Умер актер, который озвучивал Филю в телепередаче "Спокойной ночи, малыши!"

Телепередача "Спокойной ночи, малыши!" выходит в эфир с 1 сентября 1964 года. Филя – один из самых старых ее персонажей
19 августа в Израиле умер актер Сергей Григорьев, который озвучивал пса Филю в телепередаче "Спокойной ночи, малыши!". Об этом сообщает ku.life. Его похоронят в воскресенье, 21 августа, в 18:00 на кладбище в Израиле.
Впервые актер начал озвучивать Филю в конце 1988 года, став его голосом и персонажем до 2014 года. Затем он репатриировался в Израиль и поселился в районе Иудейских холмов – в поселении Текоа в Гуш-Эционе.
Григорьев родился в 1958 году в Москве. Окончил консерваторию имени Гнесиных, факультет кукольников. Позже учился на режиссерском факультете РАТИ. С 1987 по 2014 год работал в программе "Спокойной ночи, малыши!", а с 2003 года исполнял роль кота Коксика в программе "Шишкин лес".
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