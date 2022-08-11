Эту головоломку признали лучшей в 2012 году. В её основе - обычный квадрат

На первый взгляд, она простая. Но далеко не все могут решить её без подсказки.
Хирокадзу Ивасава - автор множества головоломок.
В том числе, придумал и эту:
В чём суть: нужно поместить деревянный квадрат в прямоугольный мешочек. Сторона квадрата равна √2, а мешочек имеет размеры 2х1. Причём ткань нужно брать поплотнее, чтобы не растягивалась. Линейные размеры можно сделать на 1-2 мм больше.
И всё равно это кажется нереальным - квадрат нельзя запихнуть в прямоугольник. Но в данном случае можно. Ответ смотрите в видео:
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АНТИФИШКИ
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У кого какие мысли: как это сделать?