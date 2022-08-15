Аммонал и тротил: что же могло пойти не так? Взрыв парохода «Дальстрой»

Пароход «Дальстрой»

А порой катастрофы случаются вследствие желания побольше заработать, выполнить работу к обозначенному сроку или просто-напросто скрыть свои ошибки. Но самое страшное — это беспечность и уверенность в том, что можно постоянно нарушать инструкции безопасности. Разве может что-либо пойти не так?В 1946 году СССР, ещё не оправившийся от последствий Великой Отечественной войны, медленно восстанавливался, постепенно возвращаясь на мирные рельсы. Между парой крупных портов северного побережья страны — Магаданом и Находкой — существовало весьма плотное морское сообщение. Ледокольный флот в то время ещё только развивался, и большая часть припасов, необходимых для поселений за Полярным кругом, должна была доставляться за время короткого северного лета. Неудивительно, что такая вынужденная спешка оборачивалась недочётами и накладками на всех уровнях.

Ещё до войны, в марте 1935 года, в Голландии был куплен пароход «Алмелло», предназначенный для перевозок по северному морскому пути. Сначала судно получило название «Ягода», а уже в 1938 году его переименовали в «Дальстрой». Пароход имел полную грузоподъёмность около тринадцати с половиной тысяч тонн и прослужил верой и правдой почти всю войну. Он курсировал вдоль берега в летние месяцы, когда это позволяла ледовая обстановка, и, кроме подрыва на мине во время десантной операции годом ранее, никаких значимых эксцессов с ним не произошло. После ремонтных работ «Дальстрой» уже в мирное время вернулся на прежний маршрут.

24 июля 1946 года пароход готовился к погрузке в порту Находка. Основным объёмом перевозимого груза были тротил и аммонал. Дело в том, что СССР в то время вёл активную геологическую разведку и разработку новых месторождений, что требовало большого количества взрывчатки. Примерно к полудню центральную часть корпуса корабля заполнили 400 тоннами тротила, после чего началась погрузка аммонала. В этот момент к судну прибыл старший помощник капитана Павел Куянцев, который позже в своей книге «Я бы снова выбрал море» подробно расскажет о случившемся в тот день.