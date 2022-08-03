"Вам не стыдно?": мужчина пристыдил яжемать, устроившую туалет для ребенка прямо на пляже

На общественном пляже в Сочи посетитель заметил, как ребенок справляет нужду на пляже и возмутился. Однако мать малыша была абсолютно спокойна и проигнорировала претензию.
Приезжая на пляж, будь готов к не очень приятным сюрпризам. В частности, к тому, что некоторые родители не видят ничего страшного, если их детишки справят нужду где приспичит. И ладно бы, рядом не было доступных туалетов. Даже при их наличии яжемамы не торопятся потратить 30 рублей, а просто отведут ребенка в укромное местечко или посоветуют пописать в море. Знакомая ситуация?
Отдыхающий на пляже в Сочи пристыдил маму, которая устроила туалет для своего дитяти недалеко от загорающих туристов. "Вам не стыдно?" - обратился он к женщине, но ответа не получил.
Между тем, совсем рядом находятся туалеты - и бесплатный, и недорогой. Но, конечно, проще пописать на гальку.
Кстати, среди обсуждавших в соцсетях нашлось немало сторонников этого традиционного и проверенного временем способа справления нужды.
Впрочем, похоже, многие мамы действительно считают, что детям позволено все. В Подмосковье мать трехлетнего ребенка, который покакал прямо в бассейн, намерена судиться с руководством комплекса "Термы и Фитнес", пригрозившим женщине аннулировать её абонемент.
В общем, хорошо быть кисою, хорошо - собакою, или Что позволено ребёнку и как с этим бороться.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Самый епучий пляж в городе - Мысхако
Отсыпан калиброванной галькой 2 см.
Весь.
Открытое море.
Всё удобства вам, и туалеты, и все дела.
БАБЫ с детьми Прут туда толпами.
Нет более грязной воды.
Плавают бабские прокладки, тампоны, упаковка от мороженого, ватные диски-спунжики, ушные палочки, огрызки яблок и прочая хрень.
Млять.
И ТУТ же эти же бабы возмущаются.
Гадят, и возмущаются.
На самом деле, вряд ли я бы обратила внимание на то, что ребенок пописал на пляже)
Но на Фишках наконец вижу праведный гнев в отношении нерадивой мамаши и ее обоссавшегося ребенка.
Есть все-таки справедливость
НО если мать разрешила - он будет ссать по углам всю жизнь.
Курить, сплевывая лужи слюней под себя.
Нажраться и блевать, тоже под себя.
А переучивать - всегда сложнее, чем изначально научить все правильно делать.
С пелёнок.
Ведь кашу есть учат ложкой изначально.
Не ладошкой.
Или вас учили есть ладошкой, а потом переучивали на ложку?
Яркий пример: идем мимо кабинки для переодеваний, а там внутри стоит пьяное быдло и справляет нужду по малому. И сын спрашивает, как так, и долго долно объяснял, что в мире ест разные люди.
P.s.пр факту видео, при наличии туалета рядом, можно было его отвезти туда спокойно. В целом при желании можно поставить будильник и ходить в туалет по будильнику, если у ребёнка со стулом проблема. А оправдывать ребёнка тем,что он маленький, ну не знаю..
Тут Мамаша, прививающая навык ссать в углу.
Похер в каком.
Можно и в подъезде.
Мама ж разрешила.
Я так понял пост.
А ты иначе, вижу
Ссущие взрослые меня беспокоят больше, о чём я ясно написал выше.
И приучал проситься
И НИКОГДА с этим проблем не было.
Приучены с детства.