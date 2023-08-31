От музыки до медицины: 11 женщин младше 40 лет, которые сделали себя сами и попали в топ богатейших по версии Forbes

Многие из них заняты проблемами общества, например, нехваткой кадров в больницах, другие пополняют полки творческих достижений. Но всех этих женщин объединяет то, что они добились успеха самостоятельным трудом и амбициозной натурой. Мы предлагаем познакомиться с дамами, пропавшими в список Forbes в 2023 году.

11 место (92 в списке Forbes) — Джулия Чик