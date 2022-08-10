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Люди, которые могут починить все что угодно одним только взглядом и щепоткой абсурда

Люди, которые могут починить все что угодно одним только взглядом и щепоткой абсурда

Автор:
10 августа 2022 15:39
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   и так сойдет   мастера переделки   смешно   фото   я у мамы инженер   
3391
14

"Я у мамы инженер" или "И так пойдет" - примерно с такими девизами действуют люди из нашей подборки. Перед вами мастера ремонта, которым не нужна волшебная палочка, чтобы что-то исправить.

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А вы применяете смекалку для того, чтобы починить какие-то вещи?

Источник:

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Метки: забавно   и так сойдет   мастера переделки   смешно   фото   я у мамы инженер   
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15  комментариев
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9k
Izrin Maria 48 минут назад
Одно из ненавидимых мною качеств - дешёвые понты. Мол, выкинь эту сломавшуюся вещь, я тебе новую куплю. А пока денег нет/ времени нет/ магазины закрыты/ нет в продаже - можешь пару месяцев обойтись без плиты/ душа/ стиралки/ компа.
Детей так учила:
-Сломалось - разбирай, и попытайся починить!
-А если окончательно доломается?
-Смелее! Не получится - купим новое.
А как повесили микроволновку мне даже понравилось. В "норме" пришлось бы разбирать стену и ставить вертикальные металлические стойки, на них возвращать обшиивку стены, и на них же вешать микроволновку. А так нашли подходящее место, потом выровняли прибор по горизонтали.
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21
iras_w 20 минут назад
This will be the new normal in sanctioned russia
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10k
a_komolow 21 минуту назад
Мужик чинит утюг
- Ну всё, 3,14здец!
Жена
- Что? Починил?
- Нет! Доломал
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−7
Соглядатай 24 минуты назад
Комментарий к фото
А охлаждает нормально?
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52k
noName Час назад
Комментарий к фото
Не знаю на кой надо,но работать какое то время будет. Главное следить что бы мать конденсатом не залило
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Спелая кукурузинка

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