Саудовский дипломат произнёс пророческую речь, и упал замертво

Известный саудовский дипломат Мухаммед аль-Кахтани скончался во время выступления на Арабо-Африканской конференции, которая проходила в доме пограничной охраны в столице Египта — Каире.

Местные журналисты уточняют, что иностранец был приглашен в качестве эксперта по борьбе с контрафактной продукцией.

Местное издание tahiamasr.com сообщает, что представитель дипмиссии произнёс слова о встрече с Богом и о том, что жизнь может оборваться в любой момент, а спустя мгновение упал замертво - его сердце остановилось.

"Где бы вы ни были, смерть настигнет вас. Ни для кого нет положения и никакой ценности, кроме тех, кто встретил своего Господа со здоровым сердцем". Такими были последние слова дипломата.