Россиянина, прожившего 7 лет на Украине, не пустили в Румынию, поставив в паспорте печать про корабль

Гражданин РФ Игорь Заботин, который последние несколько лет жил в Киеве и имеет украинский ВНЖ, попытался выехать с Украины, но оказалось, что таких "не берут в космонавты" из страны не выпускают.

15 августа 2022 года россиянин попытался пройти пограничный контроль на КПП «Порубное». По-видимому, российский загранпаспорт не понравился пограничникам, которые промурыжили мужчину несколько часов, и, в конце концов, оставили в документе надпись про русский военный корабль. В результате Заботину отказали в переходе границы и аннулировали штамп о выезде из страны.

О своих злоключениях несостоявшийся эмигрант поведал в соцсетях, приложив фото и видео испорченного документа.