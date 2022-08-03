FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6349 постов • 865 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
"Вам не стыдно?": мужчина пристыдил яжемать, устроившую туалет для ребенка прямо на пляже

"Вам не стыдно?": мужчина пристыдил яжемать, устроившую туалет для ребенка прямо на пляже

Автор:
03 августа 2022 08:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Сочи   видео   онижедети   пляж   скандал   туалет   яжемать   
1346
3
1

На общественном пляже в Сочи посетитель заметил, как ребенок справляет нужду на пляже и возмутился. Однако мать малыша была абсолютно спокойна и проигнорировала претензию.

Приезжая на пляж, будь готов к не очень приятным сюрпризам. В частности, к тому, что некоторые родители не видят ничего страшного, если их детишки справят нужду где приспичит. И ладно бы, рядом не было доступных туалетов. Даже при их наличии яжемамы не торопятся потратить 30 рублей, а просто отведут ребенка в укромное местечко или посоветуют пописать в море. Знакомая ситуация?


Отдыхающий на пляже в Сочи пристыдил маму, которая устроила туалет для своего дитяти недалеко от загорающих туристов. "Вам не стыдно?" - обратился он к женщине, но ответа не получил.


Между тем, совсем рядом находятся туалеты - и бесплатный, и недорогой. Но, конечно, проще пописать на гальку.

Кстати, среди обсуждавших в соцсетях нашлось немало сторонников этого традиционного и проверенного временем способа справления нужды.


Впрочем, похоже, многие мамы действительно считают, что детям позволено все. В Подмосковье мать трехлетнего ребенка, который покакал прямо в бассейн, намерена судиться с руководством комплекса "Термы и Фитнес", пригрозившим женщине аннулировать её абонемент.

В общем, хорошо быть кисою, хорошо - собакою, или Что позволено ребёнку и как с этим бороться.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Сочи   видео   онижедети   пляж   скандал   туалет   яжемать   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
41  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
90k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Как житель Новороссийска, ответственно заявляю:
Самый епучий пляж в городе - Мысхако
Отсыпан калиброванной галькой 2 см.
Весь.
Открытое море.
Всё удобства вам, и туалеты, и все дела.
БАБЫ с детьми Прут туда толпами.
Нет более грязной воды.
Плавают бабские прокладки, тампоны, упаковка от мороженого, ватные диски-спунжики, ушные палочки, огрызки яблок и прочая хрень.
Млять.
И ТУТ же эти же бабы возмущаются.
Гадят, и возмущаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Saplus 3 минуты назад
Если желаете познакомиться с интеллигентными людьми на курорте - они все в очереди в туалет на пляже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Миха 5 минут назад
Этим летом на одном из карьеров под Питером наблюдал картину, как посреди кучи народа на берегу и в воде - некая мамаша прямо в том же карьере, в сторонке правда - мыла попу своему обосравшемуся малышу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
140
ПчЁла 7 минут назад
Мужчина, покиньте бассейн! Почему? Вы писали в бассейн. Так все писают. А вы с бортика писали

