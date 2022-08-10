20 богатейших людей мира — 2022. Рейтинг Forbes

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск впервые возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes, потеснив основателя и генерального директора интернет-ретейлера Amazon Джеффа Безоса. За год состояние Маска увеличилось на $68 млрд, до $219 млрд, состояние Безоса уменьшилось на $6 млрд, до $171 млрд. Два года назад Илон Маск занимал только 31-ю строчку рейтинга. На третьей позиции: как и в прошлом году — владелец модного дома LVMH Бернар Арно и его семья, состояние которых Forbes оценивает в $158 млрд.

Очередной, 36-й по счету, глобальный рейтинг долларовых миллиардеров опубликован американским Forbes 5 апреля. В нем 2668 миллиардеров — на 87 человек больше, чем в 2021 году. Финальный замер состояний миллиардеров был произведен 11 марта.

Совокупное состояние всех миллиардеров в этом году достигло $12,7 трлн, что на $0,4 трлн меньше, чем в прошлом году. В списке больше всего участников из США — 735 человек, дальше следует Китай (включая Гонконг и Макао) — 607 человек. Количество участников из России — 83 человека.