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От музыки до медицины: 11 женщин младше 40 лет, которые сделали себя сами и попали в топ богатейших по версии Forbes

От музыки до медицины: 11 женщин младше 40 лет, которые сделали себя сами и попали в топ богатейших по версии Forbes

Автор:
31 августа 2023 11:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: forbes   богатство   деньги   женщины   знаменитости   люди   успех   
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Не так давно Forbes составил список богатейших женщин США, среди которых всего 11 не достигли возраста 40 лет. Молодые миллионерши зарабатывают в разных сферах: медицина, программное обеспечение, косметический бизнес и др.

Многие из них заняты проблемами общества, например, нехваткой кадров в больницах, другие пополняют полки творческих достижений. Но всех этих женщин объединяет то, что они добились успеха самостоятельным трудом и амбициозной натурой. Мы предлагаем познакомиться с дамами, пропавшими в список Forbes в 2023 году.


11 место (92 в списке Forbes) — Джулия Чик

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Возраст: 39 лет
Состояние: $260 млн

Джулия Чик основала компанию «Everly Health», которая занимается продажей тестов для контроля за заболеваниями (пик прибыли был в период пандемии).


10 место (84 в списке Forbes) — Рэйчел Ромер

Возраст: 34 года
Состояние: $320 млн

Рейчел Ромер — основатель образовательной платформы «Guild Education», которая помогает работникам различных компаний осваивать новые профессиональные навыки и получать дипломы колледжей.


9 место (77 в списке Forbes) — Иман Абузейд

Возраст: 38 лет
Состояние: $350 млн

Соучредитель компании «Incredible Health», которая помогает решить проблему с нехваткой персонала в больницах.


8 место (76 в списке Forbes) — Люси Гуо

Возраст: 28 лет
Состояние: $360 млн

В 2022 году Люси запустила платформу web3 для создателей контента «Passes», которая стала конкурентом другой популярной платформы «Patreon».


7 место (71 в списке Forbes) — Кристина Качиоппо

Возраст: 35 лет
Состояние: $385 млн

Кристина долго мечтала создать что-то своё, несколько раз её бизнес рушился, но наконец она стала соучредителем компании, специализирующейся в сфере безопасности. Сейчас она занимает пост генерального директора.


6 место (66 в списке Forbes) — Худа Каттан

Возраст: 39 лет
Состояние: $400 млн

Основатель косметической компании «Huda Beauty» родом из ОАЭ, проживающая в Америке.


5 место (52 в списке Forbes) — Уитни Вулф Хёрд

Возраст: 33 года
Состояние: $510 млн

Её приложение для знакомств «Bumble» отличается от конкурентов тем, что в нём только девушки могут делать первый шаг.


4 место (50 в списке Forbes) — Ния Нархид

Возраст: 38 лет
Состояние: $520 млн

Основала платформу по оценке рисков.


3 место (38 в списке Forbes) — Кайли Дженнер

Возраст: 25 лет
Состояние: $680 млн

Шесть лет подряд основательница косметической компании «Kylie Cosmetics» держится в топе среди самых молодых миллионерш.


2 место (34 в списке Forbes) — Тейлор Свифт

Возраст: 33 года
Состояние: $740 млн

Последний тур поп-певицы «Eras» принёс ей большую прибыль (только за один день было куплено 2 млн билетов), как и альбом «Midnights» (2022).


1 место (20 в списке Forbes) — Рианна

Возраст: 35 лет
Состояние: $1,4 млрд

Певица владеет частью компании «Fenty Beauty», занимаясь косметикой. Успех и прибыль ей также принесли: работа с брендами, саундтрек к фильму 2022 года «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» (номинация на «Оскар» за лучшую песню) и акции «Savage x Fenty» (производитель нижнего белья).

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Метки: forbes   богатство   деньги   женщины   знаменитости   люди   успех   
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8  комментариев
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24k
sssss3 Час назад
11 место (92 в списке Forbes) Джулия Чик
Была компания, которая заняла 400 миллионов долларов на рынке, купила несколько других компаний, потом хозяйка всё продала, на пике цены (пандемия ковид, цена акций фармацевтов росла как на дрожжах).
Выхлоп такой афёры составил больше 200 миллионов.
Вот так, как-то....
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487
Илья 9 минут назад
Сказки для малолетних дебилов .
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44k
Карандаш 50 минут назад
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80k
Доктор Джонс 57 минут назад
Лучше расскажите, кто стоит за их спинами...
Нам долго рассказывали, что Билл Гейтс сам себя сделал, без посторонней помощи...
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12k
Copycat 57 минут назад
мне кажется у многих окажется что есть и родители не простые и связи какие то
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Anarasius

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