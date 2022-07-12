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Абсурдные картинки для поднятия настроения

Абсурдные картинки для поднятия настроения

Автор:
12 июля 2022 16:32
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   абсурд   забавно   замысловатые сюжеты   смешно   такова жизнь   театр абсурда   фото   что здесь происходит   
2700
36
На первый взгляд, в происходящем на этих фотографиях нет никакого смысла. И на второй - тоже. Но, по крайней мере, они дают отличный повод посмеяться над абсурдностью окружающей жизни.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   абсурд   забавно   замысловатые сюжеты   смешно   такова жизнь   театр абсурда   фото   что здесь происходит   
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15  комментариев
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54k
alertol 2 часа назад
- Начальная школа капитанов

Какая школа, это американцы нашли наконец белорусское море )))
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7k
Mowgley Z ⚔ 11 минут назад
"Кот Шредингера"
------
Кот раздваяйца
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−122
Thomsen Час назад
Никакого абсурда в картинках не заметил. Более того, их таковыми не делают даже долбоё*бские авторские подписи.
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9k
a_komolow Час назад
Комментарий к фото
Дураки!
Я же @бнусь!
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9k
a_komolow Час назад
Комментарий к фото
В ластах всё время?
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3k
Parus59 Час назад
местами баяны, местами забавно, но лучше бы без авторских комментариев к фото.
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3k
Parus59 Час назад
местами баяны, местами забавно, но лучше бы без авторских комментариев к фото.
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814
Андрей Час назад
Комментарий к фото
Второй участник ДТП:

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46k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Имидж ничто - жажда все)
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46k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
это блин КАРТОШКА
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46k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
тогда уж Звезда)
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5k
Игорь Михайлов 2 часа назад
Причем здесь ваше макароны бл...!?

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13k
Majul 2 часа назад
Хорошая подборка, но все портит авторский текст под каждым фото.
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