Когда все были богатыми: древний город без улиц Чатал-Гуюк

Богатые люди древнего мира

За несколько тысячелетий до нашей эры разделения в человеческом обществе на богатых и бедных еще не произошло. И все жители города Чатал-Гуюк имели примерно одинаковый достаток. Как удалось выяснить археологам, были они довольно-таки богатыми.

В городе проживало около 5-6 тыс. человек, что для того времени очень много. Достаточно долгой была и продолжительность жизни горожан.

Занимались жители Чатал-Гуюка в основном выращиванием злаков. Однако развитым в городе было и скотоводство. Жители держали уже давно одомашненных к тому времени коз и пока еще почти диких овец. В каждой семье была и корова.

Также горожане ходили на охоту, добывая мясо кабанов, медведей, оленей. На территории поселения археологи также нашли кости рыбы и птицы — грифов. Овощи и фрукты в окрестностях города, судя по найденным косточкам, росли в изобилии. Наконечники стрел и копий жители Чатал-Гуюка изготавливали из вулканического стекла.

Украшения из камня и храмы

С побережья Средиземного моря в город привозили материалы, используемые для изготовления украшений, сосудов, статуэток Это были раковины, мрамор, черный известняк и т. д. На территории Чатал-Гуюка археологи нашли кинжал, рукоятку которого мастер ювилерно методом скола украсил мельчайшей «чешуей».

Помимо женских украшений, в основном бус, археологи нашли в городе корзиночки с румянами, раковины с какими-то кремами и обсидиановые зеркала.