17 смешных названий кафе и ресторанов

Чтобы заткнуть конкурентов за пояс, некоторые хозяева решаются прибегнуть к креативному неймингу и выдумывают для своих детищ крайне необычные названия, мимо которых действительно тяжело пройти. Это всё, конечно, хорошо. Главное, чтобы не получилось, как в известном выражении — «как корабль назовёшь, так он и поплывёт».

Отличная компания