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Излишне креативная подача блюд

Излишне креативная подача блюд

Автор:
06 июля 2022 08:22
Сообщество : Еда
Метки: Еда   кухня   пища   подача   ресторан   тарелка   фото   
165
17

Что для вас важно при выборе ресторана, в котором хочется провести вечер? Кто-то обращает внимание на вкус и качество блюд, для кого-то важнее антураж и атмосфера.

Вот и стараются заведения выделиться из ряда конкурентов, как могут, например, удивляя клиентов креативной подачей блюд. Но иногда она настолько странная, что вызывает лишь недоумение.


Зелёная фасоль в кляре и в кроссовке

×
×

Сыр на бревне

Камень вместо тарелки

Десерт в ресторане с двумя звёздами Мишлен

Еда, поданная на лопате

Луковые кольца на стальной воронке для масла

Странная конструкция

Сушиборд

Зонтик с крендельками на вечеринке

Яичная скорлупа на утиной лапе

Один рожок мороженого подаётся в роге буйвола, занимающем весь стол

Ещё один завтрак на лопате

Лопаты — это уже, наверное, классический пример странной подачи. Но они по-прежнему выглядят очень экзотично.


Корабль с морепродуктами

Для садоводов

Коктейль в туфельке

Напоминает свадебные конкурсы, в которых жених должен выпить из туфельки невесты.


Мясное платье

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Еда   кухня   пища   подача   ресторан   тарелка   фото   
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HalloFreeSpace 18 минут назад
забавно )
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