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В Ленобласти разыскали и заставили извиниться мигранта, напавшего с гвоздодёром на мужчину

В Ленобласти разыскали и заставили извиниться мигранта, напавшего с гвоздодёром на мужчину

Автор:
17 августа 2022 07:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Ленинградская область   авто   видео   гвоздодер   задержание   избили   мигрант   обочечник   полиция   
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"Иностранный специалист" с монобровью не стерпел замечания и полез в драку. Впрочем, и извинялся он так себе, под нажимом обстоятельств.

В минувшее воскресенье во Всеволжском районе Ленобласти водителя избили за замечание. На Главной улице в деревне Новое Девяткино образовалась пробка, и, как часто это водится, тут же из ниоткуда возник обочечник.


Хитромудрый водитель Daewoo Matiz попытался объехать стоящие авто по обочине, а когда ему сделали замечание из-за поднятой пыли, не выдержал и вышел на разборки. Вооружившися гвоздодёром, он подошел к водителю Citrоеn, 28-летнему жителю Мурино. На помощь монобровому иностранному специалисту поспешил пассажир его авто с камнем в руках.



Несколько раз ударив оппонента, агрессивные мужчины сели в машину и резко уехали. Но от правосудия не убежишь. Гвоздодёродержателя нашли - и вот он уже извиняется на камеру.


Также выяснилось, что этот гражданин является фигурантом другого уголовного дела по статье "Кража". Что ж, надеемся, у уроженца постсоветского пространства в ближайшее время поубавится прыти, и ему придется выучить правила поведения в цивилизованном обществе. Пусть лучше поздно, чем никогда. А подельника мигранта еще разыскивают.

Источник:

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Метки: Ленинградская область   авто   видео   гвоздодер   задержание   избили   мигрант   обочечник   полиция   
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38  комментариев
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1k
Ksenia2 4 часа назад
Интересно, а он не подозревал, что за такие проделки бывает наказание? Вот что должно быть в голове у человека под статьей, который идет на разборки? Да еще по пустяковому поводу.
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8k
Б.Касторский 2 минуты назад
Что-то надоела мода на извинения. Чуть что - ИЗВИНИТЕ! А дальше что?
За действия надо отвечать. Не просто так же он взялся за гвоздодер еще и пригласив приятеля с камнем?
Не нужно извиняться, нужно отвечать по закону. И после возвращаться на родину без права возвращаться. Желающих приехать на его место масса.
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515
Lexx 10 минут назад
Какие извинения?! Их п#здить надо ногами. А другого языка они не понимают, ущербные с детства, мозгов нет, всё на уровне инстинктов.
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269
Ринат Фамутдинов 10 минут назад
В 3 часа ночи три(!) узбека напали на моего зятя... Зятя увезли в больницу, а этих приняли в полиции... Приехал их наниматель (строитель) и обещал зятю компенсировать всё за то что заяву не будет писать! Тут он пролетел как фанера! Зять пообещал ему физический ущерб здоровью, как и этим!
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9k
Юрий 16 минут назад
Ну вот кому нужны эти его выдавленные извинения? Ведь все же прекрасно понимают что это игра на публику, ничего и ни перед кем он извиняться не собирается, это же насмешка. Для таких срочно нужны совсем другие меры воздействия, чтобы сказанное им запомнилось ему на очень долго.
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439
Александр Зотов Полчаса назад
извиняется он, ага. По невербалке видно, чё он думает об этом всём
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308
ColuMbot1 Полчаса назад
хватит скрывать национальность этих овцеёбов! надо для них наказания удваивать !!!! может быть после этого до них начнёт доходить, что город и аул это разные вещи
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19k
Killgrave 48 минут назад
Кому нужны "извинения" этой макаки ? Выслать нах это животное и всех тех, с кем он связан - одна стая мартышек. Только депортация.
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13k
Пук 55 минут назад
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10k
кот базилий Час назад
Какие же звериные морды у них.Его папа русских мочил в развал союза 100%, а теперь сюда шакалить приперлись.
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914
Alex 2 часа назад
Надо этой обезьяне в жопу засунуть гвоздодер
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83
Robot Terminatorovich Alex Полчаса назад
ему может понравится
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1k
Gayrat 2 часа назад
Как же стал сейчас модно заставлять извиняться на камеру. Это разве имеет какой-то эффект? Я понимаю, что извинения не смягчают вину и он, если что-то получит, то получит столько, сколько и без извинений, просто меньше люлей огребёт в довесок. Но большинство извиняется только под страхом насилия, но ни в коем случае не раскаиваются искренне. Ну и зачем этот цирк?
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2k
ЛунныйКотэ 2 часа назад
обезяна в клетку тянет
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24k
Slawa49 2 часа назад
уголовное дело в активе, плюс новое наклевывается а почему этот монобровный еще не на нарах или как минимум не депортирован с запретом на въезд на бллижайшие лет 30?
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6k
Shtoppi 2 часа назад
<<Также выяснилось, что этот гражданин является фигурантом другого уголовного дела по статье "Кража".>>
По утверждениям некоторых чинуш - мигранты это полезные для России люди. Не понятно только в каком месте они люди, и в каком месте они полезные.
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26k
Лис 2 часа назад
Гнать всю эту шоблу понаехавших после 91-го, в т.ч. купивших гражданство и с потомством обратно в кишлаки. Воздух чище будет да и рынок труда нормализуется.
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1k
svarog19692007 2 часа назад
То есть мне можно приехать к нему на родину , долбануть какого нибудь аксакала , который мне "не понравился" , камнем , а потом просто извиниться и всё , да ?
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1k
bosayk 2 часа назад
скорей бы уже выслали монобровых и их земляков за пределы рф, тут кормятся и тут же срут, пусть в кишлаках без бабла поживут годик два, я могу и без их кривого ремонта прожить
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108k
Москвичка 2 часа назад
Нахрена их тут всех держат?? Отправляйте такого обратно в кишлак!! Задолбали русофобы!!
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328
Карл Москвичка 2 часа назад
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1k
Шапкин 3 часа назад
Извинился, и это всё?
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10k
кот базилий 3 часа назад
Уголовного дела опять нет? Ызвынылся и все?
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