Премьер-министр Финляндии оказалась в центре скандала из-за видео с вечеринки

Пользователи сети обсуждают видео с вечеринки премьер-министра Финляндии Санне Марин. Той самой Марин, которая назвала "неправильным", если русские "могут жить нормальной жизнью, ездить в Европу и быть туристами" и той, которая "моя личная позиция заключается в том, что туризм для русских должен быть ограничен".
И вот, как сообщает издание Asianet Newsable, кто-то из друзей премьер-министра по-дружески слил видео с вечеринки, на которой премьер Финляндии отжигает в жарком танце (в черном топе и белых джинсах - это как раз она).
Сама Марин в эфире телекомпании Yle заявила, что не видит ничего предосудительного в видеозаписях из социальных сетей, на которых она веселится в компании друзей. Она отметила, что на ключевых государственных должностях находятся обычные люди, которые могут вести обычную жизнь и имеют право отдохнуть в кругу близких людей.
«У меня есть семья, работа, а еще у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями так же, как и многие другие люди моего возраста», — отметила она.
«Сожалею, что эти видео стали достоянием общественности. Они были сняты на одной из вечеринок с друзьями несколько недель назад. Мы отрывались, танцевали и пели», — себя премьер. Но на всякий случай добавила, что наркотики она не употребляет.
«На вечеринке был алкоголь, я пью легкие алкогольные напитки и веселюсь. Но я не употребляла наркотики. Я знала, что меня снимают, но была уверена, что, поскольку видео является частным, оно не будут опубликовано. Меня раздражает, что это стало достоянием общественности».
Пользователи соцсетей такие развлечения не оценили. Отмечается, что многие финны сочли поведение 37-летней женщины недостойным премьера страны.
Более того, финны начали сыпать шутками на тему кокаина, ведь на некоторых слитых видео можно услышать, как друзья Марин разговаривают про кокаин.
Санна Марин родилась 1985 года в одном из самых неблагополучных районов Хельсинки — Весале. Воспитывалась в ЛГБТ-семье. Мать Санны была воспитанницей детского дома, отец пил. После того, как брак распался, мать Санны стала жить со своей подругой. В 21 год Марин вступила в молодежную организацию Социал-демократической партии (СДП), а уже в 27 возглавила администрацию третьего по численности населения города страны. Далее стала депутатом и сделала головокружительную карьеру, став в 2019-м году самым молодым премьер-министром в мире. На тот момент ей было 34 года.
Это уже не первый подобный скандал с участием Марин. В декабре 2021 года в Финляндии разразился скандал из-за того, что премьер провела вечер в ночном клубе, будучи зараженной коронавирусом, о чем она узнала позже.
Это уже не первый подобный скандал с участием Марин. В декабре 2021 года в Финляндии разразился скандал из-за того, что премьер провела вечер в ночном клубе, будучи зараженной коронавирусом, о чем она узнала позже.
Ранее Санна Марин заявила, что финские власти работают над укреплением границы с Россией. По ее словам, они готовы в будущем вкладывать еще больше средств в подготовку к возможным угрозам и наращиванию военного потенциала.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Люди веселятся, танцуют. Выпивают алкоголь. И что в этом такого?
Или типа премьер должна ходить всегда с кислой миной?
Или как у нас - жить в особо охраняемых зонах под охраной полка ФСО - чтоб никакое видео никогда никуда не утекло.
Может батя от того и пил?
"Сама Марин в эфире телекомпании Yle заявила, что не видит ничего предосудительного в видеозаписях из социальных сетей, на которых она веселится в компании друзей. Она отметила, что на ключевых государственных должностях находятся обычные люди, которые могут вести обычную жизнь и имеют право отдохнуть в кругу близких людей."(с)
Кажется она не вполне догоняет, какую должность занимает.
А по-подробнее?
И скажу вам: "Скандал" с премьер-министром пройдет (ну и какой там скандал - гражданин Финляндии, представьте себе, немного выпил), а виз как начали закрывать, так и закроют. Надолго.
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Чухонью они были, чухонью и останутся.
И что можно сказать о народе - у которого такая премьерша...?
".....многие финны сочли поведение 37-летней женщины недостойным премьера страны....." - бу-га-га..... - это какие-такие многие?