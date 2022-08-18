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Россиянина, прожившего 7 лет на Украине, не пустили в Румынию, поставив в паспорте печать про корабль

Россиянина, прожившего 7 лет на Украине, не пустили в Румынию, поставив в паспорте печать про корабль

Автор:
18 августа 2022 15:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   граница   загранпаспорт   испортили паспорт   пограничники   политика   русофобия   эмиграция   
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Россиянин-либерал попытался было уехать из Украины в Румынию, но его не пустили и поставили в российском загранпаспорте оскорбительную печать.

Гражданин РФ Игорь Заботин, который последние несколько лет жил в Киеве и имеет украинский ВНЖ, попытался выехать с Украины, но оказалось, что таких "не берут в космонавты" из страны не выпускают.


15 августа 2022 года россиянин попытался пройти пограничный контроль на КПП «Порубное». По-видимому, российский загранпаспорт не понравился пограничникам, которые промурыжили мужчину несколько часов, и, в конце концов, оставили в документе надпись про русский военный корабль. В результате Заботину отказали в переходе границы и аннулировали штамп о выезде из страны.

О своих злоключениях несостоявшийся эмигрант поведал в соцсетях, приложив фото и видео испорченного документа.



В общем, похоже, сколько бы ты не жил на Украине, своим не станешь - и это лишь еще одна история о том, как относятся к людям с русским паспортом в Незалэжной.

Источник:

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Метки: видео   граница   загранпаспорт   испортили паспорт   пограничники   политика   русофобия   эмиграция   
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22  комментария
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22k
albedo 3 часа назад
Предателей нигде не уважают.
Такова жизнь.
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24k
ПаганецЪ 3 минуты назад
Мне лично глубоко насрать на убеждения данного конкретного персонажа. Он своё получил. Но ставить подобные штампы в документ - это оскорбление страны. И реакция на подобные выходки должна быть.
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1k
Руслан 6 минут назад
Ну так он должен был новую Родину защищать в окопах, а он сдриснуть решил. Правильно всё сделали, пусть автомат берет и едет на передовую под раздачу нашей артиллерии
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10k
a_komolow 10 минут назад
И куда теперь этому горемыке податься?
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10k
Hunson Abadeer 21 минуту назад
Терпила
довыпендривался
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5k
Умница-красавица 2 часа назад
Это ничего, главное, что гражданин из всех сил пытается сохранить либеральное лицо и ко всему относится «с пониманием». Его под зад пнули, а он панам сапоги поцеловал и спасибо сказал, могли бы и расстрелять.
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4k
Babangdida 2 часа назад
Вспомнились времена, когда на поездку за бугор требовалась не только входная, но и выходная виза. И не факт, что последнюю получишь. Н тем более не факт, что она тебе поможет. Невесёлые такие воспоминания... До чего докатилась "Це Европа"!
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24k
Юрий 2 часа назад
Сейчас ему на российской границе ещё одну печать поставить и отправить назад - на Украину.

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38k
Александр 2 часа назад
А теперь вопрос. После таких вот инцидентов наверное уже полностью прекращены торговые связи с этой недостраной? Неважно прохохляцкому ли гражданину поставили такой штамп или пророссийскому? Может обьявлена нота хотя-бы протеста? А может наши мечты стали явью и КПП этой банановой республики поразил случайный калибр???? Нет? Ну, тогда затыкаемся и терпим.
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31k
Fat Lynx 2 часа назад
Пи-до-ров нигде не любят...
Надо и нашим погранцам печать сделать "На*уй это не сюда!" и ставить всем подобным либелалам-либертарианцам и не пущать через кордон.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Типичная рожа, российского либеройда
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9k
Игорь 2 часа назад
Вот негодяи :)
Ждем следующий пост - о том как россиянина -либерала пытались мобилизовать в украинскую армию
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33k
Нанук Паналык 2 часа назад
На Фишках остался еще кто нибудь кроме своры пригожинских псинок? Аууу!
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39k
Сергей 2 часа назад
А большое "ШПАСИБО" за испорченый паспорт и настроение сделать хохлам не возникло?
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244
Максим Макашев 3 часа назад
интересно: как будет невзоришко проходить границу? Или в плен поползёт с раскаяниями, что, мол, "под дулом автомата" пришлось гадости про Россию говорить?
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468
Александр Зотов 3 часа назад
горе то какое
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