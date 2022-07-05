17 смешных названий кафе и ресторанов

Владельцы кафе, баров и ресторанов тратят уйму времени на то, чтобы придумать оригинальное название для своего заведения. Ведь от этого зависит, насколько будет успешным старт бизнеса и его дальнейшее развитие.
Чтобы заткнуть конкурентов за пояс, некоторые хозяева решаются прибегнуть к креативному неймингу и выдумывают для своих детищ крайне необычные названия, мимо которых действительно тяжело пройти. Это всё, конечно, хорошо. Главное, чтобы не получилось, как в известном выражении — «как корабль назовёшь, так он и поплывёт».
Отличная компания
Звучит, как детское ругательство
Заведение для нервных особ
А снаружи вроде спокойное заведение.
Зайдём?
Я даже боюсь себе представить, как встречает гостей гадкий Олег.
Когда решили сильно не заморачиваться над названием
А там какое-то кофе и какое-то тирамису.
Вывеска с говорящим названием
Уютное место с уютным названием
Для любителей шаурмы то, что нужно
Жёсткий, креативный нейминг
Так тоже бывает
Очевидно, заведение для тех, кто желает отдохнуть от второй половинки
Баран чепухи не посоветует
Сына-то за что?
Широкий ассортимент блюд с сыновьями!
Индивидуальный подход от повара-профессионала гарантирован!
Съешь плов и сразу сядешь на шпагат
Только здесь и больше нигде
Сложно не обратить внимание на такую вывеску
Слегка не сошлось
Тут сразу видно, что над вывеской работал профессионал своего дела.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 19 забавных животных, которые приняли в корне неверное решение и застряли
- 20 раз, когда люди хотели сделать себе крутую причёску, а получилось как всегда
- 20 забавных вывесок, которые читаются совсем не так, как задумывали их создатели
- Странные и забавные объявления
- 20 примеров беспощадной рекламы на грани добра и зла