В Ленобласти разыскали и заставили извиниться мигранта, напавшего с гвоздодёром на мужчину

Также выяснилось, что этот гражданин является фигурантом другого уголовного дела по статье "Кража". Что ж, надеемся, у уроженца постсоветского пространства в ближайшее время поубавится прыти, и ему придется выучить правила поведения в цивилизованном обществе. Пусть лучше поздно, чем никогда. А подельника мигранта еще разыскивают.