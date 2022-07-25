Венгерский фотограф создает мини-миры

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Бенедек Ламперт - венгерский фотограф, который специализируется на фотографировании игрушек. "Моя страсть — создавать миниатюрные миры буквально из чего угодно, - говорит он. - По сути, мне нужен только кухонный стол или красивое место на свежем воздухе, а также несколько игрушек". Он всегда готов поделиться секретами своей работы и публикует в сети не только итоговые снимки, но и весь процесс создания сказочного мира.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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