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"Старательский фарт": в Магадане прошли соревнования по промывке золота

"Старательский фарт": в Магадане прошли соревнования по промывке золота

Автор:
19 июля 2022 07:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Старательский фарт   видео   денежные призы   золото   магадан   промывка золото   соревнования   фестиваль   
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Как намыть миллион? Достаточно приехать в Магадан и поучаствовать в фестивале "Старательский фарт".

После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, в Магадане провели фестиваль "Старательский фарт". Это единственные в России состязания, в ходе которых участники соревнуются в промывке золотосодержащего песка на скорость.

На соревновании побывало около 4,5 тысяч зрителей, а побороться за звание самого-самого скоростного промывщика песка приехал участник аж из Молдовы.

По правилам соревнований, состязания длятся всего 15 минут. Как во времена ручной добычи, всё намытое складывается в обычную консервную банку, которую отправляют прямиком на костёр. За следующие 15 минут нужно полностью выпарить жидкость, чтобы на дне остался один шлих.


После следует взвешивание на сверхчувствительных весах и подведение итогов. Самый "фартовый" участник, намывший больше всех золота, получает денежный приз в 1 млн рублей, обладатель второго места - 700 тыс. рублей, третьего - 300 тыс.

Самым умелым и удачливым оказался житель Владивостока Иван Саенко - сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носков. Он добыл 1,89 граммов ценного металла. Вторым был магаданец Александр Быц, бронзовым призёром чемпионата стал читинец Сергей Ковалев.

Фестиваль "Старательский фарт" проводят в РФ с 2015 года. По мнению главы региона, Сергея Носкова, необходимо расширять границы мероприятия, увеличивать географию участников любительского соревнования.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Старательский фарт   видео   денежные призы   золото   магадан   промывка золото   соревнования   фестиваль   
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6  комментариев
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7k
Енот Потаскун 55 минут назад
Победитель получает 3 года лишения свободы?
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19k
nobody® 47 минут назад
Намыли хоть в плюс организаторам?
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10k
Клёст Час назад
)Ну если уж всё так приближено к реальности, то видимо на этом фестивале, как и на приисках, действительно озолотиться могут только торговцы))
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213
Максим Минаев 2 часа назад
хорошо придумали оплачивать труд по добыче золота.
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Tabas_co 3 часа назад
А намытое себе забирают?
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