В Красноярске инкассаторы показали мастер-класс по вскрытию машины с наличкой

Правда, даже у них это получилось далеко не с первого раза.
Горе-инкассаторы отправились за деньгами, но забыли ключи в машине. Когда вернулись с мешком налички, оказалось, что в авто они попасть не могут. И началась операция «Вскрытие».
Сначала умельцы пытались открыть машину через дырку для оружия - безуспешно. Тогда один из них залез на крышу и взял штурмом люк.
«Кто-нибудь видел хоть раз такое - как инкассаторы взламывают автомобиль?»
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АНТИФИШКИ
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Кстати, а как так получилось что они ВСЕ снаружи, а машина заперта????
Насколько я знаю, в машине должен остаться как минимум водитель.
Да и движок во время инкассации НЕ глушится. Вроде бы...