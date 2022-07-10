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"В этом судьба Японской империи, банзай!": китайцы в ночных клубах отмечают смерть Синдзо Абэ

"В этом судьба Японской империи, банзай!": китайцы в ночных клубах отмечают смерть Синдзо Абэ

Автор:
10 июля 2022 09:01
Сообщество : Политика
Метки: Китай   Ночные клубы   Синдзо Абэ   Япония   видео   возмездие   злорадство   покушение   политика   смерть   
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Пока японцы скорбят после смертельного покушения на японского политика, их восточные соседи злорадствуют и видят в произошедшем справедливое возмездие.

8 июля на бывшего премьер-министра Японии было совершено покушение. В Синдзо Абэ выстрелили, когда политик выступал перед собравшимися в городе Нара - экс-премьер общался с избирателями перед выборами в верхнюю палату японского парламента. Стрелка арестовали, Абэ своевременно госпитализировали, однако японец скончался от полученного ранения.


И если вся Япония скорбит и готовится к похоронам политика, в Китае его смерть стала поводом для ликования. В соцсетях завирусились видео, на которых китайцы в ночных клубах отмечают кончину экс-премьера. И скорби на этих тусовках не ощущается.


Китайские националисты в постах о смерти Абэ обратились к своим соотечественникам с призывом "открывать шампанское", и пользователи соцсетей не замедлили с реакцией. Под сообщениями о гибели японского политика появилось множество комментариев, поясняющих позицию китайцев:


"Я вообще мягкий и не склонный к крайностям человек. Но сегодня я увидел сначала новость, что Абэ подстрелили, а Джонсон ушел в отставку. Я не смог сдержать волнения. Два приспешника США ликвидированы за два дня".

@780814776: "Вчера была Великобритания, сегодня — Япония, что же будет завтра? Европа?!"

@Мата Рокки: "Что ж, теперь он точно ушел в отставку".

@Призрак на кладбище: "Абэ — ультраправый японец, потомок Нобусукэ Киси, военного преступника класса А, избежавшего наказания. Абэ постоянно во время своего правления отравлял нам жизнь своими нападками и кричал больше всех про Дяоюйдао, Тайвань, Синьцзян и Гонконг! Он — японский фашист и антикитайский элемент. Все, что я могу сказать: черт возьми, он заслужил это!"


@Уменьшение размерности: "Все счастливы, потому что он сделал много плохих вещей, когда был у власти. Например, создал Силы самообороны, каждый год ездил поклоняться японским военным преступникам и так далее. Поэтому логичнее сказать — он получил возмездие за свои дурные дела. И это покушение — выражение чувств простых людей! Что касается текущей ситуации, то Япония и Южная Корея всегда были псами Соединенных Штатов, и мы должны разорвать их собачьи цепи! Абэ — политик, который не достоин сочувствия. Почему он выступал с речами? Потому что хочет переизбраться, чтобы снова болтать о том, что острова Дяоюйдао принадлежат Японии, продолжать военизировать Силы самообороны и поддерживать независимость Тайваня."


За несколько месяцев до смерти японский политик призывал США дать военные гарантии Тайваню, что, разумеется, вызывало у китайцев праведный гнев. Поэтому смерть Абэ для многих жителей Поднебесной стала праздником.


Между тем, японцы искренне скорбят по Абэ. Люди идут к месту покушения на бывшего премьер-министра и оставляют там цветы и свечи.


Похороны Синдзо Абэ пройдут 12 июля в родном городе политика Симоносеки в префектуре Ямагути.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   Ночные клубы   Синдзо Абэ   Япония   видео   возмездие   злорадство   покушение   политика   смерть   
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11k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Рука Кремля? Кто следующий?
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8k
Андреич 9 минут назад
Просто оставлю... .lordfilms-s.tube/40929-film-gorod-zhizni-i-smerti-2009.html
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91k
sapér Vodička 16 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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21k
Евгений 24 минуты назад
Горбатая скотина сдохнет, у нас наверное так же будет. С большим размахом, чем Новый Год будут отмечать.
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38k
Example 6.2.6 47 минут назад
У китайцев с японцами, "тёплые" взаимоотношения. Особенно китайцы хорошо помнят Нанкинскую резню и отряд 731.
Ну, а то что японцы - подстилки США, как и многие другие страны, так это уж совсем не секрет ни для кого, даже многие японцы, сами с этого не в восторге.. типо потомки самураев, древняя и самобытная, гордая и неприклоняющаяся нация, а по факту - мелкие шестёрки на побегушках у заморских хозяев (именно те гайдзины, которые на секундочку единственные в мире кто по японцам, да и в принципе по людям - применили ядерное оружие). Которые у них же кучу островов отжали в Тихом Океане, но по щелчку пальцев японские дипломаты бегут и канючат Курилы обратно, или поддерживают Тайвань. Это сильный удар по гордости. Вроде, от части по этой причине и застрелили Синдзо Абэ.
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34k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
я понимаю китайцев,для них ВСЕ японцы как у нас подразделения СС, жестокие каратели.

24 миллиона убитых, замученных китайцев японцами... Так за что в Китае не любят японцев?

https://vlad-gluh.livejournal.com/2435147.htmlhttps://vlad-gluh.livejournal.com/2435147.html

Нанкинская резня

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нанкинская_резняhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Нанкинская_резня
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2k
Медвежопок 2 часа назад
блин, а вот даже интересно про китайцев. Вроде соседи, но я нифига про них не знаю, про их сторону. Нам все "любители путешествовать" рассказывали только, какая Япония прекрасная страна, как у них там хорошо, и вскользь об отношениях с Поднебесной. Да и Абэ то никак не воспринимал, а тут вон оно что.
Про отряд 731 читал, смотрел, но казалось как-то из параллельной вселенной...хм, автор, я теперь знаю, куда начинать копать.
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