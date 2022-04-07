Ван Дамм стал дипломатом и уехал в Африку

Актёр, т.е. теперь дипломат, собирается защищать интересы молодежи Конго, развивать спортивную и культурную жизнь этой африканской страны, а также помогать продвигать там сельское хозяйство. Ван Дамм также пообещал привлечь к жизни в Конго своих звездных коллег: «Я постараюсь убедить Сталлоне, Шварценеггера, Джеки Чана, футболистов Месси и Роналду приехать в эту страну»,- сказал он, пояснив, что популяризация страны пойдет ей на пользу. Это необходимо, чтобы привлечь в Конго туристов. Кроме прочего, герой боевиков собирается заниматься вопросами экологии, объясняя это тем, что "Конго — одно из легких нашей планеты".