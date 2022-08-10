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Архитектурное безумие: отели со всего мира, способные удивить своим креативным дизайном

Архитектурное безумие: отели со всего мира, способные удивить своим креативным дизайном

Автор:
10 августа 2022 22:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: Отели мира   архитектура   гостинница   дизайн   креатив   по всему миру   
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Среди инженеров и архитекторов полно настоящим творцов, фантазии которых можно только позавидовать. Правда, не все из них умеют грамотно воплощать свои идеи в жизнь или просто боятся. Однако следующие архитекторы, воплотившие свои безумные задумки при создании отелей, показали, что им смелости уж точно не занимать.

К слову, в некоторых из их творений многие уж точно захотели бы провести пару ночей.

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Источник:

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Метки: Отели мира   архитектура   гостинница   дизайн   креатив   по всему миру   
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1  комментарий
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Divergent?!? Час назад
Действительно необычно! Нет ни одного отеля, выбивающегося из заголовка.
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Антибиотик
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