Актёр, которого знала вся страна, но мало кто мог назвать его имя

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Он был по-настоящему уникальным. И сам отказался от главной роли в фильме Рязанова, а скончался трагично и нелепо в московском метро.
Заслуженный актёр Анатолий Обухов был великолепным "эпизодником" в кино, и ведущим актёром в Московском драматическом театре имени Гоголя: его задействовали почти во всех спектаклях.
В середине 80-х Эльдар Рязанов пригласил его на один из выпусков "Кинопанорамы" и представляя его телезрителям сказал, что Обухов сыграл у таких режиссёров как Данелия, Митта, Мережко, Тарковский, Тодоровский, Гайдай, но ни разу не сыграл в его (Рязанова) фильмах.
В середине 80-х Эльдар Рязанов пригласил его на один из выпусков "Кинопанорамы" и представляя его телезрителям сказал, что Обухов сыграл у таких режиссёров как Данелия, Митта, Мережко, Тарковский, Тодоровский, Гайдай, но ни разу не сыграл в его (Рязанова) фильмах.
А ведь Рязанов приглашал его на одну из главных ролей в картину "Гараж". И сначала Анатолий Матвеевич очень загорелся этим предложением, но после уточнения графика съёмочных дней, энтузиазм уменьшился. Съёмки совпали с гастролями его театра, а для Обухова он всегда был в приоритете. Рязанов пообещал договориться с худруком, чтобы не было проблем, ведь в большинстве спектаклей к актёра был второй состав, но Анатолий Матвеевич не захотел оставлять труппу.
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Режиссёр не был в обиде на Обухова, наоборот ещё больше стал уважать за такую преданность своему делу. Даже несмотря на высокую оплату труда всех актёров в фильмах Эльдара Рязанова.
Также он заметил, что это был единственный случай в его практике, когда сам актёр отказался от главной роли в его фильме.
В том выпуске "Кинопанорамы" Обухов рассказывал о себе мало, сказал, что кино любит и что ему нравится играть, когда есть возможность "второго дубля". Но так или иначе камера не может заменить то чувство, когда на тебя смотрят сотни глаз и ты заряжаешься от человеческой энергетики. Это то, что испытав единожды, хочешь испытывать снова и снова. И кино не сможет этого заменить.
Также он заметил, что это был единственный случай в его практике, когда сам актёр отказался от главной роли в его фильме.
В том выпуске "Кинопанорамы" Обухов рассказывал о себе мало, сказал, что кино любит и что ему нравится играть, когда есть возможность "второго дубля". Но так или иначе камера не может заменить то чувство, когда на тебя смотрят сотни глаз и ты заряжаешься от человеческой энергетики. Это то, что испытав единожды, хочешь испытывать снова и снова. И кино не сможет этого заменить.
Путь Анатолия Матвеевича в искусство был весьма непростым. Он мечтал стать актёром с детства, играл в школьном театре, но его мама была уверена, что он должен получить "настоящую" серьёзную профессию. После школы юноша пошёл учиться в институт имени Плеханова, который закончил, получив диплом инженера-технолога. Но идею о сцене не бросал. И после окончания института он поступил в театральный институт имени Щепкина.
Его актёрский талант велик. Глядя на его эпизоды в фильмах сложно представить, что их сыграл интеллигентный человек с двумя высшими образованиями. Его мастерство перевоплощения было уникальным.
Смерть актёра была стечением роковой случайности и жестокости 90-х. Ему было 59 лет, когда 3 октября 1994 года он возвращался домой после репетиции. Анатолий Матвеевич был в метро, когда ему стало плохо. Он присел на скамейку, потерял сознание и сполз на холодный гранит. Те, кто шли мимо, равнодушно смотрели сквозь, считая, что это очередной бомж, которых в тот период было немало. Когда наступали холода они стекались в метро, спали где придётся. Прошло много, слишком много времени, когда на него обратили внимание и вызвали скорую.
Актёр скончался не приходя в сознание, на руках у врачей. Трагедия была ещё и в том, что это был первый инфаркт Обухова и ему могла бы существенно помочь даже таблетка нитроглицерина. Но тот час, когда ему ещё можно было оказать помощь, он просто лежал на полу станции метро.
Источник:
АНТИФИШКИ
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