«Дикий восторг»: блогерша пустила за руль годовалого сына и сняла это на видео

Мальчик стоял у мамы на коленях и рулил, попутно нажимая кнопки на панели. Ребёнок радовался, а вот всех остальных это возмутило.
Уральская блогерша Александра Коршунова выложила в соцсетях видео, в котором едет с ребёнком в машине. Одной рукой придерживает руль, второй - сына.
Чтобы избежать критики, Александра подписала видео: «Это мы по деревне едем, без паники. Дикий восторг Ивана».
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Зрители и подписчики восторга не разделили и указали Коршуновой, что это вообще-то небезопасно для ребёнка. А потом видео заинтересовалось ГИБДД:
«По данному факту будет проведена проверка», - рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга. «Ребенок должен перевозиться в детском удерживающем устройстве вне зависимости от локации или длины маршрута. Особенно опасно перевозить ребенка на коленях, потому что в случае резкого маневра или ДТП он может получить серьезные травмы».
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АНТИФИШКИ
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У меня из букв "б", "л", "о", "г", "е" и "р" почему-то всегда получается "дебил".....
На очередной прогулки встречаем их с Сережкой у которого расквашен нос.
Причина: Заехали они после магазина домой, припарковались во дворе корявенько, но вписались. Пока выгружал вещи освободилось еще место "получше", вспешке закинул вещи в машину, малого в кресло не пристигнул, что может случится, ехать всего десяток метров. Выехал двинулся к новому паркоместу, а к нему из-за угла уже рвался другой сосед. Ударил по тормозам, скорость была 10-15 км/ч но малому хватило инерции чтобы вылететь с кресла и шваркнуться об торпеду... Машины не пострадали.
Лично для меня это был урок хороший, у меня уже трое детей, и всех я, даже если ехать всего минуту, пристегиваю в кресла.
Так что комментарии "по селу что такого"... выбежит в селе собака, мамаша 100% не заметит, так как смотрит на телефон и малого, собака ударидся об фару - сработает подушка безопасности и малой труп. Не стоит испытывать судьбу играя в русскую рулетку, даже если шанс всего 1 из миллиона...
я на 99% уверен, что вы тоже ЕГЭ сейчас на 100 баллов не напишите и сочинение по "Кому на Руси жить хорошо".
Например:
1. в предложении "А если серьёзно, то эта болезнь нынче никого не щадит - ни бездетных, ни многодетных." скорее всего ставится двоеточие, а не тире.
2. Учись, сынок, я вырос тёмным, безграмотным, так ты обязательно выучись - все пути тебе будут открыты" - после слова "сынок" тоже бы двоеточие вместо запятой.
Эти предложения являются бессоюзными сложными, и их можно соединить союзами "а именно" и "потому что".
До..баться можно и до столба при желании
А у меня не было отца, и машины не было, до сих пор помню, как первый раз двоюродный брат дал порулить на запоре ушастом.