На самом деле, вряд ли я бы обратила внимание на то, что ребенок пописал на пляже)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Linusya 12 минут назад
как всегда женщины виноваты, а мужчины в воспитании не участвуют? Напротив нашего подъезда зелёная зона, рядом детская площадка, там в кустах постоянно мужики ссут, некоторые даже не прячутся. Какой они пример детям показывают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
265
HalloFreeSpace 16 минут назад
Да тоже мне проблема , ребенок же ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шурман Полчаса назад
То что она так поступила это ей большой минус , у самого 2е детей и до возраста примерное 3-4 года были приколы когда дети не носят уже памперсы и плачут если не дай бог трусики загрязнились , папа я писать хочу ну потерпи чуть чуть , папа я не могу трусики будут грязные , останавливаюсь на дороге и визуально ближайшие кусты искали , туалетов на каждом шагу нет , в Европе редко тебя в туалет запустят бесплатно и мелочь не всегда ест в бумажнике , если нормально попросить то бесплатно пустят с ребенком но есть и дебилы которым все равно и мотивируют тем что после ребенка и ты пойдешь в туалет , таких людей не понимаю , я и моя жена ни когда не будем я же мать , как нас воспитали так и я воспитаю , на пляже лет 10 назад сын заплаканный подошел его мальчик ударил палкой , я говорю успокойся пойдем , даю ему еще больше палку и говорю бей по голове :) подошел молча и ударил того , тот в шоке бежит к маме и его мамаша на меня с матами я говорю а когда ваш моего бил вы умилялись , в лицо мне столько наговорили что я офигел от такого счастья . Если честно уже давно на отдыхе или в городе я не ищу туалеты просто вижу отель или офисное здание захожу спокойно и спрашиваю где туалет мне любезно показывают :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Mowgley Z ⚔ 48 минут назад
Подъезды обоссанные, лифты разрисованные, под лавочками бутылки, окурки, в урнах пакеты с мусором, тротуары заплеваны, под кустами собачье говно.
Но на Фишках наконец вижу праведный гнев в отношении нерадивой мамаши и ее обоссавшегося ребенка.
Есть все-таки справедливость
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77
Data Tutashija Mowgley Z ⚔ 44 минуты назад
Вами описываемого практически уже нигде нет, так что не нагоняйте тень на плетень.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77
Data Tutashija Mowgley Z ⚔ 43 минуты назад
Забыл совсем! Вы речь вели о Хохлобыдлостоне?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Александр 53 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
мемфрид Час назад
Бляха, мой мелкий в кусты писает на детской площадке, как и все остальные дети. Лет до 3х - это нормально. Потом конечно уже надо приучать терпеть и бегом домой или в общественный туалет. А критики сего действия просто не имеют маленьких детей и не замачивают кучу обоссанных штанов и трусов каждый день. Нашли [мат] проблему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
6k
МимоПроходил Час назад
Типичный оркостан
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Trenzel2003 Час назад
ДитЁ или взрослый, но противоправное действие нужно по любому порицать! Пресекать, дело других органов. А вот порицание по любому не помешает. Пристыдить человека!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
201k
Orange Zero Час назад
автор сказочный дегенерат
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Наталья Час назад
Пока для большинства это норма, так и будет везде срач
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Василий Пирогов Час назад
и че ? пописил малыш, не бомж насрал посреди подъезда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп Час назад
Если все 8 миллиардов жителей Земли будут сутки ссать в Чёрное море, то нассут 0.002 процента от его объема))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Roman 2 часа назад
Жду видео с замечанием бомжу или здоровенному жлобу, ссущему возле подъезда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
2k
Radugananebe 2 часа назад
При наличии в двух шагах туалета поведение мамаши действительно свинское. А потом удивляемся, чего это взрослые люди по дворам писают и в море у пляжа половина воды - урина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
129
Александр Шевченко Radugananebe Полчаса назад
Я открою секрет процентов 80 канализации в Крыму сбрасывается в море. Из туалетов что рядом тоже откачают и скорее всего сбросят в море без палева. Бороться с этим начали, но сети канализации строятся не быстро (скальные грунты, обычно большие глубины 3-10 метров, соблюдение нормативных уклонов, очистные и т. д.). Тут только постепенно путём работы администрации города планомерно развивать и приучать. Самое простое штраф за сцанье на пляже рублей сначала 500 через года три 5000, особо ретивых через полицию административные наказания. Быстро ток кошки родятся у людей разный уровень восприятия реальности для Васи из деревни это норма обосцать угол стены, для Сони из Питера нужен только мраморный туалет с биде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

154856



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Татьяна Распутина: как сложилась жизнь танцующей красотки из фильма «Афоня»
Татьяна Распутина: как сложилась жизнь танцующей красотки из фильма «Афоня»
Трогательные кадры животных, которым подарили новую жизнь
Трогательные кадры животных, которым подарили новую жизнь
Набирающие популярность в сообществах
Истории не для детей: истинная и страшная суть известных сказок
Истории не для детей: истинная и страшная суть известных сказок
Остров, где не ведают старости и смерти
Остров, где не ведают старости и смерти
Nothing Phone (1) разобрали и проверили на ремонтопригодность (видео)
Nothing Phone (1) разобрали и проверили на ремонтопригодность (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#картинки#факты#Приколы#кино#забавно#маразм#наука#автомир
#Юмор#прикол#позитив#улыбнуло#аварии#авто аварии#сарказм#автомобили#сатира#природа
#интересно#в мире#люди#подборка#дтп#история#фотографии#комментарии#смешно#смех
Nothing Phone (1) разобрали и проверили на ремонтопригодность (видео) Nothing Phone (1) разобрали и проверили на ремонтопригодность (видео) Зато с музыкой! Как сейчас выглядят самый дорогой и бесплатный пляжи в Сочи Зато с музыкой! Как сейчас выглядят самый дорогой и бесплатный пляжи в Сочи Не дотерпели до отеля: полиция Сочи разыскивает парочку, занявшуюся сексом в центре города Не дотерпели до отеля: полиция Сочи разыскивает парочку, занявшуюся сексом в центре города "Вам жалко что-ли?": яжемать устроила скандал, когда ее ребенку не разрешили сесть в чужую машину "Вам жалко что-ли?": яжемать устроила скандал, когда ее ребенку не разрешили сесть в чужую машину "Папа, что нам делать?": семья сняла жуткое видео из тонущей в Сочи машины "Папа, что нам делать?": семья сняла жуткое видео из тонущей в Сочи машины Турист в Сочи жестоко избил 17-летнего спасателя на пляже Турист в Сочи жестоко избил 17-летнего спасателя на пляже

На что жалуетесь?

Вернуться