Эту головоломку признали лучшей в 2012 году. В её основе - обычный квадрат

В чём суть: нужно поместить деревянный квадрат в прямоугольный мешочек. Сторона квадрата равна √2, а мешочек имеет размеры 2х1. Причём ткань нужно брать поплотнее, чтобы не растягивалась. Линейные размеры можно сделать на 1-2 мм больше.

И всё равно это кажется нереальным - квадрат нельзя запихнуть в прямоугольник. Но в данном случае можно. Ответ смотрите в видео: