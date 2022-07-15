«Дикий восторг»: блогерша пустила за руль годовалого сына и сняла это на видео

Уральская блогерша Александра Коршунова выложила в соцсетях видео, в котором едет с ребёнком в машине. Одной рукой придерживает руль, второй - сына.

Чтобы избежать критики, Александра подписала видео: «Это мы по деревне едем, без паники. Дикий восторг Ивана».