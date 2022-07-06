Как мужественно воевал герой взятия рейхстага и почему он не попал на парад Победы

Степан родился в уральском городе Берёзовский, в семье героя Первой мировой и георгиевского кавалера. Рос сорванцом, дёргал девчонок за косички и мечтал стать военным. После школы трудился токарем и подал документы в авиационное училище. Там ему отказали, но предложили пойти в пехоту. Дело было весной 1941 года.

«Долго не размышлял. Какая разница, в воздухе или на земле. Главное -командиром Красной Армии!» – вспоминал Неустроев в своей книге «Путь к рейхстагу».

Осенью младшего лейтенанта Неустроева досрочно выпустили из училища и отправили на фронт. Почти сразу он попал в первый бой под старой Руссой.

«Сплошной дым разрывов, и я бегу вперед в атаку. Справа и слева падают товарищи. Почти ничего я в том бою не понял…»

Спустя несколько лет тяжелейших сражений и множества ранений, Неустроев был уже совершенно другим человеком. Вот что сказано о нём в наградном листе:

«Исключительно решительно и храбро действовал при штурме Рейхстага. Проявил командирское мастерство, героизм, стойкость. Со своим батальоном штурмовал главный вход, закрепился в здании, установил над ним штурмовой флаг. Представить к Званию Героя».

Пять раз он лежал в госпиталях, с перебитой ногой, с осколочным ранением, с тяжелейшими ожогами, следы от которых остались на всю жизнь.