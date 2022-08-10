Архитектурное безумие: отели со всего мира, способные удивить своим креативным дизайном

Среди инженеров и архитекторов полно настоящим творцов, фантазии которых можно только позавидовать. Правда, не все из них умеют грамотно воплощать свои идеи в жизнь или просто боятся. Однако следующие архитекторы, воплотившие свои безумные задумки при создании отелей, показали, что им смелости уж точно не занимать.
К слову, в некоторых из их творений многие уж точно захотели бы провести пару ночей.
Французский гостиничный комплекс Museumotel выглядит весьма жутковато, будто наступил Конец света. Стоит отметить, что каждый вот такой пузырик - это отдельный гостевой домик
А вот финляндский Igloo Village in Kakslauttanen предоставляет возможность насладиться небесными видами
Если бы не свет в окне, найти номер в Treehotel, расположенном в Швеции, было бы довольно сложно
Мечтали побывать на подъёмном кране? Тогда вам стоит снять номер в голландском Crane Hotel Faralda
А вот голландский Hotel De Vrouwe van Stavoren предлагает вам заночевать в огромной винной бочке
Австрийский Das Park Hotel сделан из бетонных колец. Эти номера точно не подойдут для людей, страдающих клаустрофобией
Испанский Hotel Marqués De Riscal выглядит так, будто его делали на скорую руку. Но стоит признать, весьма эффектно
Британский Spitbank Fort Hotel разместился в морском форте, построенном ещё в викторианскую эпоху, однако внутри всё сделано максимально современно
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АНТИФИШКИ
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