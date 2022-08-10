Архитектурное безумие: отели со всего мира, способные удивить своим креативным дизайном

Среди инженеров и архитекторов полно настоящим творцов, фантазии которых можно только позавидовать. Правда, не все из них умеют грамотно воплощать свои идеи в жизнь или просто боятся. Однако следующие архитекторы, воплотившие свои безумные задумки при создании отелей, показали, что им смелости уж точно не занимать.