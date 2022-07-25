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Венгерский фотограф создает мини-миры

Венгерский фотограф создает мини-миры

Автор:
25 июля 2022 13:16
Сообщество : Искусство
Метки: Бенедек Ламперт   Игрушки   венгрия   искусство   мини-миры   тайные миры   творчество   фотограф   
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Бенедек Ламперт - венгерский фотограф, который специализируется на фотографировании игрушек. "Моя страсть — создавать миниатюрные миры буквально из чего угодно, - говорит он. - По сути, мне нужен только кухонный стол или красивое место на свежем воздухе, а также несколько игрушек". Он всегда готов поделиться секретами своей работы и публикует в сети не только итоговые снимки, но и весь процесс создания сказочного мира.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бенедек Ламперт   Игрушки   венгрия   искусство   мини-миры   тайные миры   творчество   фотограф   
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