Когда все были богатыми: древний город без улиц Чатал-Гуюк

В 1958 г. археологи сделали находку, по важности не уступавшую открытию Трои. В долине реки Конья на территории Турции внимание исследователей привлекло необычное место, которое местные жители называли Чатал-Гуюк или «двойной холм». Самый большой из двух холмов имел высоту 17.5 м и археологи надеялись найти здесь что-нибудь интересное.
Сделанные в Чатал-Гуюк открытия превзошли самые смелые ожидания. Археологи откопали древний город, возраст которого был датирован рамками между 6800-5800 г. до н. э. Такой возраст поселения казался настолько нереальным, что его датировка вызвала волную критики метода радионуклеидного анализа.
Типовые дома древнего города
Но как бы там ни было, археологи изучили сделанную находку. Как удалось выяснить исследователям в Чатал-Гуюке стояли прямоугольные одноэтажные стандартные дома площадью 25 м2, построенные из высушенного на солнце кирпича.
Внутри каждого из этих домов было по две комнаты — большая и маленькая, использовавшаяся в качестве кладовки. Внутри каждого дома находилась большая глиняная тахта. Также в зданиях имелись печи с плоским верхом и ниши, выполнявшие роль кухни. Полы были застланы коврами.
Город без улиц
Стояли дома в Чатал-Гуюке вплотную друг к другу. То есть улиц в городе не было. Некоторый простор на территории поселения создавали разрушившиеся дома. Однако такие места жители использовали для свалок.
Передвигались жители Чатал-Гуюка по крышам домов. Здесь же проходила вся общественная жизнь. Внутрь зданий горожане спускались через отверстия, проделанные в кровлях по лестнице.
Богатые люди древнего мира
За несколько тысячелетий до нашей эры разделения в человеческом обществе на богатых и бедных еще не произошло. И все жители города Чатал-Гуюк имели примерно одинаковый достаток. Как удалось выяснить археологам, были они довольно-таки богатыми.
В городе проживало около 5-6 тыс. человек, что для того времени очень много. Достаточно долгой была и продолжительность жизни горожан.
Занимались жители Чатал-Гуюка в основном выращиванием злаков. Однако развитым в городе было и скотоводство. Жители держали уже давно одомашненных к тому времени коз и пока еще почти диких овец. В каждой семье была и корова.
Также горожане ходили на охоту, добывая мясо кабанов, медведей, оленей. На территории поселения археологи также нашли кости рыбы и птицы — грифов. Овощи и фрукты в окрестностях города, судя по найденным косточкам, росли в изобилии. Наконечники стрел и копий жители Чатал-Гуюка изготавливали из вулканического стекла.
Украшения из камня и храмы
С побережья Средиземного моря в город привозили материалы, используемые для изготовления украшений, сосудов, статуэток Это были раковины, мрамор, черный известняк и т. д. На территории Чатал-Гуюка археологи нашли кинжал, рукоятку которого мастер ювилерно методом скола украсил мельчайшей «чешуей».
Помимо женских украшений, в основном бус, археологи нашли в городе корзиночки с румянами, раковины с какими-то кремами и обсидиановые зеркала.
В красивых храмах города Чатал-Гуюк служили только женщины. Одной из самых удивительных находок, сделанных в культовых сооружениях города, стала Вифлеемская звезда, нарисованная на стенах одного из храмов. Раньше археологи не предполагали, что этот символ имеет настолько древние корни.
Источник:
АНТИФИШКИ
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