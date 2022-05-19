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Актёр, которого знала вся страна, но мало кто мог назвать его имя

Актёр, которого знала вся страна, но мало кто мог назвать его имя

Автор:
19 мая 2022 16:21
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   актер   биография   история   смерть   советский актер   советское кино   
334
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Он был по-настоящему уникальным. И сам отказался от главной роли в фильме Рязанова, а скончался трагично и нелепо в московском метро.
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Источник:

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Метки: Жизнь   актер   биография   история   смерть   советский актер   советское кино   
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1  комментарий
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Николаевич Полчаса назад
Это убийство равнодушием. Сегодня ещё бы и видео выложили особо шустрые.
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