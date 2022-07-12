Абсурдные картинки для поднятия настроения

На первый взгляд, в происходящем на этих фотографиях нет никакого смысла. И на второй - тоже. Но, по крайней мере, они дают отличный повод посмеяться над абсурдностью окружающей жизни.

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Фиг тебе, а не нос! 0 Источник:

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Костровой 0 Источник:

Эволюция? 0 Источник:

Пссст! Иди сюда, смотри, чё у нас есть! 0 Источник:

Лазерный кот 0 Источник:

Начальная школа капитанов 0 Источник:

Большой мальчик 0 Источник:

Котожидкость 0 Источник:

Щит и меч 0 Источник:

Звезда родилась 0 Источник:

А я чем хуже? 0 Источник:

Потому что мы банда! 0 Источник:

Кот Шредингера 0 Источник:

Примерка 0 Источник:

Парни, знайте: у нас длинные руки! 0 Источник:

Двое в комнате - я и Ленин 0 Источник:

Водяная катапульта 0 Источник:

Футболист-неудачник 0 Источник:

На лодочной на станции работаю спасателем 0 Источник:

Я на педикюр! 0 Источник:

Нарушительница ПДД 0 Источник:

По кличке Ван Дамм 0 Источник:

Модель 0 Источник:

Фух, показалось 0 Источник:

Я не договорила 0 Источник:

Завтрак туриста 0 Источник:

Когда муж повез на море любовницу 0 Источник:

Друг в беде не бросит 0 Источник:

Изгоняющий дьявола 0 Источник:

Да, дочка, помотала тебя жизнь... 0 Источник:

Корпоратив в картофелехранилище 0 Источник:

Жизнь за гигиену 0 Источник:

Замуровали, демоны 0 Источник:

Когда друг мечтает о реактивном истребителе... 0 Источник: