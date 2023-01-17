Из-за жалоб украинских зрителей на чемпионате по теннису в Австралии нельзя демонстрировать российские и белорусские флаги

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко нажаловался в Федерацию тенниса Австралии. В федерации тут же официально запретили проносить и показывать флаги России и Белоруссии на трибуне.

«Изначально наша политика заключалась в том, что фанаты могли приносить их [флаги России и Беларуси], но им было запрещено размахивать ими, создавая помехи для других зрителей. С сегодняшнего дня российский и белорусский флаги будут полностью запрещены на Открытом чемпионате Австралии, это решение вступает в силу немедленно», — цитирует заявление организации ТАСС.

Сообщается, что основанием для запрета стали множественные жалобы украинских болельщиков, которые 14 раз вызывали полицию и службу безопасности на стадионы Australian Open из-за флага РФ. Его поднял болельщик во время матча между украинкой и россиянкой.