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Бездомные звёзды кино: четвероногие актёры из советских фильмов

Бездомные звёзды кино: четвероногие актёры из советских фильмов

Автор:
16 августа 2022 10:52
Сообщество : Кино
Метки: актеры   животные   кино   собака   факты   фильм   фото   
1374
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16 августа по всему миру отмечается Международный день бездомных животных. Несмотря на умение выживать в суровых уличных условиях, дворняги нуждаются в заботе ничуть не меньше, чем домашние питомцы.

Они не умеют притворяться, а если любят, то только по-настоящему. Нередко прямо с улицы бродячие актёры попадают на экран, а переиграть их не под силу даже самым талантливым звёздам кино.


«Пёс Барбос и необычный кросс»

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Главную роль в короткометражке «Пёс Барбос и необычный кросс» Леонид Гайдай доверил дворовому псу Бреху, у которого уже был опыт работы в кино. Компанию ему составило комедийное трио — Трус, Балбес и Бывалый. Никулин и Вицин сразу поладили с умным псом, который с лёгкостью выполнял все команды режиссёра. И лишь у Моргунова с Брехом возникла взаимная неприязнь. Пёс постоянно рычал на актёра, а однажды даже вцепился ему в ногу. Однако конфликт удалось уладить, а впоследствии «троица» и Брех вместе появились в гайдаевских «Самогонщиках».


«Мимино»

У главного героя фильма «Мимино» был пёс по кличке Зарбазан — в переводе с грузинского «пушка». Изначально маленькую собачку для съёмок предоставила дрессировщица из Москвы, но режиссёру слишком домашняя и ухоженная Чапа не подошла. Настоящего Зарбазана Данелия случайно встретил на улице — лохматый пёс, увешанный колючками, гордо переходил дорогу. Оказалось, что Зарбазан живёт вольной жизнью, а за пропитанием ходит в ресторан при гостинице и в местную хинкальную. Понятливого и весёлого пса полюбили все члены съёмочной группы. Когда механики играли в футбол, Зарбазан, несмотря на солидный возраст, принимал активное участие — подпрыгивал и ударял мяч носом. После съёмок всеобщего любимца забрал к себе директор картины Валерий Гандрабура. Они с женой всячески баловали питомца и даже кормили чёрной икрой. Но к тёплой домашней жизни Зарбазан оказался не приспособлен. В городе пёс протянул недолго. Его похоронили в яблоневом саду на территории «Мосфильма».


«Мужики!..»

Один из самых пронзительных эпизодов в мелодраме Искры Бабич «Мужики!..» — сцена, когда собака бежит за машиной, в которой увозят детей. Деревенский пёс Рекс, которого киногруппа нашла на месте съёмок, оказался довольно своенравным и никак не хотел выполнять команду режиссёра. Тогда пришлось спрятать на заднем сиденье «Волги» его хозяйку, которая когда-то подобрала пса на улице. Только после этого Рекс согласился на марафон. Женщина сильно переживала, выдержит ли у её питомца сердце — ведь Рекс был уже немолодой и до кино вёл малоподвижный образ жизни. К счастью, пёс не пострадал. А вот в сцене, когда мальчик-цыганёнок кормит собаку пирожком, заупрямился уже маленький актёр Миша Бузылёв-Крэцо, побоявшийся засунуть голову в тёмную конуру. Тогда взрослые пошли на хитрость: выломали заднюю стенку будки и с той стороны его встречал отец.


«Собачье сердце»

На роль Шарика в экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» пробовалось более двадцати собак. Выбор режиссёра Владимира Бортко пал на дворнягу по кличке Карай. Безродный пёс, которого когда-то нашли за гаражами, уже несколько лет состоял на службе в милиции и к началу съёмок имел на своём счету 38 задержаний. Режиссёр так отзывался о четвероногом друге: «Это был умнейший пёс. Он разве что по-французски не говорил. Всё делал с первого дубля!».

Источник:

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Метки: актеры   животные   кино   собака   факты   фильм   фото   
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4k
Барсук 5 часов назад
А как же эти?

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122
zenon 4 часа назад
Был ещё малым и у нас была собака Бобик. Он был большим любителям футбола. Перед домом где мы жили была площадка где мы играли в футбол резиновым мячиком. К вечеру, когда уже не было сильно жарко, мы возвращались с реки и до темна играли в футбол. Бобик за нами смотрел от начала до конца, смотрел очень внимательно. Если где-то играли в футбол, не на нашей площадке, он бежал смотреть как там играли в футбол.
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58k
Александр 5 часов назад
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7k
amrita 6 часов назад
потому что они самые умные.
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