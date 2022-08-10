FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9327 постов • 1334 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Саудовский дипломат произнёс пророческую речь, и упал замертво

Саудовский дипломат произнёс пророческую речь, и упал замертво

Автор:
10 августа 2022 14:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Мохаммад аль-Кахтани   видео   дипломат   конференция   пророчество   смерть   
1076
1
1

Торжественная речь саудовского дипломата Мохаммада аль-Кахтани во время конференции в Египте закончилась смертью самого оратора.

Известный саудовский дипломат Мухаммед аль-Кахтани скончался во время выступления на Арабо-Африканской конференции, которая проходила в доме пограничной охраны в столице Египта — Каире.

Местные журналисты уточняют, что иностранец был приглашен в качестве эксперта по борьбе с контрафактной продукцией.

Местное издание tahiamasr.com сообщает, что представитель дипмиссии произнёс слова о встрече с Богом и о том, что жизнь может оборваться в любой момент, а спустя мгновение упал замертво - его сердце остановилось.

"Где бы вы ни были, смерть настигнет вас. Ни для кого нет положения и никакой ценности, кроме тех, кто встретил своего Господа со здоровым сердцем". Такими были последние слова дипломата.

Врачи, как уточняет портал, пытались оказать ему помощь, однако спасти дипломата не удалось.

Причина такой внезапной смерти устанавливается.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Мохаммад аль-Кахтани   видео   дипломат   конференция   пророчество   смерть   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2
Serg 2 часа назад
Накаркал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
26k
Вован Час назад
Хочешь расмешить Бога- расскажи о своих планах
Хочешь расмешить Бога- расскажи о своих планах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Shtoppi Час назад
<<...представитель дипмиссии произнёс слова о встрече с Богом и о том, что жизнь может оборваться в любой момент, а спустя мгновение упал замертво - его сердце остановилось.>>
Сам себе напророчил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
847
Graboid Час назад
счастливчик .. не мучался сам, не обременял родных ..
хочу так же, луче во сне ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Денис Ануфриев 2 часа назад
вы уж извините,но лучше вот так,не самая страшная смерть,а не по другому...катострофа например или еще что
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий ! 2 часа назад
Пророк
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50805



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20+ фото кошек до и после спасения, которые греют душу
20+ фото кошек до и после спасения, которые греют душу
Девочка и смерть
Девочка и смерть
Набирающие популярность в сообществах
В Башкирии. Веселые качели, - что двери аж летят
В Башкирии. Веселые качели, - что двери аж летят
Богини фотошопа: не дай бог назначить им свидание вживую!
Богини фотошопа: не дай бог назначить им свидание вживую!
5 причин купить робот-пылесос Midea i5C
5 причин купить робот-пылесос Midea i5C
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#в мире#улыбнуло#знаменитости#коты#факты#истории#сарказм#удивительно
#Юмор#животные#забавно#история#подборка#новости#Ynews#картинки#смешно#Жизнь
#прикол#позитив#интересно#интересное#домашние животные#СССР#кошка#кошки#шоу бизнес#собака
5 причин купить робот-пылесос Midea i5C 5 причин купить робот-пылесос Midea i5C Белые розы и километровая очередь: поклонники простились с Юрием Шатуновым Белые розы и километровая очередь: поклонники простились с Юрием Шатуновым Оцепление и усиленные меры безопасности: закрытое прощание родственников с Шатуновым проходит под присмотром полиции Оцепление и усиленные меры безопасности: закрытое прощание родственников с Шатуновым проходит... В храме Христа Спасителя проходит церемония отпевания Владимира Жириновского В храме Христа Спасителя проходит церемония отпевания Владимира Жириновского В центре Москвы Mercedes врезался в жилой дом. Двое сгорели заживо В центре Москвы Mercedes врезался в жилой дом. Двое сгорели заживо Не уступил дорогу и решил выяснить отношения: конфликт водителей в Жуковском закончился трагедией Не уступил дорогу и решил выяснить отношения: конфликт водителей в Жуковском закончился трагедией

На что жалуетесь?

Вернуться