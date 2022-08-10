20 богатейших людей мира — 2022. Рейтинг Forbes

Forbes USA опубликовал очередной, 36-й по счету, глобальный рейтинг долларовых миллиардеров. Первую строчку впервые занял Илон Маск, поднявшись со второго места. Два года назад глава SpaceX и Tesla находился только на 31-м месте
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск впервые возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes, потеснив основателя и генерального директора интернет-ретейлера Amazon Джеффа Безоса. За год состояние Маска увеличилось на $68 млрд, до $219 млрд, состояние Безоса уменьшилось на $6 млрд, до $171 млрд. Два года назад Илон Маск занимал только 31-ю строчку рейтинга. На третьей позиции: как и в прошлом году — владелец модного дома LVMH Бернар Арно и его семья, состояние которых Forbes оценивает в $158 млрд.
Очередной, 36-й по счету, глобальный рейтинг долларовых миллиардеров опубликован американским Forbes 5 апреля. В нем 2668 миллиардеров — на 87 человек больше, чем в 2021 году. Финальный замер состояний миллиардеров был произведен 11 марта.
Совокупное состояние всех миллиардеров в этом году достигло $12,7 трлн, что на $0,4 трлн меньше, чем в прошлом году. В списке больше всего участников из США — 735 человек, дальше следует Китай (включая Гонконг и Макао) — 607 человек. Количество участников из России — 83 человека.
Состояние: $219 млрд
Источник: Tesla, SpaceX
Возраст: 50
Гражданство: США
В прошлом году глава Tesla за два месяца продал акции производителя электромобилей на сумму более $16 млрд, что, возможно, привело к начислению крупнейшего в истории годового налога на частное лицо. Впрочем, для Маска это вряд ли имеет большое значение — за последний год его состояние выросло на $68 млрд.
Состояние: $171 млрд
Источник: Amazon
Возраст: 58
Гражданство: США
Впервые за четыре года Джефф Безос больше не богатейший человек мира. Его состояние на $6 млрд меньше, чем год назад, поскольку акции Amazon упали на 3%. Покинув в июле пост CEO, он занялся другими проектами: например, прошлым летом коммерческая космическая компания Безоса Blue Origin отправила его в космос. А еще он купил суперъяхту и начал больше заниматься благотворительностью, пожертвовав более $1 млрд таким организациям, как фонд Барака Обамы и экологические группы.
Состояние: $158 млрд
Источник: LVMH
Возраст: 73
Гражданство: Франция
Увеличив свое состояние на $8 млрд благодаря успеху брендов Louis Vuitton и Dior, которому не помешала даже пандемия коронавируса, давний руководитель империи LVMH стремится расширить свои владения. Французский конгломерат попросил акционеров одобрить повышение максимального возраста CEO с 75 до 80 лет. Вероятно, он воспользуется дополнительным временем, чтобы решить, кто из его пяти детей станет преемником.
Состояние: $129 млрд
Источник: Microsoft
Возраст: 66
Гражданство: США
Разведенный сооснователь Microsoft активно пишет книги. В прошлом году вышла его книга о том, как бороться с изменениями климата, а в мае будут опубликованы советы по предотвращению новой пандемии. В марте Фонд Билла и Мелинды Гейтс вступил в коалицию, которая занимается разработкой препаратов-кандидатов для борьбы с будущими глобальными эпидемиями.
Состояние: $118 млрд
Источник: Berkshire Hathaway
Возраст: 91
Гражданство: США
Акции Berkshire Hathaway ставят новые рекорды после череды сделок. Прошлой осенью Баффет сделал своевременную ставку на Activision Blizzard, вложив $1,1 млрд в акции разработчика видеоигр за три месяца до того, как Microsoft согласился купить компанию за $69 млрд. В этом году на фоне роста цен на нефть он отхватил акции Occidental Petroleum на $7 млрд. В марте Баффет совершил свое крупнейшее за много лет приобретение, когда Berkshire согласилась купить страховую компанию Alleghany за $11,6 млрд.
Состояние: $111 млрд
Источник: Alphabet
Возраст: 49
Гражданство: США
В прошлом году сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, которые совместно владеют контрольным пакетом и входят в совет директоров материнской компании Alphabet, впервые с 2017 года начали продавать акции. По оценкам Forbes, с мая 2021 года каждый выручил более $1 млрд.
Состояние: $107 млрд
Источник: Alphabet
Возраст: 48
Гражданство: США
В прошлом году сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, которые совместно владеют контрольным пакетом и входят в совет директоров материнской компании Alphabet, впервые с 2017 года начали продавать акции. По оценкам Forbes, с мая 2021 года каждый выручил более $1 млрд.
Состояние: $106 млрд
Источник: Oracle
Возраст: 77
Гражданство: США
В этом году председатель и бывший CEO Oracle стал более чем на $10 млрд богаче, когда акционеры одобрили переход компании в облако. В сентябре Эллисон купил курорт на озере Тахо за $345 млн. В его огромный портфель недвижимости входят гавайский остров Ланаи, который он купил за $300 млн в 2012 году, и не менее 10 объектов на роскошном пляже Карбон-Бич в Малибу.
Состояние: $91,4 млрд
Источник: Microsoft
Возраст: 66
Гражданство: США
Сейчас Forbes оценивает команду НБА «Лос-Анджелес Клипперс», которую бывший CEO Microsoft купил за внушительную сумму $2 млрд восемь лет назад, в $3,3 млрд. Неплохая доходность, однако главным образом Балмер разбогател благодаря акциям Microsoft, которые за тот же период выросли более чем на 600% и увеличили его состояние более чем на $65 млрд.
