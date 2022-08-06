"Жуткие розочки" Оли Рыжовой

Но вернёмся к Оле, которая, безусловно, неприятна в своём стремлении 1) разбить семью Самохвалова 2) разбить свою семью, где, напомню, есть ребёнок, и он ещё в тех летах, когда образ матери очень важен. Рыжова бестактна и не особенно умна. Вместе с тем, она обыденна, привычна и …одета по моде своего времени.



Говоря о своей жизни, мадам чеканит фразу: «А вообще я живу, так сказать, не отстаю!» Такие, как Оленька, всегда в курсе, что модно и, главное, пристойно для их статуса, возраста, места работы. Мини она уж точно не наденет, равно как и что-нибудь феерическое с молодёжной психоделикой. С другой стороны, никакой устаревшей вещи на ней тоже не увидите. Оля – не отстаёт. И она весьма гармонична для середины 1970-х годов. Ничего жуткого! Она - к месту.