Из-за жалоб украинских зрителей на чемпионате по теннису в Австралии нельзя демонстрировать российские и белорусские флаги

Теннисисты России и Беларуси были допущены к турнирам в нейтральном статусе, без указания страны и флага. Однако во время матча первого круга между украинкой Катериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой на трибуне заметили болельщика с триколором.
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко нажаловался в Федерацию тенниса Австралии. В федерации тут же официально запретили проносить и показывать флаги России и Белоруссии на трибуне.
«Изначально наша политика заключалась в том, что фанаты могли приносить их [флаги России и Беларуси], но им было запрещено размахивать ими, создавая помехи для других зрителей. С сегодняшнего дня российский и белорусский флаги будут полностью запрещены на Открытом чемпионате Австралии, это решение вступает в силу немедленно», — цитирует заявление организации ТАСС.
Сообщается, что основанием для запрета стали множественные жалобы украинских болельщиков, которые 14 раз вызывали полицию и службу безопасности на стадионы Australian Open из-за флага РФ. Его поднял болельщик во время матча между украинкой и россиянкой.
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Что там нам из телевизора в уши лили? "Это же всё-равно наши спортсмены. Мы будем болеть за них несмотря на нейтральный статут. Спортсмены ж так долго тренировались, не будем лишать их возможности выступать"
Я правильно помню? Или что-то упустил?
Хотят спортсмены выступать под нейтральным флагом - пожалуйста. Но исключительно за свой счёт. Национальный олимпийский комитет и федерации видов спорта тут-же перестают платить взносы в международные комитеты.
А так вышло, что мы сами ж, за свои деньги к тому-же, позволили над собой издеваться.
Почему российские болельщики не жалуются на украинские флаги? Они помехи не создают?