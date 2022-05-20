Советская головоломка Олидюс

После того как по всему Советскому Союзу триумфально разошелся знаменитый кубик Рубика, и даже было налажено производство отечественного аналога этой занимательной игрушки, началась эпоха сложных головоломок.
Конечно же, некоторые из них существовали задолго до появления кубика Рубика - те же "Пятнашки", "Йога" или "Кристалл", например. Но все же особо сложные головоломки стали появляться ближе к концу 80-х гг., и яркий тому пример - логическая игра ОЛИДЮС, которая по замыслу разработчиков должна развивать у игрока пространственное воображение и логическое мышление.
ОЛИДЮС - авторская разработка, придуманная работниками Пензенского радиозавода О. Дмитриевым, Л. Юриным и И. Стульниковым - по их инициалам и было составлено название этой непростой игрушки. Головоломка представляет собой два подвижных кольца с разноцветными полосками и неподвижного центрального пояса, на цвет полосок которого и нужно ориентироваться при сборке.
Некоторое сходство с кубиком Рубика ОЛИДЮСУ придает расположенный внутри шарнирный механизм, который позволяет вращать части головоломки не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости. На вид она кажется довольно простой, но это впечатление обманчиво, и именно по этой причине, прислушавшись к многочисленным просьбам читателей, журнал "Квант" в свое время напечатал инструкцию по сборке игрушки.
Выпуск этой головоломки был налажен там же, где она и зародилась - на Пензенском радиозаводе. Покупателю в свое время ОЛИДЮС обходился в 4 рубля, но видимо, тираж был невелик, т.к. сегодня ее ценник начинается в районе 4000 рублей, что для массовой игрушки все же дороговато.
К сожалению, выяснить более детальные подробности о том, как была придумана головоломка, является ли ее прототипом одна из гуляющих по форумам коллекционеров игрушка, сделанная из оргстекла и по принципу работы очень напоминающая ОЛИДЮС, каков был в действительности тираж и т.д., не удалось. Даже старожилы производства с трудом припоминают, что когда-то на их заводе была придумана эта головоломка, поэтому вопросов пока остается больше, чем ответов...
А вам когда-нибудь попадала в руки эта головоломка?
Источник:
АНТИФИШКИ
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