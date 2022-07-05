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17 смешных названий кафе и ресторанов

17 смешных названий кафе и ресторанов

Автор:
05 июля 2022 08:31
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вывеска   забавно   кафе   креатив   ресторан   умора   
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Владельцы кафе, баров и ресторанов тратят уйму времени на то, чтобы придумать оригинальное название для своего заведения. Ведь от этого зависит, насколько будет успешным старт бизнеса и его дальнейшее развитие.

Чтобы заткнуть конкурентов за пояс, некоторые хозяева решаются прибегнуть к креативному неймингу и выдумывают для своих детищ крайне необычные названия, мимо которых действительно тяжело пройти. Это всё, конечно, хорошо. Главное, чтобы не получилось, как в известном выражении — «как корабль назовёшь, так он и поплывёт».


Отличная компания

×
×

Звучит, как детское ругательство

Заведение для нервных особ

А снаружи вроде спокойное заведение.


Зайдём?

Я даже боюсь себе представить, как встречает гостей гадкий Олег.


Когда решили сильно не заморачиваться над названием

А там какое-то кофе и какое-то тирамису.


Вывеска с говорящим названием

Уютное место с уютным названием

Для любителей шаурмы то, что нужно

Жёсткий, креативный нейминг

Так тоже бывает

Очевидно, заведение для тех, кто желает отдохнуть от второй половинки

Баран чепухи не посоветует

Сына-то за что?

Широкий ассортимент блюд с сыновьями!

Индивидуальный подход от повара-профессионала гарантирован!


Съешь плов и сразу сядешь на шпагат

Только здесь и больше нигде

Сложно не обратить внимание на такую вывеску

Слегка не сошлось

Тут сразу видно, что над вывеской работал профессионал своего дела.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   вывеска   забавно   кафе   креатив   ресторан   умора   
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Игорь 18 минут назад
Да уж... Это точно "пейздесь" )
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