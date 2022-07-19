"Старательский фарт": в Магадане прошли соревнования по промывке золота

Как намыть миллион? Достаточно приехать в Магадан и поучаствовать в фестивале "Старательский фарт".
После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, в Магадане провели фестиваль "Старательский фарт". Это единственные в России состязания, в ходе которых участники соревнуются в промывке золотосодержащего песка на скорость.
На соревновании побывало около 4,5 тысяч зрителей, а побороться за звание самого-самого скоростного промывщика песка приехал участник аж из Молдовы.
По правилам соревнований, состязания длятся всего 15 минут. Как во времена ручной добычи, всё намытое складывается в обычную консервную банку, которую отправляют прямиком на костёр. За следующие 15 минут нужно полностью выпарить жидкость, чтобы на дне остался один шлих.
После следует взвешивание на сверхчувствительных весах и подведение итогов. Самый "фартовый" участник, намывший больше всех золота, получает денежный приз в 1 млн рублей, обладатель второго места - 700 тыс. рублей, третьего - 300 тыс.
Самым умелым и удачливым оказался житель Владивостока Иван Саенко - сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носков. Он добыл 1,89 граммов ценного металла. Вторым был магаданец Александр Быц, бронзовым призёром чемпионата стал читинец Сергей Ковалев.
Фестиваль "Старательский фарт" проводят в РФ с 2015 года. По мнению главы региона, Сергея Носкова, необходимо расширять границы мероприятия, увеличивать географию участников любительского соревнования.
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АНТИФИШКИ
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