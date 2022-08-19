В Красноярске инкассаторы показали мастер-класс по вскрытию машины с наличкой

Горе-инкассаторы отправились за деньгами, но забыли ключи в машине. Когда вернулись с мешком налички, оказалось, что в авто они попасть не могут. И началась операция «Вскрытие».

Сначала умельцы пытались открыть машину через дырку для оружия - безуспешно. Тогда один из них залез на крышу и взял штурмом люк.

«Кто-нибудь видел хоть раз такое - как инкассаторы взламывают автомобиль?»