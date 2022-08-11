Жирок и дряблая кожа: как звезды выглядят в купальниках

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Даже идеальные знаменитости, которые блистают на ковровых дорожках или на подиумах, не всегда выглядят идеально на пляже. Лето уже подходит к концу, пора посмотреть на звезд в бикини
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А вы когда-нибудь комплексовали из-за своей внешности на пляже?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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