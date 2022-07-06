Как мужественно воевал герой взятия рейхстага и почему он не попал на парад Победы

У всем известных Егорова и Кантарии, которые подняли советское знамя над рейхстагом, был командир, его звали Степан Андреевич Неустроев. И вот о нём уже знают далеко не все.
Степан родился в уральском городе Берёзовский, в семье героя Первой мировой и георгиевского кавалера. Рос сорванцом, дёргал девчонок за косички и мечтал стать военным. После школы трудился токарем и подал документы в авиационное училище. Там ему отказали, но предложили пойти в пехоту. Дело было весной 1941 года.
«Долго не размышлял. Какая разница, в воздухе или на земле. Главное -командиром Красной Армии!» – вспоминал Неустроев в своей книге «Путь к рейхстагу».
Осенью младшего лейтенанта Неустроева досрочно выпустили из училища и отправили на фронт. Почти сразу он попал в первый бой под старой Руссой.
«Сплошной дым разрывов, и я бегу вперед в атаку. Справа и слева падают товарищи. Почти ничего я в том бою не понял…»
Спустя несколько лет тяжелейших сражений и множества ранений, Неустроев был уже совершенно другим человеком. Вот что сказано о нём в наградном листе:
«Исключительно решительно и храбро действовал при штурме Рейхстага. Проявил командирское мастерство, героизм, стойкость. Со своим батальоном штурмовал главный вход, закрепился в здании, установил над ним штурмовой флаг. Представить к Званию Героя».
Пять раз он лежал в госпиталях, с перебитой ногой, с осколочным ранением, с тяжелейшими ожогами, следы от которых остались на всю жизнь.
После одного из боёв Неустроев с товарищами завтракал в блиндаже и тут возле входа взорвался снаряд. Начался пожар, выход наружу был заблокирован пламенем. Неустроев потерял сознание от дыма и очнулся уже в госпитале.
«В медсанбате я узнал, что мои товарищи сильно обгорели. Моему ординарцу Мите пришлось ампутировать обе руки. Я получил тяжелые ожоги рук и лица. Я ничего не видел. Думал, что все – ослеп. Только спустя чуть больше месяца, когда ожоговая корка начала постепенно сходить, я стал улавливать мутный свет. Я и этому был очень рад».
После взятия Рейхстага и награждения, всех участников пригласили на парад Победы. Но его репетиция прошла неудачно.
«Шел я впереди, знамя старался держать как можно выше. Шел чеканя шаг по бетонной дорожке, но она никак не заканчивалась. Где останавливаться мне не сказали. Руки тем временем окаменели, спину ломило, перебитая нога просто волочилась. Я решил остановиться и понял, что оторвался слишком далеко от товарищей. Чуть позже к нам подъехала машина и полковник сказал: "Товарищ капитан. Знамя победы решено на завтра не выставлять. Вам приказано его отвезти на хранение в музей".
Военное командование не оценило строевую подготовку - которой вообще-то было некогда заниматься во время Великой Отечественной, и Неустроева от парада отстранили. Правда, выделили место на трибуне. Так герой взятия рейхстага не смог пройти вместе с другими бойцами по Красной площади.
Как вспоминал Степан:
«Как в атаку ходить, то Неустроев первый, а как на параде выступить, тут уже не гожусь…»
После войны он получил звание майора и и подал документы в Военную академию. Его забраковали по состоянию здоровья и отправили служить в систему охраны лагерей для военнопленных. При Хрущёве уволили по сокращению штата и Неустроев вновь устроился токарем на завод в Свердловске.
Когда поехал на очередную встречу фронтовиков в Москве, один из однополчан рассказал о нём своему знакомому из руководства МВД. Надо отдать должное - последовала моментальная реакция.
«В Свердловск я вернулся уже военным, - писал Неустроев в мемуарах, - Был назначен дежурным комендантом части ВВ, охранявшей уранообогатительный завод».
Там Неустроев и служил. На пенсию вышел в звании подполковника и переехал в Крым. После 1991 года жить там стало некомфортно и он перебрался в Краснодар.
В 1998 году подполковник поехал в очередной раз встретиться с черноморскими моряками и это путешествие оказалось последним: Неустроев скончался в Севастополе, его с почестями похоронили на Аллее Героев.
Источник:
АНТИФИШКИ
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