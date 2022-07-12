Абсурдные картинки для поднятия настроения

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На первый взгляд, в происходящем на этих фотографиях нет никакого смысла. И на второй - тоже. Но, по крайней мере, они дают отличный повод посмеяться над абсурдностью окружающей жизни.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Кот раздваяйца
Я же @бнусь!