Советская головоломка Олидюс

К сожалению, выяснить более детальные подробности о том, как была придумана головоломка, является ли ее прототипом одна из гуляющих по форумам коллекционеров игрушка, сделанная из оргстекла и по принципу работы очень напоминающая ОЛИДЮС, каков был в действительности тираж и т.д., не удалось. Даже старожилы производства с трудом припоминают, что когда-то на их заводе была придумана эта головоломка, поэтому вопросов пока остается больше, чем ответов...