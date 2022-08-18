Премьер-министр Финляндии оказалась в центре скандала из-за видео с вечеринки

И вот, как сообщает издание Asianet Newsable, кто-то из друзей премьер-министра по-дружески слил видео с вечеринки, на которой премьер Финляндии отжигает в жарком танце (в черном топе и белых джинсах - это как раз она).

Сама Марин в эфире телекомпании Yle заявила, что не видит ничего предосудительного в видеозаписях из социальных сетей, на которых она веселится в компании друзей. Она отметила, что на ключевых государственных должностях находятся обычные люди, которые могут вести обычную жизнь и имеют право отдохнуть в кругу близких людей.

«У меня есть семья, работа, а еще у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями так же, как и многие другие люди моего возраста», — отметила она.