Как отец и сын поддерживают древнее индийское искусство резьбы по кости

Не могли бы вы немного рассказать об истории резьбы по кости и ее месте в навабийской культуре?

С тех пор, как люди начали охотиться, они использовали кости животных для изготовления инструментов. Поскольку формовать кость было намного проще, чем камень, и она более прочная, чем дерево, ее использовали для изготовления инструментов, которые должны были прослужить долго. Со временем люди также начали носить ювелирные изделия в качестве символа власти и как память.

Позже, примерно в 17 веке, когда люди начали совершенствовать свои навыки резьбы по дереву, кость (например, слоновая кость и рога носорога) все чаще использовали в качестве материала для демонстрации навыков резьбы. Будучи преобладающими в Индо-Гангском регионе, навабы начали замечать огромное мастерство ремесленников того времени. Местные правители и короли стали заказывать для себя такие произведения искусства, как украшения, трости с замысловатой резьбой и сундуки для хранения драгоценностей. Это значительно способствовало развитию искусства резьбы по кости — до такой степени, что браконьерская охота на слонов стала обычным явлением в регионе.

Позже, в 20 веке, многие мастера забросили это искусство после того, как правительство справедливо запретило торговлю слоновой костью, чтобы полностью остановить браконьерство на слонов. В то время как одни перенесли свои навыки на резьбу по дереву, другие занялись совершенно другими видами ремесла, чтобы выжить. Сегодня мы — одни из немногих оставшихся (менее 10 семей) потомков ремесленников с родословной наваби. Хотя мы находимся на грани финансового кризиса, мы полны решимости продолжать и передавать по наследству нашу культуру в надежде на лучшие дни и большее признание.