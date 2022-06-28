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Как могли бы сейчас выглядеть зарубежные знаменитости, будь они&nbsp;всё&nbsp;ещё&nbsp;живы

Как могли бы сейчас выглядеть зарубежные знаменитости, будь они всё ещё живы

Автор:
28 июня 2022 08:22
Метки: Хидрели Диао   в мире   возраст   интересно   нейросеть   старость   художник   
636
12

Бразильский художник Хидрели Диао использовал нейросеть и показал, как могли бы сейчас выглядеть некоторые знаменитости, покинувшие этот мир.

Жизнь довольно непредсказуемая штука, что в вопросах непосредственно самой жизни и уж тем более в вопросах смерти. Совсем неважно, сколько тебе лет, богат ты или беден, знаменит или же наоборот. Но несмотря на равность условий для всех людей, безвременный уход знаменитых личностей не остаётся незамеченным. Некоторые из них уходят слишком рано по мнению поклонников, другие же вроде и успевают прожить долгую жизнь, но сердца миллионов людей не желают мириться с потерей.


Цифровой художник Хидрели Диао «продлевает» жизнь любимых знаменитостей и просто всемирно известных личностей с помощью нейросети и фотошопа, позволяя неравнодушным взглянуть на то, как выглядели бы те или иные именитые персонажи сейчас.


Тупак Шакур

×
×

Знаменитому рэперу был бы 51 год.


Эми Уайнхаус


Эми покинула этот мир будучи совсем молодой — ей было всего 27 лет. В этом году ей могло бы исполниться 39 лет!


Принс


Этому талантливому мужчине исполнилось бы 64 года.


Принцесса Диана


Диана Спенсер не актриса и не рок-звезда, но личность её настолько знаменита, что с лёгкостью затмит многих артистов. В этом году принцесса Уэльская отпраздновала бы своё 61-летие.


Дэвид Боуи


А вот красавчику Боуи было бы 75 лет.


Кэрри Фишер


Любимой многими принцессе Лее могло бы быть 66 лет.



Альтернативная версия внешности Майкла Джексона


Мэрилин Монро


А этой горячей девчонке было бы вот уже 96 лет!


Брэндон Ли


Знаменитому Ворону исполнилось бы 57 лет.


Элвис Пресли


В этом году Элвису исполнилось бы 87 лет. Но, судя по всему, автор скинул пару десятков лет королю, так что он всё ещё мог бы бодро отжигать на танцполе!


Анна Франк


Анна, конечно, далека от звёздного пантеона, но её личность и тяжёлая судьба заслуживают особенного внимания. На момент гибели Анне было всего 15 лет. В 2022 году ей могло бы исполниться 96 лет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Хидрели Диао   в мире   возраст   интересно   нейросеть   старость   художник   
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Андрей Иванов 4 часа назад
Брюс Ли, 82 года
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☭Cheкаво☭ZOV☭ 4 часа назад
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