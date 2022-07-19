"Старательский фарт": в Магадане прошли соревнования по промывке золота

По правилам соревнований, состязания длятся всего 15 минут. Как во времена ручной добычи, всё намытое складывается в обычную консервную банку, которую отправляют прямиком на костёр. За следующие 15 минут нужно полностью выпарить жидкость, чтобы на дне остался один шлих.

После следует взвешивание на сверхчувствительных весах и подведение итогов. Самый "фартовый" участник, намывший больше всех золота, получает денежный приз в 1 млн рублей, обладатель второго места - 700 тыс. рублей, третьего - 300 тыс.