Безжалостный цвет

Бледные пастельные тона, такие популярные на рубеже XVIII-XIX века, вскоре надоели модницам. Яркие малиновые, насыщенные синие и зеленые платья пришли на смену «белым облачкам» в античном стиле. Особенно полюбился всем зеленый цвет, напоминающий только-только распустившуюся свежую листву. «Парижская зелень» - с любовью окрестили этот оттенок.

В зеленый окрашивали теперь все: стены комнат (с помощью красивых обоев), мужскую и женскую одежду, переплеты книг… Разнообразные оттенки зелёного полноправно царили среди всех прочих цветов. Коронованные особы тоже оценили эту красоту – королева Виктория стала большой любительницей платьев цвета травы. Художники добивались особенно насыщенного колорита своих картин тоже с помощью «парижской зелени» …

А затем отметили: в комнатах с зелеными обоями гораздо меньше мошкары! И пауки не стремятся свить паутину в зеленых портьерах! Занавеси зеленого цвета (такие, что висели в Таре у Эллин О’Хара) не только позволяли скрыться от яркого солнца, но и не привлекали насекомых. Для юга – просто идеально. Если бы не одно «но».