Актёр, которого знала вся страна, но мало кто мог назвать его имя

Режиссёр не был в обиде на Обухова, наоборот ещё больше стал уважать за такую преданность своему делу. Даже несмотря на высокую оплату труда всех актёров в фильмах Эльдара Рязанова.

Также он заметил, что это был единственный случай в его практике, когда сам актёр отказался от главной роли в его фильме.

В том выпуске "Кинопанорамы" Обухов рассказывал о себе мало, сказал, что кино любит и что ему нравится играть, когда есть возможность "второго дубля". Но так или иначе камера не может заменить то чувство, когда на тебя смотрят сотни глаз и ты заряжаешься от человеческой энергетики. Это то, что испытав единожды, хочешь испытывать снова и снова. И кино не сможет этого заменить.