Состояние: $90,7 млрд
Источник: различные активы
Возраст: 64
Гражданство: Индия
В прошлом году нефтегазовый магнат (его компания Reliance владеет крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом в индийском штате Гуджарат) переключился на возобновляемую энергию. Reliance говорит, что в ближайшие 10-15 лет инвестирует $80 млрд в экологические проекты, в том числе $10 млрд — в строительство четырех крупных предприятий по выработке возобновляемой энергии рядом с нефтеперерабатывающим комплексом. В январе компания объявила, что заплатит $98 млн за контрольный пакет в гостинице Mandarin Oriental Hotel на Манхэттене.
Состояние: $90 млрд
Источник: инфраструктура, сырье
Возраст: 59
Гражданство: Индия
С прошлого года состояние Адани выросло почти на $40 млрд (а с 2020 года — десятикратно), поскольку акции его зарегистрированных на бирже компаний подскочили благодаря росту прибыли. Наиболее примечательный пример — Adani Green Energy. Adani планирует инвестировать до $70 млрд, чтобы к 2030 году стать крупнейшим поставщиком возобновляемой энергии. Миллиардер бросил учебу в университете и отказался работать в отцовском магазине тканей, а в 1988 году основал фирму по экспорту сырья. Сейчас у него также есть проекты, связанные с портами и аэропортами.
Состояние: $82 млрд
Источник: BloombergLP
Возраст: 80
Гражданство: США
В ноябре человек, чьими терминалами пользуется вся Уолл-стрит, пообещал пожертвовать $120 млн на борьбу со смертями от передозировки наркотиков, а в декабре выделил $750 млн на финансирование независимых школ. Кроме того, во время избирательной кампании 2020 года бывший мэр Нью-Йорка потратил $1,2 млрд на поддержку Демократической партии (в том числе более $1 млрд на собственную прерванную попытку баллотироваться в Белый дом). В 2022 году он чаще играет на понижение и в недавней колонке предупредил демократов о том, что, «если курс не будет немедленно скорректирован, в ноябре партию ждет разгром».
Состояние: $81,2 млрд
Источник: телекоммуникации
Возраст: 82
Гражданство: Мексика
С прошлого года телеком-магнат стал на $18,4 млрд богаче, поскольку акции его компании América Movíl выросли на 44%. В конце 2020 года Слим продал долю в New York Times, когда акции держались на уровне выше $40. В 2015 году он воспользовался варрантами на покупку этих акций по цене около $6.
Состояние: $74,8 млрд
Источник: L'Oréal
Возраст: 68
Гражданство: Франция
Самая богатая женщина мира занимает пост вице-председателя косметической империи L’Oréal, которую ее дед-химик основал в 1909 году. Ее новейший, 36-й бренд — Youth to the People, лос-анджелесская фирма по производству веганской уходовой косметики, которая была куплена в декабре.
Состояние: $67,3 млрд
Источник: Meta*
Возраст: 37
Гражданство: США
В октябре Facebook* переименовался в Meta* Platforms (признана экстремистской и запрещена в России), поскольку Цукерберг вознамерился создать техтопию со смутными (и, возможно, неблагоприятными) перспективами под названием «метаверс». У него есть все поводы скрываться от реального мира, где акции Meta* просели на 50% после пика в сентябре. Впервые за шесть лет он больше не входит в число десяти богатейших людей мира.
Состояние: $66,2 млрд
Источник: Walmart
Возраст: 73
Гражданство: США
Сын основателя Walmart Сэма Уолтона является председателем семейного банка Arvest Bank с активами на $27 млрд.
Состояние: $65,7 млрд
Источник: напитки, фармацевтика
Возраст: 67
Гражданство: Китай
Чжун, который не окончил даже начальную школу, уже второй год подряд становится богатейшим человеком Китая. В 1996 году он основал компанию по производству бутилированной воды Nongfu Spring. За последний год ее акции упали более чем на 15%. Это падение было отчасти компенсировано ростом акций производителя тестов на COVID-19, Beijing Wantai Biological Pharmacy, в котором ему принадлежит доля 75%.
Состояние: $65,3 млрд
Источник: Walmart
Возраст: 72
Гражданство: США
Единственная дочь Сэма Уолтона основала Музей американского искусства Crystal Bridges в Бентонвилле, штат Арканзас. В ноябре жена ее племянника, Оливия Уолтон, сменила ее на посту председателя музея. Элис остается в правлении.
Состояние: $65 млрд
Источник: Walmart
Возраст: 77
Гражданство: США
Роб оставался председателем Walmart на протяжении 23 лет, до 2015 года. С прошлого года Уолтон и его братья и сестра продали акции розничной сети на сумму более $7 млрд, но остаются крупнейшими акционерами.
Состояние: $65 млрд
Источник: криптовалюты
Возраст: 45
Гражданство: Канада
Чжао стал богатейшим человеком в сфере криптовалют благодаря доле около 70% в криптовалютной бирже Binance. В роли CEO Си-Зед, как его называют, превратил Binance в крупнейшую криптовалютную биржу по объему сделок с момента основания в 2017 году. В январе Чжао объявил, что Binance планирует потратить $200 млн на покупку миноритарной доли в Forbes посредством сделки со SPAC.
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