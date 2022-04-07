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Ван Дамм стал дипломатом и уехал в Африку

Ван Дамм стал дипломатом и уехал в Африку (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2022 08:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ван дамм   видео   дипломат   диппаспорт   конго   посол   шоу бизнес   
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Вспоминая творчество актёра, сложно представить героя боевиков в роли мирного дипломата. Тем не менее, это так.


6 апреля американец бельгийского происхождения получил дипломатический паспорт Демократической республики Конго и стал послом по вопросам культуры и экологии республики, сообщает африканское издание Yeclo.


Дипломатический паспорт от имени президента ДР Конго Феликса Чисекеди вручал Ван Дамму заместитель министра иностранных дел страны Сами Адубанго.


Ван Дамм очень популярен в Конго благодаря легенде о том, что актёр родился в городе Лубумбаши на юго-востоке африканской страны. И хотя его родители действительно некогда посещали конголезскую провинцию Верхняя Катанга, артист появился на свет в бельгийской столице. Что, впрочем, не мешает жителям Конго считать его своим братом.




Актёр, т.е. теперь дипломат, собирается защищать интересы молодежи Конго, развивать спортивную и культурную жизнь этой африканской страны, а также помогать продвигать там сельское хозяйство. Ван Дамм также пообещал привлечь к жизни в Конго своих звездных коллег: «Я постараюсь убедить Сталлоне, Шварценеггера, Джеки Чана, футболистов Месси и Роналду приехать в эту страну»,- сказал он, пояснив, что популяризация страны пойдет ей на пользу. Это необходимо, чтобы привлечь в Конго туристов. Кроме прочего, герой боевиков собирается заниматься вопросами экологии, объясняя это тем, что "Конго — одно из легких нашей планеты".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ван дамм   видео   дипломат   диппаспорт   конго   посол   шоу бизнес   
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1  комментарий
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Мурчелло 11 минут назад
Он хочет поговорить со шварцнегром.Этому уроду сейчас не до конго.Он занят хохлами,и затыканием рта русским.
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