От музыки до медицины: 11 женщин младше 40 лет, которые сделали себя сами и попали в топ богатейших по версии Forbes

Не так давно Forbes составил список богатейших женщин США, среди которых всего 11 не достигли возраста 40 лет. Молодые миллионерши зарабатывают в разных сферах: медицина, программное обеспечение, косметический бизнес и др.
Многие из них заняты проблемами общества, например, нехваткой кадров в больницах, другие пополняют полки творческих достижений. Но всех этих женщин объединяет то, что они добились успеха самостоятельным трудом и амбициозной натурой. Мы предлагаем познакомиться с дамами, пропавшими в список Forbes в 2023 году.
11 место (92 в списке Forbes) — Джулия Чик
Возраст: 39 лет
Состояние: $260 млн
Джулия Чик основала компанию «Everly Health», которая занимается продажей тестов для контроля за заболеваниями (пик прибыли был в период пандемии).
10 место (84 в списке Forbes) — Рэйчел Ромер
Возраст: 34 года
Состояние: $320 млн
Рейчел Ромер — основатель образовательной платформы «Guild Education», которая помогает работникам различных компаний осваивать новые профессиональные навыки и получать дипломы колледжей.
9 место (77 в списке Forbes) — Иман Абузейд
Возраст: 38 лет
Состояние: $350 млн
Соучредитель компании «Incredible Health», которая помогает решить проблему с нехваткой персонала в больницах.
8 место (76 в списке Forbes) — Люси Гуо
Возраст: 28 лет
Состояние: $360 млн
В 2022 году Люси запустила платформу web3 для создателей контента «Passes», которая стала конкурентом другой популярной платформы «Patreon».
7 место (71 в списке Forbes) — Кристина Качиоппо
Возраст: 35 лет
Состояние: $385 млн
Кристина долго мечтала создать что-то своё, несколько раз её бизнес рушился, но наконец она стала соучредителем компании, специализирующейся в сфере безопасности. Сейчас она занимает пост генерального директора.
6 место (66 в списке Forbes) — Худа Каттан
Возраст: 39 лет
Состояние: $400 млн
Основатель косметической компании «Huda Beauty» родом из ОАЭ, проживающая в Америке.
5 место (52 в списке Forbes) — Уитни Вулф Хёрд
Возраст: 33 года
Состояние: $510 млн
Её приложение для знакомств «Bumble» отличается от конкурентов тем, что в нём только девушки могут делать первый шаг.
4 место (50 в списке Forbes) — Ния Нархид
Возраст: 38 лет
Состояние: $520 млн
Основала платформу по оценке рисков.
3 место (38 в списке Forbes) — Кайли Дженнер
Возраст: 25 лет
Состояние: $680 млн
Шесть лет подряд основательница косметической компании «Kylie Cosmetics» держится в топе среди самых молодых миллионерш.
2 место (34 в списке Forbes) — Тейлор Свифт
Возраст: 33 года
Состояние: $740 млн
Последний тур поп-певицы «Eras» принёс ей большую прибыль (только за один день было куплено 2 млн билетов), как и альбом «Midnights» (2022).
1 место (20 в списке Forbes) — Рианна
Возраст: 35 лет
Состояние: $1,4 млрд
Певица владеет частью компании «Fenty Beauty», занимаясь косметикой. Успех и прибыль ей также принесли: работа с брендами, саундтрек к фильму 2022 года «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» (номинация на «Оскар» за лучшую песню) и акции «Savage x Fenty» (производитель нижнего белья).
Источник:
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