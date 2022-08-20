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Умер актер, который озвучивал Филю в телепередаче "Спокойной ночи, малыши!"

Умер актер, который озвучивал Филю в телепередаче "Спокойной ночи, малыши!"

Автор:
20 августа 2022 10:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Сергей Григорьев   Филя   актер   малыши!   передача   смерть   спокойной ночи   
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Телепередача "Спокойной ночи, малыши!" выходит в эфир с 1 сентября 1964 года. Филя – один из самых старых ее персонажей

19 августа в Израиле умер актер Сергей Григорьев, который озвучивал пса Филю в телепередаче "Спокойной ночи, малыши!". Об этом сообщает ku.life. Его похоронят в воскресенье, 21 августа, в 18:00 на кладбище в Израиле.

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Впервые актер начал озвучивать Филю в конце 1988 года, став его голосом и персонажем до 2014 года. Затем он репатриировался в Израиль и поселился в районе Иудейских холмов – в поселении Текоа в Гуш-Эционе.

Григорьев родился в 1958 году в Москве. Окончил консерваторию имени Гнесиных, факультет кукольников. Позже учился на режиссерском факультете РАТИ. С 1987 по 2014 год работал в программе "Спокойной ночи, малыши!", а с 2003 года исполнял роль кота Коксика в программе "Шишкин лес".

Источник:

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Метки: Сергей Григорьев   Филя   актер   малыши!   передача   смерть   спокойной ночи   
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Ваня 12 минут назад
светлая память артисту... спи спокойно дорогой филя...
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