"В этом судьба Японской империи, банзай!": китайцы в ночных клубах отмечают смерть Синдзо Абэ

Китайские националисты в постах о смерти Абэ обратились к своим соотечественникам с призывом "открывать шампанское", и пользователи соцсетей не замедлили с реакцией. Под сообщениями о гибели японского политика появилось множество комментариев, поясняющих позицию китайцев:

"Я вообще мягкий и не склонный к крайностям человек. Но сегодня я увидел сначала новость, что Абэ подстрелили, а Джонсон ушел в отставку. Я не смог сдержать волнения. Два приспешника США ликвидированы за два дня".

@780814776: "Вчера была Великобритания, сегодня — Япония, что же будет завтра? Европа?!"

@Мата Рокки: "Что ж, теперь он точно ушел в отставку".

@Призрак на кладбище: "Абэ — ультраправый японец, потомок Нобусукэ Киси, военного преступника класса А, избежавшего наказания. Абэ постоянно во время своего правления отравлял нам жизнь своими нападками и кричал больше всех про Дяоюйдао, Тайвань, Синьцзян и Гонконг! Он — японский фашист и антикитайский элемент. Все, что я могу сказать: черт возьми, он заслужил это!"