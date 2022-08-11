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Эту головоломку признали лучшей в 2012 году. В её основе - обычный квадрат

Эту головоломку признали лучшей в 2012 году. В её основе - обычный квадрат

Автор:
11 августа 2022 22:17
Сообщество : RealFishki
Метки: Хитрость   головоломка   квадрат   мешок   прямоугольник   ткань   
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На первый взгляд, она простая. Но далеко не все могут решить её без подсказки.

Хирокадзу Ивасава - автор множества головоломок.

В том числе, придумал и эту:

В чём суть: нужно поместить деревянный квадрат в прямоугольный мешочек. Сторона квадрата равна √2, а мешочек имеет размеры 2х1. Причём ткань нужно брать поплотнее, чтобы не растягивалась. Линейные размеры можно сделать на 1-2 мм больше.

И всё равно это кажется нереальным - квадрат нельзя запихнуть в прямоугольник. Но в данном случае можно. Ответ смотрите в видео:

Источник:

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Метки: Хитрость   головоломка   квадрат   мешок   прямоугольник   ткань   
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10  комментариев
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878
likiloki 5 часов назад
Удалил свой прошлый коммент чтобы не ломать интригу другим. В нашем детстве мы делали из бумаги всякое: кошельки, шапки, кораблики, машинки, пистолетики и многое другое. Потому, как таковой данной головоломки для меня не было. Хватило одного взгляда для понимания.
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163
Максим Макашев 4 часа назад
у меня была другая загадка. Я давал человеку лист формата А4 и предлагал поспорить, что вырежу в этом листе отверстие, через которое он сможет спокойно пройти.
У кого какие мысли: как это сделать?
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12k
Konstantin 4 часа назад
По моему довольно простой пазл. Но забавный. Где-то на тридцатой секунде видео догадался.
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7k
au3 5 часов назад
Как был анекдот, как заинтересовать учеников - "покажу как натянуть гандон на глобус. А что такое глобус? Вот про это я и расскажу". Так это что б заинтересовать геометрией? Слабовато ...
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4k
Мангуст 5 часов назад
Простите, я русский, я мыслю линейно. Я бы просто сломал квадрат (даже из титана, если потребовалось бы) и запихнул обломки в конверт.
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