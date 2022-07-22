FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9258 постов • 1331 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Израиле обвалилось дно бассейна - двух человек втянуло в семиметровую воронку

В Израиле обвалилось дно бассейна - двух человек втянуло в семиметровую воронку

Автор:
22 июля 2022 08:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вечеринка   Израиль   бассейн   видео   воронка   корпоратив   провал грунта   спасательная операция   
2487
3
2

Во время корпоратива на арендованной вилле в израильском Кармей-Йосефе внезапно стало проваливаться дно бассейна. Не успевших среагировать засосало в воронку.

Трагедией закончился корпоратив в Израиле. Во время праздника у бассейна на арендованной вилле внезапно начал проваливаться пол. В это время рядом находилось несколько десятков человек, часть из них купались. Тех, кто находился в зоне обвала, стало стремительно утягивать внутрь воронки.

Очевидцы успели снять видео страшного ЧП.



Как сообщают местные СМИ, двух человек все-таки успело закрутить водоворотом - одному удалось выбраться самостоятельно, другой погиб. Его поиски продолжались около четырех часов. В результате тело несчастного обнаружили глубоко под землей.


Перед тем, как начать спасательную операцию, специалисты предварительно соорудили конструкции, предотвращающие дальнейшие обрушения.


Очевидцы, находившиеся в тот момент у бассейна, заметили, что купающиеся не сразу поняли, что происходит. В воде в момент обрушения грунта плавало шесть человек, и некоторые из них решили, что это какая-то игра, и не сумели помочь утонувшему, т.к. его унесло за считанные секунды.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Вечеринка   Израиль   бассейн   видео   воронка   корпоратив   провал грунта   спасательная операция   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
MatveiVainrub 2 часа назад
На самом деле у хозяев вилы не было специального разрешения на строительство басейна и работы по проверке грунта в этом месте не проводились . Это означает , что хозяину вилы будут предъявлены обвинения не по гражданским а по преступным статьям в том числе непредумышленное убийство , нанесение увечий приведшее к смерти и куча ещё не реального баласта которая утянет хозяина в очень глубокую )1(опу . Помимо бабла которое он отдаст всё и пострадавшим и адвокатам . Крч в яму провалилось не двое человек а миннимум трое . Такие дела .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Babangdida Минуту назад
Это что за бассеин такой - никакого фундамента, никаких фильтров... Просто дырка в земле, покрытая нейлоном!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
elektrod161 3 минуты назад
Какая-то игра ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Святослав 21 минуту назад
...как грица: "Слив засчитан!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Оксид Бетона 40 минут назад
Коль в бассейне нет воды, значит выпили жиды!

P.S.Думал в Израиле живут евреи, а оказывается и жиды тоже!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
мемфрид Час назад
Вот это жесть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Разверзлась бездна и поглотила бездельников-сибаритов! Покайтесь, грешники!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Radugananebe 2 часа назад
Плюс одна фобия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

105232



Другие посты автора
Популярное в сообществах
18 забавных объявлений, которые можно признать шедеврами народного креатива
18 забавных объявлений, которые можно признать шедеврами народного креатива
«Яву-Яву», взял я на халяву: что стало с главной мечтой всех советских парней и где ее теперь выпускают
«Яву-Яву», взял я на халяву: что стало с главной мечтой всех советских парней и где ее...
События на Украине 21- 22 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 21- 22 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Громкие события в шоу-бизнесе 70-х годов, которые потрясли мир
Громкие события в шоу-бизнесе 70-х годов, которые потрясли мир
Всё больше людей уверены, что Максим Галкин — гей
Всё больше людей уверены, что Максим Галкин — гей
5 рекомендаций , как не проворонить остаток лета
5 рекомендаций , как не проворонить остаток лета
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохая галактика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#картинки#дтп#аварии#сарказм#фотографии#знаменитости#США
#Юмор#интересно#факты#подборка#люди#забавно#кино#маразм#наука#авто аварии
#прикол#животные#Разное#в мире#Россия#новости#сатира#автомобили#путешествия#автомир
Простой в использовании пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 со скидкой 60% Простой в использовании пылесос для влажной и сухой уборки Redkey W12 со скидкой 60% "Россия для них - прилавок": Шахназаров раскритиковал Гребенщикова за его финансовую помощь Украине "Россия для них - прилавок": Шахназаров раскритиковал Гребенщикова за его финансовую помощь Украине "Мерзкий ГаДкин кривляется перед евреями": в Сети обсудили выступление пародиста в Израиле "Мерзкий ГаДкин кривляется перед евреями": в Сети обсудили выступление пародиста в Израиле Чиновники из Минэкологии устроили пьянку на рабочем месте и поплатились Чиновники из Минэкологии устроили пьянку на рабочем месте и поплатились "Спасти Райана": в Марокко пять дней пытались достать из глубокого колодца 5-летнего мальчика "Спасти Райана": в Марокко пять дней пытались достать из глубокого колодца 5-летнего мальчика Что будет, если искупаться в одном бассейне с пираньями Что будет, если искупаться в одном бассейне с пираньями

На что жалуетесь?

Вернуться