Ученые нашли связь между размером носа и длиной пениса

Неплохой лайфхак для женщин! Но так ли он был нужен?

Команда Медицинского университета префектуры Киото обнаружила, что длина пениса зависит от размера носа. Чтобы прийти к такому выводу, ученые исследовали 126 трупов японцев, скончавшихся в возрасте от 30 до 50 лет. Обследование проводилось в течение трех дней после смерти: исследователи измеряли все части тела, чтобы найти более точное соотношение размера полового органа к размеру других органов и конечностей. Учитывались и другие показатели, включая рост и вес покойного.

В результате своих наблюдений ученые проследили явную связь между размером носа и длиной мужского полового органа. Так, средняя длина растянутого пениса у обладателей больших носов составила 13,42 сантиметра, а у мужчин с менее длинными носами - лишь 10,37 сантиметра.