Россиянина, прожившего 7 лет на Украине, не пустили в Румынию, поставив в паспорте печать про корабль

Россиянин-либерал попытался было уехать из Украины в Румынию, но его не пустили и поставили в российском загранпаспорте оскорбительную печать.
Гражданин РФ Игорь Заботин, который последние несколько лет жил в Киеве и имеет украинский ВНЖ, попытался выехать с Украины, но оказалось, что таких
"не берут в космонавты" из страны не выпускают.
15 августа 2022 года россиянин попытался пройти пограничный контроль на КПП «Порубное». По-видимому, российский загранпаспорт не понравился пограничникам, которые промурыжили мужчину несколько часов, и, в конце концов, оставили в документе надпись про русский военный корабль. В результате Заботину отказали в переходе границы и аннулировали штамп о выезде из страны.
О своих злоключениях несостоявшийся эмигрант поведал в соцсетях, приложив фото и видео испорченного документа.
В общем, похоже, сколько бы ты не жил на Украине, своим не станешь - и это лишь еще одна история о том, как относятся к людям с русским паспортом в Незалэжной.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- "Это дно!": россияне высказались о Татьяне Лазаревой, ставшей участницей русофобского телешоу
- "Русским и собакам входа нет": Шнуров записал новую песню о русофобии в Европе
- "Выслать вон из России!": Пушков - о сотруднице норвежского консульства, заявившей о ненависти к русским
- На границе тучи ходят хмуро, или Последние новости о ситуации с беженцами у рубежей Польши
- "Мерзкий ГаДкин кривляется перед евреями": в Сети обсудили выступление пародиста в Израиле
Такова жизнь.
Надо и нашим погранцам печать сделать "На*уй это не сюда!" и ставить всем подобным либелалам-либертарианцам и не пущать через кордон.
Ждем следующий пост - о том как россиянина -либерала пытались мобилизовать в украинскую армию