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В Красноярске инкассаторы показали мастер-класс по вскрытию машины с наличкой

В Красноярске инкассаторы показали мастер-класс по вскрытию машины с наличкой

Автор:
19 августа 2022 14:43
Сообщество : Жить в России
Метки: взлом   видео   вскрытие   деньги   инкассаторы   машина   наличка   
567
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Правда, даже у них это получилось далеко не с первого раза.

Горе-инкассаторы отправились за деньгами, но забыли ключи в машине. Когда вернулись с мешком налички, оказалось, что в авто они попасть не могут. И началась операция «Вскрытие».

Сначала умельцы пытались открыть машину через дырку для оружия - безуспешно. Тогда один из них залез на крышу и взял штурмом люк.

«Кто-нибудь видел хоть раз такое - как инкассаторы взламывают автомобиль?»

Источник:

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Метки: взлом   видео   вскрытие   деньги   инкассаторы   машина   наличка   
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11  комментариев
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9k
antonium 3 часа назад
Надо было чтобы сознательные граждане вызвали полицию. Надеюсь видео дойдет до руководства этих долбоящеров.
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32k
a.fey 2 минуты назад
Автор, "дырка для оружия" на русском языке называется бойница.
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10k
Hunson Abadeer 10 минут назад
шоу
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7k
Roman Doberman 13 минут назад
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Вот так и учат вскрывать инкассаторские машины.
Кстати, а как так получилось что они ВСЕ снаружи, а машина заперта????
Насколько я знаю, в машине должен остаться как минимум водитель.
Да и движок во время инкассации НЕ глушится. Вроде бы...
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597
Антошка Час назад
"через дырку для оружия", фсё, финиш...
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1k
Сашка Сашка 2 часа назад
Странно, их обычно трое и машина по ТБ не глушится, водила всегда в машине. Просто [мат]
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1k
Шапкин 2 часа назад
Почему в машине отсутствовал страхующий?
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August

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