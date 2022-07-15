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«Дикий восторг»: блогерша пустила за руль годовалого сына и сняла это на видео

«Дикий восторг»: блогерша пустила за руль годовалого сына и сняла это на видео

Автор:
15 июля 2022 15:03
Сообщество : Жить в России
Метки: ПДД   блогерша   видео   гибдд   машина   проверка   сын   
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Мальчик стоял у мамы на коленях и рулил, попутно нажимая кнопки на панели. Ребёнок радовался, а вот всех остальных это возмутило.

Уральская блогерша Александра Коршунова выложила в соцсетях видео, в котором едет с ребёнком в машине. Одной рукой придерживает руль, второй - сына.

Чтобы избежать критики, Александра подписала видео: «Это мы по деревне едем, без паники. Дикий восторг Ивана».

Зрители и подписчики восторга не разделили и указали Коршуновой, что это вообще-то небезопасно для ребёнка. А потом видео заинтересовалось ГИБДД:

«По данному факту будет проведена проверка», - рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга. «Ребенок должен перевозиться в детском удерживающем устройстве вне зависимости от локации или длины маршрута. Особенно опасно перевозить ребенка на коленях, потому что в случае резкого маневра или ДТП он может получить серьезные травмы».

Источник:

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Метки: ПДД   блогерша   видео   гибдд   машина   проверка   сын   
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17  комментариев
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6k
Алексей 7 часов назад
Один уже пустил такой
Ссылка www.youtube.com
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 4 часа назад
Что за беда?
У меня из букв "б", "л", "о", "г", "е" и "р" почему-то всегда получается "дебил".....
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20k
Очевидное-Невероятное 7 часов назад
Случай из жизни. Был я молодым папашей (1,5 года сыну) ниже жил еще они папаша, его малой (Сережка) на месяц младше моего.
На очередной прогулки встречаем их с Сережкой у которого расквашен нос.
Причина: Заехали они после магазина домой, припарковались во дворе корявенько, но вписались. Пока выгружал вещи освободилось еще место "получше", вспешке закинул вещи в машину, малого в кресло не пристигнул, что может случится, ехать всего десяток метров. Выехал двинулся к новому паркоместу, а к нему из-за угла уже рвался другой сосед. Ударил по тормозам, скорость была 10-15 км/ч но малому хватило инерции чтобы вылететь с кресла и шваркнуться об торпеду... Машины не пострадали.
Лично для меня это был урок хороший, у меня уже трое детей, и всех я, даже если ехать всего минуту, пристегиваю в кресла.
Так что комментарии "по селу что такого"... выбежит в селе собака, мамаша 100% не заметит, так как смотрит на телефон и малого, собака ударидся об фару - сработает подушка безопасности и малой труп. Не стоит испытывать судьбу играя в русскую рулетку, даже если шанс всего 1 из миллиона...
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647
HalloFreeSpace 7 часов назад
Ну и что , меня батя тоже так катал , а лет в 12 он уже рядом сидел и учил )
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August

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