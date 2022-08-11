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Жирок и дряблая кожа: как звезды выглядят в купальниках

Жирок и дряблая кожа: как звезды выглядят в купальниках

Автор:
11 августа 2022 15:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бикини   звезды   звезды в купальниках   знаменитости   купальники   лето   пляж   шоу бизнес   
2909
14

Даже идеальные знаменитости, которые блистают на ковровых дорожках или на подиумах, не всегда выглядят идеально на пляже. Лето уже подходит к концу, пора посмотреть на звезд в бикини

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Источник:

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Метки: бикини   звезды   звезды в купальниках   знаменитости   купальники   лето   пляж   шоу бизнес   
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29  комментариев
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27k
Vazari 56 минут назад
Я человек простой, когда эту медийно-колхозную кодлу называют звездами, тут же ставлю минус.
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4k
Alexbux1 56 секунд назад
Комментарий к фото
Ларисе Александровне слава богу уже 66, и дай ей бог еще. Для её годов она выглядит нормально, посмотрю на вас в ваши 66, если доживете Помнится она постоянно борось с лишним весом , кстати.
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4k
Михаил 5 минут назад
Выглядят нормально на свой возраст. Особых дряблостей не увидел.
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6k
Roninsamuray 19 минут назад
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6k
Shtoppi 47 минут назад
Не знаю какого года фото с Риз Уизерспун, но по ходу эта тетка, как и Сальма Хайек, принимает ванны из крови девственниц))))))))
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31k
Fat Lynx 57 минут назад
Долиной уже под 70! Чего вы хотите от бабки?
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105
HalloFreeSpace 58 минут назад
люди как люди
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23k
Андрей Час назад
Автор лайкодрочер видимо. Нормально они выглядят, что не так-то?
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4k
Олег Белов Час назад
Кто эти все тетки?
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11k
Kostick Час назад
гм, долина уже сильно пожилая, что автор хотел сказать? есть примеры лучшего состояния тушки в этом возрасте? да и остальные +- выглядят норм. кста, у орловой где жирок и дряблость? хотя тётенька уже вполне себе взрослая.
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8k
Billi_Bons Час назад
После Долиной, не смог смотреть дальше. Пошёл Ихтиандра из унитаза вызывать.
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