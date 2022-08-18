FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9351 пост • 1337 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Премьер-министр Финляндии оказалась в центре скандала из-за видео с вечеринки

Премьер-министр Финляндии оказалась в центре скандала из-за видео с вечеринки

Автор:
18 августа 2022 16:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вечеринка   Санне Марин   видео   премьер министр   скандал   финляндия   
1608
2
1

Пользователи сети обсуждают видео с вечеринки премьер-министра Финляндии Санне Марин. Той самой Марин, которая назвала "неправильным", если русские "могут жить нормальной жизнью, ездить в Европу и быть туристами" и той, которая "моя личная позиция заключается в том, что туризм для русских должен быть ограничен".

И вот, как сообщает издание Asianet Newsable, кто-то из друзей премьер-министра по-дружески слил видео с вечеринки, на которой премьер Финляндии отжигает в жарком танце (в черном топе и белых джинсах - это как раз она).

Сама Марин в эфире телекомпании Yle заявила, что не видит ничего предосудительного в видеозаписях из социальных сетей, на которых она веселится в компании друзей. Она отметила, что на ключевых государственных должностях находятся обычные люди, которые могут вести обычную жизнь и имеют право отдохнуть в кругу близких людей.

«У меня есть семья, работа, а еще у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями так же, как и многие другие люди моего возраста», — отметила она.

«Сожалею, что эти видео стали достоянием общественности. Они были сняты на одной из вечеринок с друзьями несколько недель назад. Мы отрывались, танцевали и пели», — себя премьер. Но на всякий случай добавила, что наркотики она не употребляет.

«На вечеринке был алкоголь, я пью легкие алкогольные напитки и веселюсь. Но я не употребляла наркотики. Я знала, что меня снимают, но была уверена, что, поскольку видео является частным, оно не будут опубликовано. Меня раздражает, что это стало достоянием общественности».

Пользователи соцсетей такие развлечения не оценили. Отмечается, что многие финны сочли поведение 37-летней женщины недостойным премьера страны.


Более того, финны начали сыпать шутками на тему кокаина, ведь на некоторых слитых видео можно услышать, как друзья Марин разговаривают про кокаин.

Санна Марин родилась 1985 года в одном из самых неблагополучных районов Хельсинки — Весале. Воспитывалась в ЛГБТ-семье. Мать Санны была воспитанницей детского дома, отец пил. После того, как брак распался, мать Санны стала жить со своей подругой. В 21 год Марин вступила в молодежную организацию Социал-демократической партии (СДП), а уже в 27 возглавила администрацию третьего по численности населения города страны. Далее стала депутатом и сделала головокружительную карьеру, став в 2019-м году самым молодым премьер-министром в мире. На тот момент ей было 34 года.

Это уже не первый подобный скандал с участием Марин. В декабре 2021 года в Финляндии разразился скандал из-за того, что премьер провела вечер в ночном клубе, будучи зараженной коронавирусом, о чем она узнала позже.

Это уже не первый подобный скандал с участием Марин. В декабре 2021 года в Финляндии разразился скандал из-за того, что премьер провела вечер в ночном клубе, будучи зараженной коронавирусом, о чем она узнала позже.

Ранее Санна Марин заявила, что финские власти работают над укреплением границы с Россией. По ее словам, они готовы в будущем вкладывать еще больше средств в подготовку к возможным угрозам и наращиванию военного потенциала.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Вечеринка   Санне Марин   видео   премьер министр   скандал   финляндия   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Ваня Час назад
верните железный занавес, а то всякая шушера лезет к нам...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Khamul 6 минут назад
Посмотрел ролик и не увидел ничего предосудительного.
Люди веселятся, танцуют. Выпивают алкоголь. И что в этом такого?
Или типа премьер должна ходить всегда с кислой миной?
Или как у нас - жить в особо охраняемых зонах под охраной полка ФСО - чтоб никакое видео никогда никуда не утекло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Пётровыч 10 минут назад
А потом в неё войдёт НАТО
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Артём 13 минут назад
"отец пил. После того, как брак распался, мать Санны стала жить со своей подругой."(с)
Может батя от того и пил?

