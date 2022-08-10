Саудовский дипломат произнёс пророческую речь, и упал замертво

Торжественная речь саудовского дипломата Мохаммада аль-Кахтани во время конференции в Египте закончилась смертью самого оратора.
Известный саудовский дипломат Мухаммед аль-Кахтани скончался во время выступления на Арабо-Африканской конференции, которая проходила в доме пограничной охраны в столице Египта — Каире.
Местные журналисты уточняют, что иностранец был приглашен в качестве эксперта по борьбе с контрафактной продукцией.
Местное издание tahiamasr.com сообщает, что представитель дипмиссии произнёс слова о встрече с Богом и о том, что жизнь может оборваться в любой момент, а спустя мгновение упал замертво - его сердце остановилось.
"Где бы вы ни были, смерть настигнет вас. Ни для кого нет положения и никакой ценности, кроме тех, кто встретил своего Господа со здоровым сердцем". Такими были последние слова дипломата.
Врачи, как уточняет портал, пытались оказать ему помощь, однако спасти дипломата не удалось.
Причина такой внезапной смерти устанавливается.
Источник:
АНТИФИШКИ
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