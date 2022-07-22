В Израиле обвалилось дно бассейна - двух человек втянуло в семиметровую воронку

Во время корпоратива на арендованной вилле в израильском Кармей-Йосефе внезапно стало проваливаться дно бассейна. Не успевших среагировать засосало в воронку.
Трагедией закончился корпоратив в Израиле. Во время праздника у бассейна на арендованной вилле внезапно начал проваливаться пол. В это время рядом находилось несколько десятков человек, часть из них купались. Тех, кто находился в зоне обвала, стало стремительно утягивать внутрь воронки.
Очевидцы успели снять видео страшного ЧП.
Осторожно! Слабонервным и впечатлительным просьба воздержаться от просмотра видео
Как сообщают местные СМИ, двух человек все-таки успело закрутить водоворотом - одному удалось выбраться самостоятельно, другой погиб. Его поиски продолжались около четырех часов. В результате тело несчастного обнаружили глубоко под землей.
Перед тем, как начать спасательную операцию, специалисты предварительно соорудили конструкции, предотвращающие дальнейшие обрушения.
Очевидцы, находившиеся в тот момент у бассейна, заметили, что купающиеся не сразу поняли, что происходит. В воде в момент обрушения грунта плавало шесть человек, и некоторые из них решили, что это какая-то игра, и не сумели помочь утонувшему, т.к. его унесло за считанные секунды.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- "Спасти Райана": в Марокко пять дней пытались достать из глубокого колодца 5-летнего мальчика
- Что будет, если искупаться в одном бассейне с пираньями
- "Россия для них - прилавок": Шахназаров раскритиковал Гребенщикова за его финансовую помощь Украине
- Чиновники из Минэкологии устроили пьянку на рабочем месте и поплатились
- В Химках теперь не деревянные, а резиновые ч**ны. В сети появилось видео корпоратива чиновников
P.S.Думал в Израиле живут евреи, а оказывается и жиды тоже!