Бездомные звёзды кино: четвероногие актёры из советских фильмов

Один из самых пронзительных эпизодов в мелодраме Искры Бабич «Мужики!..» — сцена, когда собака бежит за машиной, в которой увозят детей. Деревенский пёс Рекс, которого киногруппа нашла на месте съёмок, оказался довольно своенравным и никак не хотел выполнять команду режиссёра. Тогда пришлось спрятать на заднем сиденье «Волги» его хозяйку, которая когда-то подобрала пса на улице. Только после этого Рекс согласился на марафон. Женщина сильно переживала, выдержит ли у её питомца сердце — ведь Рекс был уже немолодой и до кино вёл малоподвижный образ жизни. К счастью, пёс не пострадал. А вот в сцене, когда мальчик-цыганёнок кормит собаку пирожком, заупрямился уже маленький актёр Миша Бузылёв-Крэцо, побоявшийся засунуть голову в тёмную конуру. Тогда взрослые пошли на хитрость: выломали заднюю стенку будки и с той стороны его встречал отец.

«Собачье сердце»