FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6376 постов • 865 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
«Там будет пипец как много взглядов»: в Краснодаре охранник выгнал из парка голозадую блогершу, решившую заняться фитнесом на свежем воздухе

«Там будет пипец как много взглядов»: в Краснодаре охранник выгнал из парка голозадую блогершу, решившую заняться фитнесом на свежем воздухе

Автор:
10 августа 2022 16:56
Сообщество : Жить в России
Метки: блогерша   видео   краснодар   охранник   парк   фитнес   фитоняша   хайп   
2156
6
1

Объяснения, что так надо «для хайпа», ей не помогли.

Фитоняша из Краснодара решила поднабрать популярности и пошла качать «ягобицепс» в городской парк.

К слову, тот самый, который на свои деньги организовал Сергей Галицкий, владелец ФК «Краснодар» и один из 200 богатейших бизнесменов России.

Но блогерша хотела произвести впечатление не на него, а на своих подписчиков. Для этого надела стринги, взяла гантели и отправилась в людное место. Там она стала деловито размахивать ногами и приседать - на радость сидящим позади неё мужикам и случайным прохожим.

Вот только длилось это недолго - появился охранник и попросил с пляжа удалиться из парка, ну или хотя бы надеть трусы поприличнее. Слова девушки о том, что это нужно для съёмки, и вообще, «всё сделано на спор», не помогли.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: блогерша   видео   краснодар   охранник   парк   фитнес   фитоняша   хайп   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
90k
Броненосец Потелкам 16 часов назад
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ПАРК
спокойно одетые мужчины прогуливают ся, ненавязчиво выводят пьянь с территории парка
Культурно, вежливо, под ручку
Если пьянь начинает быковать и пытаться биться - спокойно отводят "за ёлки" и ВНЕ ТЕРРИТОРИИ ПАРКА больно бьют.
Качественно, профессионально, без следов.
.
Никаких гопников, пьяни, сявоты и акуевшие в парке нет.
НИЗКИЙ ПОКЛОН ГАЛИЦКОМУ
Сделал для города больше, чем все мэры за 30 лет вместе взятые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Евгений 4 часа назад
Тема сисек не ркскрыта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
304
Миха 10 часов назад
фиговое видео - попу-то толком и не рассмотреть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Джордж. Вашингтон. 10 часов назад
А где?
Доска, два соска...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−34
Andrey 12 часов назад
жопа так себе ,сисек вообще нет , про мозг промолчу- там совсем беда !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
18k
36k
Антон 13 часов назад
Чего-то так себе, не впечатлила!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
emporio_ss 13 часов назад
Нужно привлечь на 15 суток эту паскуду, пусть по убирает этот парк и потрясёт мусорным мешком и веником.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
emporio_ss 13 часов назад
невменяемая Шалава ещё и оправдаться хотело
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
5k
Fishki_surfer 14 часов назад
Охранник, видимо, из меньшинств.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
6k
35k
Mamin Sibiriak 14 часов назад
Риторика фитожопой блохерши напоминает анекдот про охотника: "понимаю, что это Шарик, но срать не прекращаю".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
898
Просто прохожий 14 часов назад
девка конечно тварь безмозглая, ради ролика могла и у охранника отсосать. Ну и охранник тоже не блещет умом, мог бы наказать конкретно. Я не ханжа и её голая жопа меня не оскорбляет, думаю что сейчас это не должно оскорблять никого, а вот её дебилизм должен быть жестко наказан.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Максим Т. 15 часов назад
Почему всяким, хм... шлюпкам, так хочется выпятить свою корму именно в общественном месте? Хотя... Риторический вопрос...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
кот базилий 15 часов назад
Тощий зад+больная голова - двойка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop 15 часов назад
Что она имела ввиду когда сказала в конце ролика: "Я сегодня краснела, так и она будет краснеть"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 15 часов назад
Бузих наплодили после ДОМ 2
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
azuver 15 часов назад
Называйте вещи своими именами,не блогерша,а @банутая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Владимир 15 часов назад
и,ежу понятно-она приехал на съемки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Трям 15 часов назад
На сиськи зарабатывает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−52
topersk 16 часов назад
в таких случаях приставания к такой девушке не должны влечь ответственность. Вот и всё. Сразу оголенных потаскух поубавится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 8 комментариев
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

160190



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Милонов призвал закрыть все гей-клубы после скандала в Екатеринбурге
Милонов призвал закрыть все гей-клубы после скандала в Екатеринбурге
Первые роли любимых советских актёров
Первые роли любимых советских актёров
Набирающие популярность в сообществах
15 ответов на вопрос “Что хорошего происходят в мире прямо сейчас?”
15 ответов на вопрос “Что хорошего происходят в мире прямо сейчас?”
Не романтизируйте: свой бизнес на ЧПУ станке
Не романтизируйте: свой бизнес на ЧПУ станке
5 причин купить робот-пылесос Midea i5C
5 причин купить робот-пылесос Midea i5C
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#в мире#забавно#новости#знаменитости#сатира#удивительно#Жизнь#кошка
#Юмор#животные#позитив#интересное#улыбнуло#СССР#смешно#Ynews#собака#домашние животные
#люди#интересно#история#картинки#подборка#сарказм#факты#познавательно#природа#Еда
5 причин купить робот-пылесос Midea i5C 5 причин купить робот-пылесос Midea i5C «Мне п**уй абсолютно»: дочь экс-губернатора Ставрополья готова ответить за 60 млн на счёте «Мне п**уй абсолютно»: дочь экс-губернатора Ставрополья готова ответить за 60 млн на счёте В Краснодаре лихач на "Мустанге" протаранил две машины, сбил инспектора ДПС и попытался сбежать В Краснодаре лихач на "Мустанге" протаранил две машины, сбил инспектора ДПС и попытался сбежать Необычные взаимоотношения в парке Тайган: холодный лев и горячая львица Необычные взаимоотношения в парке Тайган: холодный лев и горячая львица "Подсели и курите в лицо": краснодарский хам запустил окурком в ответ на замечание девушки "Подсели и курите в лицо": краснодарский хам запустил окурком в ответ на замечание девушки "Ты чё борзеешь?": за требование показать пропуск депутат обложил охранника трёхэтажным матом "Ты чё борзеешь?": за требование показать пропуск депутат обложил охранника трёхэтажным матом

На что жалуетесь?

Вернуться