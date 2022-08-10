«Там будет пипец как много взглядов»: в Краснодаре охранник выгнал из парка голозадую блогершу, решившую заняться фитнесом на свежем воздухе

Объяснения, что так надо «для хайпа», ей не помогли.
Фитоняша из Краснодара решила поднабрать популярности и пошла качать «ягобицепс» в городской парк.
К слову, тот самый, который на свои деньги организовал Сергей Галицкий, владелец ФК «Краснодар» и один из 200 богатейших бизнесменов России.
Но блогерша хотела произвести впечатление не на него, а на своих подписчиков. Для этого надела стринги, взяла гантели и отправилась в людное место. Там она стала деловито размахивать ногами и приседать - на радость сидящим позади неё мужикам и случайным прохожим.
Вот только длилось это недолго - появился охранник и попросил
с пляжа удалиться из парка, ну или хотя бы надеть трусы поприличнее. Слова девушки о том, что это нужно для съёмки, и вообще, «всё сделано на спор», не помогли.
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АНТИФИШКИ
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спокойно одетые мужчины прогуливают ся, ненавязчиво выводят пьянь с территории парка
Культурно, вежливо, под ручку
Если пьянь начинает быковать и пытаться биться - спокойно отводят "за ёлки" и ВНЕ ТЕРРИТОРИИ ПАРКА больно бьют.
Качественно, профессионально, без следов.
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Никаких гопников, пьяни, сявоты и акуевшие в парке нет.
НИЗКИЙ ПОКЛОН ГАЛИЦКОМУ
Сделал для города больше, чем все мэры за 30 лет вместе взятые
Доска, два соска...