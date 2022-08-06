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"Жуткие розочки" Оли Рыжовой

"Жуткие розочки" Оли Рыжовой

Автор:
06 августа 2022 09:54
Сообщество : Кино
Метки: история   кино   мода   служебный роман   факты   фильм   фото   
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Секретарша Верочка припечатала Ольгу Рыжову этаким клеймом, назвав "блондинкой в жутких розочках". Сама-то Верочка, отнюдь, не роза, у неё, кроме завышенной самооценки, ничего нет.

Но вернёмся к Оле, которая, безусловно, неприятна в своём стремлении 1) разбить семью Самохвалова 2) разбить свою семью, где, напомню, есть ребёнок, и он ещё в тех летах, когда образ матери очень важен. Рыжова бестактна и не особенно умна. Вместе с тем, она обыденна, привычна и …одета по моде своего времени.

Говоря о своей жизни, мадам чеканит фразу: «А вообще я живу, так сказать, не отстаю!» Такие, как Оленька, всегда в курсе, что модно и, главное, пристойно для их статуса, возраста, места работы. Мини она уж точно не наденет, равно как и что-нибудь феерическое с молодёжной психоделикой. С другой стороны, никакой устаревшей вещи на ней тоже не увидите. Оля – не отстаёт. И она весьма гармонична для середины 1970-х годов. Ничего жуткого! Она - к месту.

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Итак, в 1970-х годах была повальная мода на соломенных блондинок. Популярны шведки и норвежки, северный тип, светлая кожа. К слову, в постановке «Сослуживцы» (1973) – пьеса, по которой сняли «Служебный роман» (1978) Верочку играла скуластая, длинноногая блондинка, то есть «распространённый вариант красавицы». Так вот Рыжова – тоже блондинка. Потому что – так надо. Кожа - светлая, акцент на ресницы и губы. Помада у неё, скорее всего, импортная, вернее польская. Они были модных оттенков и хорошо ложились.

Реснички, наверняка, рисует тушью из Ленинграда - она была хорошая, но неудобная. Приходилось мочить щёточку. А импортная в тубе показана только у Алёны - Верочкиной подруги. У Рыжовой – выщипанные бровки. Рейсфедером, наверняка. Ну, Верочка советовала Калугиной «хотя бы рейсфедером». Далее – маникюр, который в те годы был не то, чтобы обязателен – желателен. Иметь знакомую маникюршу – подарок судьбы. К слову, тогда в парикмахерских было 3-4 вида лака, особо запомнился прозрачно-красноватый – он у Рыжовой как раз. Точнее, он ложился прозрачным слоем.

В некоторых сценах у Рыжовой – светло-голубые тени. Они подходили именно белокожим блондинкам, но такими тенями злоупотребляли и кареглазые дамы. Это сейчас – норма и все красятся, чем ни попадя, а тогда ещё соблюдались цветовые разграничения - блондам нужны серо-голубые, брюнеткам - коричнево-фиолетовые. Оля накрашена в меру – голубой перламутр малозаметен и пристоен. А вот журналы мод, особенно буржуазные, иной раз пугали насыщенностью мейк-апа.

Оля предпочитает трикотаж, который был тогда в трендах, как и вязанные цветочки (не жуткие ни разу - выше показано, как их вязали крючком). Блузы из трикотажного полотна с оборками, рукавами-фонарик и вышивкой – любимая тема журналов мод. Далее – жилет, который полагалось носить с батником или блузкой. В 1970-х во всех странах было популярно ручное вязание (а не только в СССР, где типа «ничего нельзя было купить»). Поэтому даже покупные жилеты должны были выглядеть, как ручная вязка.

Та же Верочка-модница не просто так вяжет на работе! В общем, Оля не ужасна. Единственное – у неё начисто отсутствует шарм. Она всё ещё хочет нравится, но …нечем. Рыжова непримечательна. Она теряется в толпе. Вещи хорошие, но всё вместе смотрится как-то вымученно. Почему? Она же сказала: не отстаю. Вот она и пыхтит, бегая с кошёлками во время работы. К слову, если приглядеться к её неуклюжему бегу, можно заметить красивые ноги… Ей идёт длина-миди. Ей вообще идёт почти всё, что она носит. Даже розочки.

Источник:

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Метки: история   кино   мода   служебный роман   факты   фильм   фото   
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2  комментария
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perekrestok 9 минут назад
Ну все надо смотреть исходя из моды и трендов тех времен. Ну и костюмеры из таких фильмов точно знали что и как надо одеть.
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