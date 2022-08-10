Люди, которые могут починить все что угодно одним только взглядом и щепоткой абсурда

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"Я у мамы инженер" или "И так пойдет" - примерно с такими девизами действуют люди из нашей подборки. Перед вами мастера ремонта, которым не нужна волшебная палочка, чтобы что-то исправить.
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А вы применяете смекалку для того, чтобы починить какие-то вещи?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Детей так учила:
-Сломалось - разбирай, и попытайся починить!
-А если окончательно доломается?
-Смелее! Не получится - купим новое.
А как повесили микроволновку мне даже понравилось. В "норме" пришлось бы разбирать стену и ставить вертикальные металлические стойки, на них возвращать обшиивку стены, и на них же вешать микроволновку. А так нашли подходящее место, потом выровняли прибор по горизонтали.
- Ну всё, 3,14здец!
Жена
- Что? Починил?
- Нет! Доломал