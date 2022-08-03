"Вам не стыдно?": мужчина пристыдил яжемать, устроившую туалет для ребенка прямо на пляже

Приезжая на пляж, будь готов к не очень приятным сюрпризам. В частности, к тому, что некоторые родители не видят ничего страшного, если их детишки справят нужду где приспичит. И ладно бы, рядом не было доступных туалетов. Даже при их наличии яжемамы не торопятся потратить 30 рублей, а просто отведут ребенка в укромное местечко или посоветуют пописать в море. Знакомая ситуация?





Отдыхающий на пляже в Сочи пристыдил маму, которая устроила туалет для своего дитяти недалеко от загорающих туристов. "Вам не стыдно?" - обратился он к женщине, но ответа не получил.



