу, ученые исследовали 126 трупов японцев, скончавшихся в возрасте от 30 до 50 лет. Обследование проводилось в течение трех дней после смерти: исследователи измеряли все части тела, чтобы найти более точное соотношение размера полового органа к размеру других органов и конечностей. Учитывались и другие показатели, включая рост и вес покойного.
В результате своих наблюдений ученые проследили явную связь между размером носа и длиной мужского полового органа. Так, средняя длина растянутого пениса у обладателей больших носов составила 13,42 сантиметра, а у мужчин с менее длинными носами - лишь 10,37 сантиметра.
«Хотя наши результаты бесполезны для судебно-медицинских целей, понимание процесса роста пениса или черт лица очень важно для экстраполяции уровней андрогенов у плода и отслеживания функций мужских половых органов», - заключили исследователи. Смотреть нужно не только на нос
Еще одно исследование, проведенное в 2011 году, выявило связь между размером пениса и соотношением между указательным и безымянным пальцами.
Ученые проанализировали эту связь у 144 корейских мужчин старше 20 лет, все они на период наблюдения находились в клинике урологии. Перед операцией каждому из них измерили указательные и безымянные пальцы на правой руке, а длину их полового органа в разном состоянии зафиксировали, пока те находились под наркозом.
Результаты показали, что у тех мужчин, у которых указательный палец короче, чем безымянный, были более длинные пенисы.
Зависит ли размер пениса от размера обуви?
Увы, но теория о том, что бо́льший размер ноги указывает на бо́льший размер мужского полового органа — не более, чем миф. Исследование 2002 года доказало это: урологи измерили длину растянутого полового члена у 104 мужчин и соотнесли ее с размером их обуви. В результате они не нашли никакой логической связи между размерами этих частей тела.
Источник:
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- размера ноги
- ладони
- большого пальца
- длины рук
теперь ещё и нос)
короче я не знаю кто и зачем, но кто то очень озабочен идеей идти по улице и на глаз прикидывать размеры чужих членов - это странно
А для таких "ученых" специальная премия существует:
https:https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Шнобелевская_премияhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/Шнобелевская_премия
Откуда у японцев 13 см? Для азиатов презервативы выпускаются минимальные...