В Ленобласти разыскали и заставили извиниться мигранта, напавшего с гвоздодёром на мужчину

"Иностранный специалист" с монобровью не стерпел замечания и полез в драку. Впрочем, и извинялся он так себе, под нажимом обстоятельств.
В минувшее воскресенье во Всеволжском районе Ленобласти водителя избили за замечание. На Главной улице в деревне Новое Девяткино образовалась пробка, и, как часто это водится, тут же из ниоткуда возник обочечник.
Хитромудрый водитель Daewoo Matiz попытался объехать стоящие авто по обочине, а когда ему сделали замечание из-за поднятой пыли, не выдержал и вышел на разборки. Вооружившися гвоздодёром, он подошел к водителю Citrоеn, 28-летнему жителю Мурино. На помощь монобровому иностранному специалисту поспешил пассажир его авто с камнем в руках.
Несколько раз ударив оппонента, агрессивные мужчины сели в машину и резко уехали. Но от правосудия не убежишь. Гвоздодёродержателя нашли - и вот он уже извиняется на камеру.
Также выяснилось, что этот гражданин является фигурантом другого уголовного дела по статье "Кража". Что ж, надеемся, у уроженца постсоветского пространства в ближайшее время поубавится прыти, и ему придется выучить правила поведения в цивилизованном обществе. Пусть лучше поздно, чем никогда. А подельника мигранта еще разыскивают.
Источник:
АНТИФИШКИ
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За действия надо отвечать. Не просто так же он взялся за гвоздодер еще и пригласив приятеля с камнем?
Не нужно извиняться, нужно отвечать по закону. И после возвращаться на родину без права возвращаться. Желающих приехать на его место масса.
По утверждениям некоторых чинуш - мигранты это полезные для России люди. Не понятно только в каком месте они люди, и в каком месте они полезные.