Как могли бы сейчас выглядеть зарубежные знаменитости, будь они всё ещё живы

Жизнь довольно непредсказуемая штука, что в вопросах непосредственно самой жизни и уж тем более в вопросах смерти. Совсем неважно, сколько тебе лет, богат ты или беден, знаменит или же наоборот. Но несмотря на равность условий для всех людей, безвременный уход знаменитых личностей не остаётся незамеченным. Некоторые из них уходят слишком рано по мнению поклонников, другие же вроде и успевают прожить долгую жизнь, но сердца миллионов людей не желают мириться с потерей.

Цифровой художник Хидрели Диао «продлевает» жизнь любимых знаменитостей и просто всемирно известных личностей с помощью нейросети и фотошопа, позволяя неравнодушным взглянуть на то, как выглядели бы те или иные именитые персонажи сейчас.

Тупак Шакур