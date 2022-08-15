Аммонал и тротил: что же могло пойти не так? Взрыв парохода «Дальстрой»

Главная причина большинства техногенных катастроф — человек, а точнее человеческая лень и пренебрежение правилами безопасности. Конечно, непоправимое может произойти и от отсутствия знаний о том, как надлежит обращаться с тем или иным грузом.
Пароход «Дальстрой»
А порой катастрофы случаются вследствие желания побольше заработать, выполнить работу к обозначенному сроку или просто-напросто скрыть свои ошибки. Но самое страшное — это беспечность и уверенность в том, что можно постоянно нарушать инструкции безопасности. Разве может что-либо пойти не так?В 1946 году СССР, ещё не оправившийся от последствий Великой Отечественной войны, медленно восстанавливался, постепенно возвращаясь на мирные рельсы. Между парой крупных портов северного побережья страны — Магаданом и Находкой — существовало весьма плотное морское сообщение. Ледокольный флот в то время ещё только развивался, и большая часть припасов, необходимых для поселений за Полярным кругом, должна была доставляться за время короткого северного лета. Неудивительно, что такая вынужденная спешка оборачивалась недочётами и накладками на всех уровнях.
Ещё до войны, в марте 1935 года, в Голландии был куплен пароход «Алмелло», предназначенный для перевозок по северному морскому пути. Сначала судно получило название «Ягода», а уже в 1938 году его переименовали в «Дальстрой». Пароход имел полную грузоподъёмность около тринадцати с половиной тысяч тонн и прослужил верой и правдой почти всю войну. Он курсировал вдоль берега в летние месяцы, когда это позволяла ледовая обстановка, и, кроме подрыва на мине во время десантной операции годом ранее, никаких значимых эксцессов с ним не произошло. После ремонтных работ «Дальстрой» уже в мирное время вернулся на прежний маршрут.
24 июля 1946 года пароход готовился к погрузке в порту Находка. Основным объёмом перевозимого груза были тротил и аммонал. Дело в том, что СССР в то время вёл активную геологическую разведку и разработку новых месторождений, что требовало большого количества взрывчатки. Примерно к полудню центральную часть корпуса корабля заполнили 400 тоннами тротила, после чего началась погрузка аммонала. В этот момент к судну прибыл старший помощник капитана Павел Куянцев, который позже в своей книге «Я бы снова выбрал море» подробно расскажет о случившемся в тот день.
Пароход «Дальстрой» в море
Аммонал, который требовал специальных мер предосторожности при перевозке, грузили насыпным методом. То есть просто, как песок, ссыпали в носовые трюмы. Капитан, отвечая на вопрос старшего помощника, сказал, что ничего не может с этим поделать — приказ перевозить взрывчатку именно так поступил сверху. Кроме того, подготовка более безопасной перевозки займет больше времени. Стоит отметить, что несколько судов уже были загружены подобным образом и без особых происшествий доставили свой груз. В книге Куянцев пишет, что он вместе с капитаном пришёл к военному прокурору на берегу. И вдвоём они попытались настоять на том, что нужно прекратить погрузку, однако ничего не добились.
Через несколько минут после начала обеденного перерыва из трюма, куда загружали аммонал, начали подниматься струйки дыма. Их вовремя заметили и стали заливать водой из нескольких брандспойтов, однако это не помогло. Капитан сообщил на берег о происходящем, в порту поднялась тревога. На помощь горящему «Дальстрою» подошёл буксир, попытавшийся своими брандспойтами сбить пламя, которое к этому моменту уже вырывалось наружу и поднялось над палубой. Температура горящего аммонала выше 2000 градусов по Цельсию, поэтому люди отступали от пылающего носа корабля, стараясь не только потушить пожар, но и залить водой уже загруженные тюки с тротилом. Всё было тщетно. Поняв это, капитан приказал покинуть корабль. Тем временем из-за своевременного сигнала тревоги суда, находившиеся в непосредственной близости, начали со всей возможной скоростью отходить от горящего транспорта, на борту которого людей уже не осталось: во время погрузки большая часть экипажа оставалась на берегу. Капитан, отдавший команду покинуть корабль, сошёл с него последним. А спустя ещё несколько минут прогремел взрыв.
Павел Куянцев. Автор книги «Я бы снова выбрал море», старший помощник капитана на пароходе «Дальстрой»
Цитата из книги Павла Куянцева «Я бы снова выбрал море»: «…Всё так же светило солнце в синем небе. Всё так же зеленели далёкие холмы, и сияла тихая бухта. А здесь, на мысе Астафьева, всё было голо. Ни судна, ни складов, ни зданий, ни деревьев. Только сваи торчат из воды, где был причал, да видна притонувшая корма парохода. А на ней аккуратно лежат рядом два паровых котла, выброшенных из кочегарки, два из пяти тридцатитонных цилиндра, заброшенных туда взрывом. И всё это будто покрыто чёрным лаком — мазутом, которого на судне было 1800 тонн в бункерах. Он весь поднялся в воздух, а затем покрыл место катастрофы. И вот на том чёрном фоне начинают подниматься фигуры. Все чёрные. Это люди. Никто ничего не слышит. Они открывают рты, но звуков нет. Мёртвая тишина…».
Мыс Астафьева в бухте Находка, место взрыва парохода «Дальстрой», современный вид
Результаты взрыва четырёх сотен тонн тротила были ужасающими. Порт фактически перестал существовать. Большую часть грузопотока пустили через другой порт. Согласно отчёту следственной группы НКВД, всего при взрыве «Дальстроя» и уничтожения складов на берегу было потеряно: 917 тонн взрывчатки, 113 тонн сахара, 125 тонн промтоваров, 600 тонн зерна, 392 тонны металла. Общую сумму потерь оценили в 49 миллионов рублей по курсу тех лет. 105 человек погибли и ещё около двухсот получили ранения.
Конечно, сразу же после произошедшего началось расследование, в котором первыми подозреваемыми стали выжившие члены экипажа. Однако через некоторое время при таких же обстоятельствах загорелся аммонал, выгруженный с транспорта «Орёл» по указанию капитана, опасавшегося повторить судьбу «Дальстроя». Ещё через несколько дней сыпучий аммонал загорелся в одном из вагонов, доставлявших грузы в порт. Эти происшествия отвели обвинения от членов экипажа, и люди были освобождены.
Пароход «Дальстрой» на зимовке, 1937 год
Стоит отметить, что пожар и последующий взрыв на «Дальстрое» считается одной из самых серьёзных катастроф в доядерную эпоху. Это ЧП стало сильным ударом для страны, ещё не оправившейся от войны и её последствий. Расследование в итоге установило, что виновники случившегося — руководители Приморского управления и базы «Дальстрой». За халатность, повлекшую взрыв и гибель людей, они были привлечены к ответственности. И не впервые именно халатность стала причиной трагедии: порт Галифакс взлетел на воздух по тем же причинам полвеком раньше описываемых событий. А все от того, что инструкции существуют не просто так, и лишь неукоснительное их соблюдение может предотвратить возможную катастрофу.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWs
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