"Сама Марин в эфире телекомпании Yle заявила, что не видит ничего предосудительного в видеозаписях из социальных сетей, на которых она веселится в компании друзей. Она отметила, что на ключевых государственных должностях находятся обычные люди, которые могут вести обычную жизнь и имеют право отдохнуть в кругу близких людей."(с)
Кажется она не вполне догоняет, какую должность занимает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Мухамедов Александр Ашурович 16 минут назад
я хрен его знает, как можно сделать премьером страны женщину 34 лет.....смотрят на неё граждане страны и кто то из них вспоминает, как трахал её, как в рот ей давал, как анал ей вскрывал.....да и групповушку тоже не отменяли.....мне так думается что и такие фото и видео тоже появятся)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
a_komolow 21 минуту назад
### Далее стала депутатом и сделала головокружительную карьеру, став в 2019-м году самым молодым премьер-министром в мире. На тот момент ей было 34 года. ###

А по-подробнее?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Hunson Abadeer 24 минуты назад
видео - звук и черная картинка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
a_komolow 24 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сидор Матрасыч Кадыков Полчаса назад
Редкостная мразота, как все её сограждане.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
GROMOZEKA 49 минут назад
Сдается мне, что самую интересную часть вечеринки нам не покажут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
33k
Нанук Паналык 58 минут назад
На Фишках остался еще кто нибудь кроме своры пригожинских псинок? Аууу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Levyathan Час назад
Тот самый случай, когда подумаешь, "ладно, лучше уж пусть Мишустин...."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
albedo Час назад
Воспитывалась в ЛГБТ-семье. Мать Санны была воспитанницей детского дома, отец пил.
=================
Чухонью они были, чухонью и останутся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
нужно было ЗЕлю пригласить...он спец. по кокосу...и музицировать умеет на рояли)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Гур Час назад
Интересно, про наркотики у ней спросили? Или, как говорится, на воре и шапка горит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Том Сойер Час назад
Тупая пьяная, а может и обдолбаная шл.юха.
И что можно сказать о народе - у которого такая премьерша...?

".....многие финны сочли поведение 37-летней женщины недостойным премьера страны....." - бу-га-га.....
- это какие-такие многие?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

51493



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кажется, мы стали забывать, как не должны выглядеть балконы
Кажется, мы стали забывать, как не должны выглядеть балконы
Актёры советского театра и кино в фотопортретах Владимира Бондарева
Актёры советского театра и кино в фотопортретах Владимира Бондарева
Набирающие популярность в сообществах
"А почему не ягодицы?": в соцсетях высмеяли Wildberries за смену названия на "Ягодки"
"А почему не ягодицы?": в соцсетях высмеяли Wildberries за смену названия на "Ягодки"
Её называли "фурия красного террора"
Её называли "фурия красного террора"
Игру Doom запустили на тракторе John Deere (видео)
Игру Doom запустили на тракторе John Deere (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениальная уборщица

Лучшие демотиваторы
Лавандовые поля

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#факты#сарказм#дтп#картинки#Жизнь#аварии#кино#удивительно
#Юмор#люди#улыбнуло#подборка#автомир#новости#интересное#дети#сатира#забавно
#прикол#позитив#интересно#автомобили#животные#Разное#красота#истории#фотографии#комментарии
Игру Doom запустили на тракторе John Deere (видео) Игру Doom запустили на тракторе John Deere (видео) "Это что? Украина?": неадекват в Подмосковье обматерил ребенка из-за сине-желтого рюкзака "Это что? Украина?": неадекват в Подмосковье обматерил ребенка из-за сине-желтого рюкзака В Израиле обвалилось дно бассейна - двух человек втянуло в семиметровую воронку В Израиле обвалилось дно бассейна - двух человек втянуло в семиметровую воронку "В связи с положением": в караоке Белгорода отказались включать песню «Не твоя вiйна» - посетители устроили скандал "В связи с положением": в караоке Белгорода отказались включать песню «Не твоя вiйна» -... "Выслать вон из России!": Пушков - о сотруднице норвежского консульства, заявившей о ненависти к русским "Выслать вон из России!": Пушков - о сотруднице норвежского консульства, заявившей о ненависти... Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон увольняется после секс-скандалов и разгульных вечеринок Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон увольняется после секс-скандалов и разгульных вечеринок

На что жалуетесь?

Вернуться